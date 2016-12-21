Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren suikastÃ§Ä± polisin cenazesini kimse almaya gelmedi

Ã‡ankaya Belediyesi Ã‡aÄŸdaÅŸ Sanatlar Merkezinde Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isine suikast dÃ¼zenleyen MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cenazesini hiÃ§bir yakÄ±nÄ± almaya gelmedi.

Çankaya Belediyesi ÇaÄŸdaÅŸ Sanatlar Merkezinde 19 AralÄ±k Pazartesi akÅŸamÄ± Büyükelçi Karlov'a silahlÄ± saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtiren ve düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen polis memuru Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n Keçiören'deki Adli TÄ±p Kurumunda yapÄ±lan otopsi iÅŸlemleri sona erdi. AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cenazesini almak için ÅŸu ana kadar hiçbir yakÄ±nÄ±nÄ±n baÅŸvuruda bulunmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.Cenazenin sadece birinci derece akrabasÄ± olan yakÄ±nlarÄ±na teslim edilebileceÄŸi belirtildi. AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n annesi, babasÄ± ve kÄ±z kardeÅŸi ile akrabasÄ± olduÄŸu öÄŸrenilen iki kiÅŸi, Söke Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.