Siviller Halep'i boÅŸattÄ± yerlerine PKK'lÄ± militanlar yerleÅŸti

Sivillerin tahliye edildiÄŸi Halep'teki bÃ¶lgelere PKK'lÄ± militanlar yerleÅŸerek, kontrolÃ¼ ele geÃ§irdi.
Türkçe KonuÅŸan Ülkeler UluslararasÄ± Gazeteciler DerneÄŸi, tahliyelerin ardÄ±ndan boÅŸalan DoÄŸu Halep'teki bölgelere PKK/YPJ militanlarÄ±nÄ±n yerleÅŸtirildiÄŸini ileri sürdü. Konuyla ilgili açÄ±klamalarda bulunan Türkçe KonuÅŸan Ülkeler UluslararasÄ± Gazeteciler Dernek BaÅŸkanÄ± Güngör Yavuzaslan, "Suriye'de Halep'ten sivillerin tahliyesi için varÄ±lan anlaÅŸma kapsamÄ±nda siviller tahliye edilirken, Åžeyh Maksud, EÅŸrefiye, Ay Tal ve Bostan mahalleleri PKK/YPG militanlarÄ±nÄ±n kontrolüne geçti. Rejim ve kent içinde bulunan Åžii milisler terör örgütü PKK'nÄ±n Halep'in içinde konuÅŸlanmasÄ±na izin veriyor" dedi.