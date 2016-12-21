Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 21/12/2016 15:21

Ä°ÅŸte Rusya TÃ¼rkiye ve Ä°ran'Ä±n Suriye konusunda anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirinin tam metni


Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, TÃ¼rkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed Cevad'iin Zarif Suriye konusunda anlaÅŸtÄ±klarÄ± bildirinin tam metnini yayÄ±nladÄ±lar.

Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova'da bir araya gelen Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Türkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ve Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed Cevad Zarif, görüÅŸmenin ardÄ±ndan gerçekleÅŸtirdikleri basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda ortak bir bildiri üzerinde anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Bugün ortak bildirinin tam metni açÄ±klandÄ±.

"SURÄ°YE'NÄ°N TOPRAK BÜTÜNLÜÄžÜNÜ DESTEKLÄ°YORUZ"

'Suriye krizinin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla siyasal sürecin yeniden baÅŸlatÄ±lmasÄ±na yönelik üzerinde anlaÅŸmaya varÄ±lan önlemleri içeren' bildirinin tam metni ÅŸöyle:

1-) Ä°ran, Rusya ve Türkiye, içerisinde pek çok etnik grubu barÄ±ndÄ±ran, çok mezhepli, demokratik ve seküler bir devlet olarak Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliÄŸini, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, birliÄŸini ve toprak bütünlüÄŸünü tamamen destekliyor.

2-) Ä°ran, Rusya ve Türkiye, Suriye krizinin askeri bir çözümünün olmadÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yor. BM'nin, bu krizin çözümünde BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 numaralÄ± kararÄ± ile uyumlu olarak önemli bir rolü olduÄŸunu kabul ediyor. Bakanlar, UluslararasÄ± Suriye Destek Grubu'nun kararlarÄ±nÄ± da dikkate alÄ±yor. UluslararasÄ± toplumun tüm üyelerini bu belgelerde yer alan anlaÅŸmalarÄ±n uygulanmasÄ± önündeki engellerin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için dürüst bir biçimde iÅŸbirliÄŸi yapmaya çaÄŸÄ±rÄ±yor.

TAHLÄ°YE MESELESÄ°

3-) Ä°ran, Rusya ve Türkiye, Halep'in doÄŸusundaki sivillerin gönüllü bir biçimde tahliye edilmesine ve silahlÄ± muhaliflerin organize bir biçimde çÄ±karÄ±lmasÄ±na izin veren ortak çabalarÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yor. Bakanlar Fua, Kefraya, Zabadani ve Madaya'dan sivillerin kÄ±smen tahliye edilmesini de memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yor. Onlar (Ä°ran, Rusya ve Türkiye) bu sürecin kesintisiz ve güvenli bir biçimde tamamlanmasÄ±nÄ±n garanti etmeyi kabul ederler. Bakanlar, UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaç Komitesi ve Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü'ne tahliyelerin gerçekleÅŸmesine yardÄ±m ettikleri için minnettar.

4-) Bakanlar, ülke topraklarÄ±nda ateÅŸkes rejiminin geniÅŸletilmesi, insani yardÄ±mlarÄ±n engelsiz bir biçimde ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve sivillerin serbest dolaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n önemi konusunda mutabÄ±ktÄ±r.

"SÄ°YASAL SÜREÇ Ä°ÇÄ°N Ä°TÄ°CÄ° GÜÇ OLACAK"

5-) Ä°ran, Rusya ve Türkiye, Suriye hükümeti ve muhaliflerin üzerinde görüÅŸme yaptÄ±klarÄ± anlaÅŸmanÄ±n hazÄ±rlanmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olmaya ve bu anlaÅŸmanÄ±n garantörü olmaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± belirtir. 'Sahadaki' durum üzerinde etkisi olan diÄŸer tüm ülkeleri de aynÄ± ÅŸekilde davranmaya davet eder. Onlar (Ä°ran, Rusya ve Türkiye) bu anlaÅŸmanÄ±n, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 numaralÄ± kararÄ± ile uyumlu olarak Suriye'deki siyasal sürecin yeniden baÅŸlamasÄ± için gereken itici gücün oluÅŸmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ±na emin.

IÅžÄ°D VE EL NUSRA'YI MUHALÄ°FLERDEN AYIRDILAR

6-) Bakanlar, Kazakistan Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n (Nursultan Nazarbayev) ilgili görüÅŸmelerin (Suriyeli taraflar arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ görüÅŸmeleri) Astana'da yapÄ±lmasÄ± yönündeki nazik davetini not eder.

7-)Ä°ran, Rusya ve Türkiye, IÅžÄ°D ve El Nusra ile ortak mücadele ve silahlÄ± muhalif gruplarÄ± onlardan ayÄ±rmak konusundaki kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± doÄŸrular. 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber bitirecektir dedi

Vodafone Arena'da ÅŸuan oynanan "YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±" dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä± Ã¶ncesi konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Son 1,5 yÄ±la baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kesintisiz mÃ¼cadeleyle dolu bir dÃ¶nem yaÅŸÄ±yoruz. Fakat ÅŸuna inanÄ±yorum. Polisimiz, askerimiz, kÃ¶y korucularÄ±mÄ±z ve bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber olarak bitirecektir. Yeter ki bir olalÄ±m, iri olalÄ±m, kardeÅŸ olalÄ±m, hep birlikte TÃ¼rkiye olalÄ±m" dedi.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ±n dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã§aldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Vodafone Arena'daki ÅŸehit ve gazi ailelerine dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ± dÃ¼dÃ¼k Ã§alarak baÅŸlattÄ±.


BeÅŸiktaÅŸ'taki saldÄ±rÄ± iÃ§in Polislere acÄ±yacak deÄŸiliz diyen uzman gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

Edirne'de KOSGEB Åžubesi'nde uzman Serkan Ã–zgÃ¼cÃ¼, Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸ'taki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonra Twitter'daki hesabÄ±ndan 'Polislere acÄ±yacak deÄŸiliz' paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunduÄŸu iÃ§in adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±larak, gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.