Kayseri'deki saldÄ±rÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

Kayseri'de Ã§arÅŸÄ± iznine Ã§Ä±kan 14 askerin ÅŸehit olduÄŸu saldÄ±rÄ±da Ã§alÄ±nan araÃ§ta yapÄ±lan kriminal incelemeler sonucu polis parmak izlerine ulaÅŸtÄ±. Buna gÃ¶re parmak izi bulunan K.Ã‡. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Kayseri'de Komando TugayÄ±'ndan çarÅŸÄ± iznine çÄ±kan askerlere yönelik gerçekleÅŸtirilen ve 14 askerin ÅŸehit olduÄŸu, 55 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bombalÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ± ile ilgili DiyarbakÄ±r'da 1 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

POLÄ°S PARMAK Ä°ZLERÄ°NE RASTLADI

Kayseri'de terör örgütü PKK tarafÄ±ndan düzenlenen ve 14 askerin ÅŸehit olduÄŸu, 55 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bombalÄ± araç saldÄ±rÄ±sÄ± ile ilgili yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda DiyarbakÄ±r'da bir kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Bomba yüklü hafif ticari aracÄ±n ÅžanlÄ±urfa'dan çalÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirlenirken, araçta yapÄ±lan kriminal incelemeler sonucu polis parmak izlerine rastladÄ±.

PARMAK Ä°ZÄ° BULUNAN K.Ç. GÖZALTINA ALINDI

Titizlikle yapÄ±lan incelemede bombalÄ± araçta bulunan parmak izinin K.Ç. 'ye ait olduÄŸu belirlendi. ÇeÅŸitli suçlardan kaydÄ± bulunan K.Ç., DiyarbakÄ±r istihbarat ve terörle mücadele ÅŸubesi ekiplerince merkez BaÄŸlar Ä°lçesi'nde yapÄ±lan operasyon ile yakalandÄ±.DiyarbakÄ±r Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi'ne götürülen K.Ç.'nin iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kayseri'ye gönderildiÄŸi belirtildi.