SuikastÃ§Ä± AltÄ±ntaÅŸ neden canlÄ± yakalanmadÄ± sorusuna bÃ¶yle cevap verdiler

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren suikastÃ§Ä± Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n neden canlÄ± olarak yakalanmadÄ±ÄŸÄ± sorusuna gÃ¼venlik birimlerinin yÃ¶neticisi "Bu tÃ¼r bir hareket yapan eylemciye, deÄŸil biz dÃ¼nyada her Ã¼lke aynÄ± davranÄ±r. Hatta biz Ã§ok daha fazla zaman tanÄ±dÄ±k" ÅŸeklinde cevap verdi.

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren suikastçÄ± Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n neden canlÄ± olarak yakalanmadÄ±ÄŸÄ± sorusu sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruyor. Habertürk yazarÄ± Muharrem SarÄ±kaya, suikastçÄ± AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n neden canlÄ± yakalanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Büyükelçi Karlov'un vurulmasÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan ÇaÄŸdaÅŸ Sanatlar Merkezi'ne gelen ve operasyona katÄ±lan güvenlik birimlerinin yöneticilerine sordu.Yöneticilerden birinin, "Bu tür bir hareket yapan eylemciye, deÄŸil biz dünyada her ülke aynÄ± davranÄ±r. Hatta biz çok daha fazla zaman tanÄ±dÄ±k" dediÄŸini aktaran SarÄ±kaya'nÄ±n yazÄ±sÄ± ÅŸöyle:

"ÇOK FAZLA ZAMAN TANIDIK"

"Hemen hepsinin anlatÄ±mlarÄ± birbirine benzerdi; içlerinden birinin ÅŸu cümlesi de her ÅŸeyi özetliyordu:'Bu tür bir hareket yapan eylemciye, deÄŸil biz dünyada her ülke aynÄ± davranÄ±r. Hatta biz çok daha fazla zaman tanÄ±dÄ±k.'Cümlesini biraz daha açmasÄ±nÄ± istedim, içeride çatÄ±ÅŸma anÄ±nda yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±.

Ä°LK TEDBÄ°RÄ° TRAFÄ°K POLÄ°SLERÄ° ALDI

AktardÄ±ÄŸÄ±na göre suikastçÄ± Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ, büyükelçiyi vurduktan sonra içeride ateÅŸ etmesini sürdürürken, çevrede ilk tedbiri bölgede bulunan trafik polisleri almÄ±ÅŸ.EÅŸzamanlÄ± yakÄ±ndaki büyükelçiliklerin korumasÄ±nÄ± saÄŸlayan polisler ile asayiÅŸ ekibi de gelmiÅŸ.

SUÄ°KASTÇI ATEÅžE DEVAM ETTÄ°

SuikastçÄ± AltÄ±ntaÅŸ'a 'Teslim ol' çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, 'Buraya ölmeye geldim' diyerek direniÅŸini sürdürmekle kalmamÄ±ÅŸ, ateÅŸe devam etmiÅŸ.Çok geçmeden olay yerine gelen özel tim de 'Teslim ol' çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineleyince benzer karÅŸÄ±lÄ±k bulmuÅŸ.Bunun üzerine önce baldÄ±rÄ±ndan ve ayak bileÄŸinden vurulmuÅŸ.

ELÄ°NÄ° CEBÄ°NE SOKMAK Ä°ÇÄ°N ATAK YAPTI

Yere düÅŸtüÄŸünde eylemini durdurmamÄ±ÅŸ, elini cebine doÄŸru sokmak için yerde atak yapÄ±nca, canlÄ± bomba olabileceÄŸi kaygÄ±sÄ±na kapÄ±lmÄ±ÅŸlar."