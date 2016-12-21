Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 21/12/2016 15:51

Kayseri'deki saldÄ±rÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme


Kayseri'de Ã§arÅŸÄ± iznine Ã§Ä±kan 14 askerin ÅŸehit olduÄŸu saldÄ±rÄ±da Ã§alÄ±nan araÃ§ta yapÄ±lan kriminal incelemeler sonucu polis parmak izlerine ulaÅŸtÄ±. Buna gÃ¶re parmak izi bulunan K.Ã‡. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Kayseri'de Komando TugayÄ±'ndan çarÅŸÄ± iznine çÄ±kan askerlere yönelik gerçekleÅŸtirilen ve 14 askerin ÅŸehit olduÄŸu, 55 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bombalÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ± ile ilgili DiyarbakÄ±r'da 1 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

POLÄ°S PARMAK Ä°ZLERÄ°NE RASTLADI

Kayseri'de terör örgütü PKK tarafÄ±ndan düzenlenen ve 14 askerin ÅŸehit olduÄŸu, 55 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bombalÄ± araç saldÄ±rÄ±sÄ± ile ilgili yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda DiyarbakÄ±r'da bir kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Bomba yüklü hafif ticari aracÄ±n ÅžanlÄ±urfa'dan çalÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirlenirken, araçta yapÄ±lan kriminal incelemeler sonucu polis parmak izlerine rastladÄ±.

PARMAK Ä°ZÄ° BULUNAN K.Ç. GÖZALTINA ALINDI

Titizlikle yapÄ±lan incelemede bombalÄ± araçta bulunan parmak izinin K.Ç. 'ye ait olduÄŸu belirlendi. ÇeÅŸitli suçlardan kaydÄ± bulunan K.Ç., DiyarbakÄ±r istihbarat ve terörle mücadele ÅŸubesi ekiplerince merkez BaÄŸlar Ä°lçesi'nde yapÄ±lan operasyon ile yakalandÄ±.DiyarbakÄ±r Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi'ne götürülen K.Ç.'nin iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kayseri'ye gönderildiÄŸi belirtildi.

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber bitirecektir dedi

Vodafone Arena'da ÅŸuan oynanan "YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±" dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä± Ã¶ncesi konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Son 1,5 yÄ±la baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kesintisiz mÃ¼cadeleyle dolu bir dÃ¶nem yaÅŸÄ±yoruz. Fakat ÅŸuna inanÄ±yorum. Polisimiz, askerimiz, kÃ¶y korucularÄ±mÄ±z ve bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber olarak bitirecektir. Yeter ki bir olalÄ±m, iri olalÄ±m, kardeÅŸ olalÄ±m, hep birlikte TÃ¼rkiye olalÄ±m" dedi.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ±n dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã§aldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Vodafone Arena'daki ÅŸehit ve gazi ailelerine dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ± dÃ¼dÃ¼k Ã§alarak baÅŸlattÄ±.


BeÅŸiktaÅŸ'taki saldÄ±rÄ± iÃ§in Polislere acÄ±yacak deÄŸiliz diyen uzman gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

Edirne'de KOSGEB Åžubesi'nde uzman Serkan Ã–zgÃ¼cÃ¼, Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸ'taki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonra Twitter'daki hesabÄ±ndan 'Polislere acÄ±yacak deÄŸiliz' paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunduÄŸu iÃ§in adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±larak, gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.