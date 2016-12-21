Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 21/12/2016 15:31

Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren suikastÃ§Ä± polisin cenazesini kimse almaya gelmedi


Ã‡ankaya Belediyesi Ã‡aÄŸdaÅŸ Sanatlar Merkezinde Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isine suikast dÃ¼zenleyen MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cenazesini hiÃ§bir yakÄ±nÄ± almaya gelmedi.

Çankaya Belediyesi ÇaÄŸdaÅŸ Sanatlar Merkezinde 19 AralÄ±k Pazartesi akÅŸamÄ± Büyükelçi Karlov'a silahlÄ± saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtiren ve düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen polis memuru Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n Keçiören'deki Adli TÄ±p Kurumunda yapÄ±lan otopsi iÅŸlemleri sona erdi. AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cenazesini almak için ÅŸu ana kadar hiçbir yakÄ±nÄ±nÄ±n baÅŸvuruda bulunmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.Cenazenin sadece birinci derece akrabasÄ± olan yakÄ±nlarÄ±na teslim edilebileceÄŸi belirtildi. AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n annesi, babasÄ± ve kÄ±z kardeÅŸi ile akrabasÄ± olduÄŸu öÄŸrenilen iki kiÅŸi, Söke Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

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El Bab

TSK El Bab'dan Ã§ekiliyor mu

Sosyal medyada yer alan haberlere gÃ¶re TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri El Bab'dan Ã§ekilme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Askeri kaynaklar bu iddialara aÃ§Ä±klÄ±k getirdi


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber bitirecektir dedi

Vodafone Arena'da ÅŸuan oynanan "YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±" dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä± Ã¶ncesi konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Son 1,5 yÄ±la baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kesintisiz mÃ¼cadeleyle dolu bir dÃ¶nem yaÅŸÄ±yoruz. Fakat ÅŸuna inanÄ±yorum. Polisimiz, askerimiz, kÃ¶y korucularÄ±mÄ±z ve bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber olarak bitirecektir. Yeter ki bir olalÄ±m, iri olalÄ±m, kardeÅŸ olalÄ±m, hep birlikte TÃ¼rkiye olalÄ±m" dedi.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ±n dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã§aldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Vodafone Arena'daki ÅŸehit ve gazi ailelerine dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ± dÃ¼dÃ¼k Ã§alarak baÅŸlattÄ±.