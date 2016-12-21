Meteoroloji'den o 4 ile fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji, Adana, Mersin, Gaziantep ve Kilis iÃ§in fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ± yaptÄ±.

Meteoroloji 6. Bölge MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Adana, Mersin, Gaziantep ve Kilis'te etkisini sürdüren kuvvetli rüzgarÄ±n, zaman zaman hÄ±zÄ±nÄ± artÄ±rarak, doÄŸu ve kuzeydoÄŸudan fÄ±rtÄ±namsÄ± rüzgar ve fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esmesi bekleniyor.

TEDBÄ°RLÄ° OLUNMASI GEREKÄ°YOR

Gaziantep ve Kilis'te yarÄ±n akÅŸama kadar etkili olacaÄŸÄ± öngörülen fÄ±rtÄ±nanÄ±n, Adana ve Mersin'de ise cuma günü etkisini azaltarak akÅŸama kadar süreceÄŸi tahmin ediliyor.ÇatÄ± uçmasÄ±, aÄŸaç ve direklerin devrilmesi, ulaÅŸÄ±mda aksama gibi yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekiyor.