Rusya vizesiz seyahat konusunda Ankara ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri donduracak

YabancÄ± basÄ±n tarafÄ±ndan kaleme alÄ±nan bir yazÄ±ya gÃ¶re Rusya, TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Rusyaâ€™yÄ± yeniden vizesiz seyahat edebilmesi iÃ§in Ankara ile yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri dondurma kararÄ± aldÄ±

Ä°zvestiya gazetesi tarafÄ±ndan gündeme gelen konuya göre Moskova, Türk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Rusya’yÄ± yeniden vizesiz seyahat edebilmesi için Ankara ile yapÄ±lan görüÅŸmeleri donduracak.Ä°smi belirsiz bir Rus dÄ±ÅŸ politika yetkilisi Ä°zvestiya’ya demecinde, Rusya’nÄ±n Türk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ülkeye yeniden vize almadan seyahat edebilmesi için yapÄ±lan görüÅŸmeleri donduracaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

‘Rusya’nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesi ve bu yÄ±l içerisinde yaÅŸanan bir dizi olay nedeniyle Rusya’nÄ±n henüz Türk vatandaÅŸlarÄ±na vizesiz seyahat hakkÄ± vermeye hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±’ savunan kaynak ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: “Türkiye’nin ülkeye gidenlerin güvenliÄŸini saÄŸlamak için ciddi çalÄ±ÅŸmalar yapmasÄ± gerekiyor. Türkiye’nin Rusya’yÄ± ziyaret etmeyi planlayan kiÅŸilerin ciddi biçimde kontrol edilmesine yönelik garanti de vermesi gerekiyor.”

‘ANKARA, RUSYA’YI ANLIYOR AMA Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°N GELÄ°ÅžMESÄ°NÄ° UMUYOR’

Ä°zvestiya’ya göre, Ankara ise Moskova’nÄ±n ‘bu yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± anlayÄ±ÅŸla karÅŸÄ±lÄ±yor fakat yine de iliÅŸkilerin geliÅŸmesini umuyor.’ Haberde Karlov’un öldürülmeden birkaç ay önce verdiÄŸi bir röportaj da hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. Karlov bu röportajda, Türkiye vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Rusya’yÄ± yeniden bir ay süreyle vizesiz seyahat edebilmesi uygulamasÄ±na dönüÅŸ için acele etmeye gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti. Karlov “Bu konuda aceleci olmayalÄ±m. BaÅŸkanÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan alÄ±nan kararÄ±n uygulanmasÄ±nda birçok ÅŸeyi düÅŸünmemiz gerekiyor” demiÅŸti. Moskova, Suriye’de terörist gruplara hava operasyonu düzenlemekle görevli olan bir uçaÄŸÄ±nÄ±n geçen yÄ±l 24 KasÄ±m’da Türk F16’larÄ± tarafÄ±ndan düÅŸürülmesi ardÄ±ndan 1 Ocak’tan itibariyle Türk vatandaÅŸlarÄ± için Rusya’ya vizesiz seyahat uygulamasÄ±nÄ±n askÄ±ya almÄ±ÅŸtÄ±.

Sputnik