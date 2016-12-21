Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 21/12/2016 17:54

Meteoroloji'den o 4 ile fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±


Meteoroloji, Adana, Mersin, Gaziantep ve Kilis iÃ§in fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ± yaptÄ±.

Meteoroloji 6. Bölge MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Adana, Mersin, Gaziantep ve Kilis'te etkisini sürdüren kuvvetli rüzgarÄ±n, zaman zaman hÄ±zÄ±nÄ± artÄ±rarak, doÄŸu ve kuzeydoÄŸudan fÄ±rtÄ±namsÄ± rüzgar ve fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esmesi bekleniyor.

TEDBÄ°RLÄ° OLUNMASI GEREKÄ°YOR

Gaziantep ve Kilis'te yarÄ±n akÅŸama kadar etkili olacaÄŸÄ± öngörülen fÄ±rtÄ±nanÄ±n, Adana ve Mersin'de ise cuma günü etkisini azaltarak akÅŸama kadar süreceÄŸi tahmin ediliyor.ÇatÄ± uçmasÄ±, aÄŸaç ve direklerin devrilmesi, ulaÅŸÄ±mda aksama gibi yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekiyor.

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Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber bitirecektir dedi

Vodafone Arena'da ÅŸuan oynanan "YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±" dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä± Ã¶ncesi konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Son 1,5 yÄ±la baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kesintisiz mÃ¼cadeleyle dolu bir dÃ¶nem yaÅŸÄ±yoruz. Fakat ÅŸuna inanÄ±yorum. Polisimiz, askerimiz, kÃ¶y korucularÄ±mÄ±z ve bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber olarak bitirecektir. Yeter ki bir olalÄ±m, iri olalÄ±m, kardeÅŸ olalÄ±m, hep birlikte TÃ¼rkiye olalÄ±m" dedi.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ±n dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã§aldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Vodafone Arena'daki ÅŸehit ve gazi ailelerine dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ± dÃ¼dÃ¼k Ã§alarak baÅŸlattÄ±.


BeÅŸiktaÅŸ'taki saldÄ±rÄ± iÃ§in Polislere acÄ±yacak deÄŸiliz diyen uzman gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

Edirne'de KOSGEB Åžubesi'nde uzman Serkan Ã–zgÃ¼cÃ¼, Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸ'taki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonra Twitter'daki hesabÄ±ndan 'Polislere acÄ±yacak deÄŸiliz' paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunduÄŸu iÃ§in adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±larak, gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.