Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Ã‡alÄ±ÅŸkan'a saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen 3 DHKP-C'li tutuklandÄ±

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Evliya Ã‡alÄ±ÅŸkan'a silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen DHKP-C Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne mensup 3 kiÅŸi yakalandÄ±.
ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±nda nöbetten çÄ±kan terör suçlarÄ± savcÄ±sÄ± Evliya ÇalÄ±ÅŸkan'Ä±n aracÄ±na 7 AralÄ±k 2016 saat 21.15 sÄ±ralarÄ±nda TEM Sultangazi sapaÄŸÄ± civarÄ±nda seyir halindeyken ateÅŸ açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Otomobile 3 kurÅŸun isabet ederken savcÄ± ve korumasÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± yara almadan atlatmÄ±ÅŸtÄ±. SilahlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stihbarat ve Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri araÅŸtÄ±rma baÅŸlattÄ±.
3 DHKP-C'LÄ° TUTUKLANDI
YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, aynÄ± istikamette hareket eden baÅŸka bir araçtan ateÅŸ açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Kamera görüntüleri ve teknik çalÄ±ÅŸmada, saldÄ±rÄ±nÄ±n DHKP-C örgütü üyelerince gerçekleÅŸtirildiÄŸi tespit edildi. SaldÄ±rÄ±yÄ± düzenleyenlerin kimlik ve adreslerinin deÅŸifre edilmesinin ardÄ±ndan Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri operasyon düzenledi. Operasyonda, DHKP-C'li G.K, R.Ö ve U.G.A gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 3 kiÅŸi emniyetteki sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. SavcÄ± Evliya ÇalÄ±ÅŸkan, Hrant Dink cinayeti, TahÅŸiye KumpasÄ± davasÄ±nÄ±n görüldüÄŸü terör ihtisas mahkemesi Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde bir süre duruÅŸma savcÄ±sÄ± olarak görev yapmÄ±ÅŸtÄ±.