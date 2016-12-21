Kayseri'deki hain saldÄ±rÄ±yÄ± yapan PKK'lÄ± hakkÄ±nda flaÅŸ geliÅŸme

Kayseri'deki hain saldÄ±rÄ±yÄ± planlayan terÃ¶rist KasÄ±m YÄ±ldÄ±rÄ±mÃ§akar'Ä±n 2 yÄ±l Ã¶nce Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen PKK'nÄ±n aynÄ± zamanda taziye Ã§adÄ±rÄ± kurduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Kayseri'de geçen cumartesi günü Komando TugayÄ±'ndan çarÅŸÄ± iznine çÄ±kan askerlere yönelik bomba yüklü araçla hain saldÄ±rÄ±yÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilen PKK'lÄ± terörist KasÄ±m YÄ±ldÄ±rÄ±mçakar'Ä±n, Van'Ä±n Özalp Ä°lçesi'ne baÄŸlÄ± SarÄ±köy Mahallesi'nde oturan baba evinde bu sabah jandarma arama yaptÄ±. TeÅŸhis için aile fertlerinden DNA örneÄŸi alÄ±nÄ±rken, terör örgütü PKK'nÄ±n 2 yÄ±l önce KasÄ±m YÄ±ldÄ±rÄ±mçakar'Ä±n öldüÄŸünü söyleyip, taziye çadÄ±rÄ± kurdurduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.

HAÄ°N SALDIRIDA 14 ASKER ÅžEHÄ°T OLDU, 55 KÄ°ÅžÄ° YARALANDI

Kayseri'de geçen cumartesi günü Komando TugayÄ±'ndan çarÅŸÄ± iznine çÄ±kan askerleri taÅŸÄ±yan halk otobüsüne bomba yüklü araçla saldÄ±rÄ± düzenleyen ve 14 askeri ÅŸehit eden, çoÄŸu asker 55 kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olan PKK'lÄ± teröristin Özalp nüfusuna kayÄ±tlÄ± KasÄ±m YÄ±ldÄ±rÄ±mçakar olduÄŸu belirtilmesi üzerine jandarma harekete geçti.

JANDARMA, AÄ°LENÄ°N EVÄ°NE OPERASYON DÜZENLEDÄ°

Kayseri Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yürüttüÄŸü soruÅŸturma kapsamÄ±nda bu sabah saatlerinde jandarma, YÄ±ldÄ±rÄ±mçakar ailesinin oturduÄŸu Özalp Ä°lçesi'ne 7 kilometre uzaklÄ±ktaki SarÄ±köy Mahallesi'ne gitti.

DNA TESTÄ° YAPILACAK

Terörist KasÄ±m YÄ±ldÄ±rÄ±mçakar'Ä±n SarÄ±köy Mahallesi'ndeki babasÄ±nÄ±n evinde kapsamlÄ± arama yapan jandarma, evde kullanÄ±lan cep telefonlarÄ±na ve bazÄ± belgelere incelenmek üzere el koydu. Teröristin kimlik tespitinin kesinleÅŸmesi için babasÄ± Ä°smail HakkÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±mçakar ve aile fertlerinden DNA testi için örnek alÄ±nacaÄŸÄ± da belirtildi.

PKK, SALDIRIYI DÜZENLEYEN TERÖRÄ°ST Ä°ÇÄ°N 2 YIL ÖNCE TAZÄ°YE ÇADIRI KURDURMUÅž

OlayÄ±n duyulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan SarÄ±köy Mahallesi'nde oturanlar büyük bir ÅŸok yaÅŸadÄ±. Mahalle sakinleri, PKK'nÄ±n 2 yÄ±l önce terörist KasÄ±m YÄ±ldÄ±rÄ±mçakar'Ä±n öldüÄŸünü bildirdiÄŸini ve mahallede taziye çadÄ±rÄ± bile kurulduÄŸunu söyledi. AdlarÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ± istemeyen köylüler, "PKK'dan öldüÄŸü haberi geldi. O zaman taziye çadÄ±rÄ± bile kurduruldu ama nedense cenazesi gelmemiÅŸti" dedi.Güvenlik birimleri, bu yöntemle terörist KasÄ±m YÄ±ldÄ±rÄ±mçakar'Ä±n nüfus kaydÄ±ndan düÅŸürülüp aranmamasÄ±nÄ± saÄŸlamanÄ±n amaçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendiriyor.

AK PARTÄ°LÄ° Ä°LÇE BAÅžKANI: SOYADIMIZI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RECEÄžÄ°Z

AK Parti Özalp Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Orhan YÄ±ldÄ±rÄ±mçakar da soyadÄ± benzerliÄŸi nedeniyle sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. BaÅŸkan YÄ±ldÄ±rÄ±mçakar, teröristle bir akrabalÄ±klarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Özalp'te YÄ±ldÄ±rÄ±mçakar soyadÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan çok aile var. 3 ayrÄ± mahallede bu soyadÄ± taÅŸÄ±yan aileler yaÅŸÄ±yor. Teröristin soyadÄ±mÄ±zÄ± taÅŸÄ±masÄ±ndan çok, Özalpli olmasÄ± bizi üzmüÅŸtür. Biz her zaman terörün karÅŸÄ±sÄ±nda olduk. Özalp halkÄ± da bu konuda çok üzgün. Biz uzun zamandÄ±r bu soyadÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeyi istiyorduk. Bu olaydan sonra soyadÄ±mÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirmeye tam olarak karar verdik" dedi.