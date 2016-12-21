SuikastÃ§Ä± polisin telefonundaki ÅŸifrelerin Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andey Karlov'u silahÄ±yla Ã¶ldÃ¼ren MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n telefonundaki 4 ayrÄ± ÅŸifre tespit edildi.

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andey Karlov'un, Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ tarafÄ±ndan öldürülmesiyle ilgili saldÄ±rgan AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ± ortaya çÄ±karacaÄŸÄ± tahmin edilen cep telefonu incelemeye alÄ±ndÄ±. Telefonda 4 ayrÄ± ÅŸifre tespit edildiÄŸi ve uzmanlar tarafÄ±ndan ÅŸifrelerin çözülmesi için çalÄ±ÅŸmalarÄ±n sürdüÄŸü belirtildi.

'TESLÄ°M OL' ÇAÄžRILARINA ATEÅžLE KARÅžILIK VERDÄ°

Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruÅŸturma Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Anayasal Düzene KarÅŸÄ± Ä°ÅŸlenen Suçlar SoruÅŸturma Bürosu ve saldÄ±rÄ±dan sonra Ankara'ya gelen 18 kiÅŸilik Rus heyeti tarafÄ±ndan ortak yürütülüyor. YapÄ±lan incelemeler sonucu, saldÄ±rganÄ±n polisle 15 dakika çatÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve 'teslim ol' çaÄŸrÄ±larÄ±na ateÅŸle karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi belirtildi.

POLÄ°SLE 15 DAKÄ°KA ÇATIÅžTI

SavcÄ±lÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, incelenen güvenlik kamera görüntüleri ve alÄ±nan ifadeler doÄŸrultusunda olay anÄ± tutanaklara ÅŸöyle yansÄ±dÄ±:"AltÄ±ntaÅŸ, saat 19.05'de Karlov'u öldürdükten sonra salonda bulunanlara sol eline kaldÄ±rarak Arapça bir ÅŸeyler söylüyor. ArdÄ±ndan salondaki duvarda asÄ±lÄ± bulunan fotoÄŸraflarÄ± tek tek söküp yere fÄ±rlatÄ±yor. Bu sÄ±rada saat 19.27'de salona ilk olarak asayiÅŸ ekipleri geliyor. 'Teslim ol' çaÄŸrÄ±larÄ±na silah doÄŸrultarak karÅŸÄ±lÄ±k veren AltÄ±ntaÅŸ duvarÄ±n arkasÄ±na gizlenerek siper alÄ±yor. Bu sÄ±rada polis ilk olarak kendilerine ateÅŸ açan AltÄ±ntaÅŸ'Ä±, saat 19.32'de ayaÄŸÄ±ndan vuruyor. Ayak ve bacak bölgesinden 4 kez isabet alan AltÄ±ntaÅŸ yere düÅŸüyor.

YERDE DE ATEÅž ETMEYE DEVAM ETTÄ°, BOYNUNDAN VURULDU

Bir süre sonra olay yerine gelen Özel Hareket polisleri de AltÄ±ntaÅŸ'a 'teslim ol' çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyor. SaldÄ±rgan ise yerde yatarken ateÅŸ etmeye devam ediyor. YaklaÅŸÄ±k 15 dakika süren çatÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan AltuntaÅŸ, saat 19.42'de boynuna isabet eden kurÅŸunla yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±yor.

BOMBA PANÄ°ÄžÄ°

BaÅŸsavcÄ±lÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, ayrÄ±ca saldÄ±rgan etkisiz hale getirildikten sonra polisler baÅŸÄ±na toplanÄ±yor. Bir polis, elindeki silahÄ± tekme ile uzaklaÅŸtÄ±rÄ±yor. Bu sÄ±rada, uyarÄ± üzerine saldÄ±rganÄ±n yanÄ±nda bulunan polisler, bomba düzeneÄŸi olma ihtimaline karÅŸÄ± geri kaçÄ±yor.

BÜYÜKELÇÄ°YE Ä°LK MÜDAHALE

YapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan, bomba olmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±yor ve saÄŸlÄ±k ekiplerinin içeri girmesine izin veriliyor. SaÄŸlÄ±k ekipleri de saat 19.49 sÄ±ralarÄ±nda içeri girerek, Rus Büyükelçi Karlov'a müdahale ediyor.

TELEFONUNUN ÅžÄ°FRESÄ° KIRILAMADI

Rusya ile ortak yürütülecek soruÅŸturma için Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü bünyesinde 120 kiÅŸilik ekip görevlendirildi. Ekip, saldÄ±rgana ait telefonun ÅŸifresini kÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Åžifrenin kÄ±rÄ±lamamasÄ± durumunda telefonun, Rusya'ya gönderileceÄŸi belirtiliyor.