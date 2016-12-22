El Bab'da ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸma 14 asker ÅŸehit oldu

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda devam eden El Bab operayonunda dÃ¼n DAEÅž'in saldÄ±rÄ±sÄ± sonucunda 14 asker ÅŸehit oldu

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)dün DEAÅž’Ä±n kontrolündeki El Bab kentinin batÄ±sÄ±na dayanÄ±rken, bölgeden acÄ± haber geldi. TSK’nÄ±n açÄ±klamasÄ±na göre dün yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmalarda, DEAÅž’Ä±n düzenlediÄŸi intihar saldÄ±rÄ±larÄ± sonucunda 14 asker ÅŸehit düÅŸtü, 33 asker de yaralandÄ±. Böylece, 120’inci gününe giren FÄ±rat KalkanÄ± harekâtÄ±nda verilen ÅŸehit sayÄ±sÄ± 35’e yükseldi.

67 HEDEF VURULDU

TSK tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, “Hava Kuvvetlerimize ait savaÅŸ uçaklarÄ±nca yapÄ±lan hava taarruzlarÄ± sonucunda 67 hedef vurularak imha edilmiÅŸ; ayrÄ±ca ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ±mÄ±zla açÄ±lan ateÅŸlerle çok sayÄ±da DEAÅž hedefi etkisiz hale getirilmiÅŸtir. AçÄ±lan ateÅŸler ve meydana gelen çatÄ±ÅŸmalar sonucunda 138 DEAÅž teröristi etkisiz hale getirilmiÅŸtir” denildi.

AçÄ±klamada, TSK ve müttefiki muhalif güçlerin Halep-El Bab yolunu kestiÄŸi kaydedilirken, “FÄ±rat KalkanÄ± HarekâtÄ± kapsamÄ±nda kuÅŸatÄ±lmÄ±ÅŸ olan El Bab meskûn mahallinin kontrol edilmesine yönelik harekat devam etmektedir” denildi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ise Arnavutluk CumhurbaÅŸkanÄ± Bujar NiÅŸani ile düzenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda El Bab’daki geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdi.

‘EL BAB KUÅžATILDI’

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar ile görüÅŸtüÄŸünü belirten ErdoÄŸan ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Åžu anda El Bab tamamÄ±yla ÖSO ve askerimiz tarafÄ±ndan kuÅŸatma altÄ±ndadÄ±r. Tabii, DEAÅž artÄ±k orada son havliyle her türlü yola baÅŸvuruyor. CanlÄ± bomba olarak el yapÄ±mÄ± bombalarla her türlü saldÄ±rÄ±yÄ± yapÄ±yor. Son kÄ±sÄ±mda tabi maalesef birkaç ÅŸehidimiz oldu yaralÄ±larÄ±mÄ±z oldu. Ama artÄ±k El Bab’Ä±n Halep’le olan yol hattÄ± tamamiyle ÖSO ve askerin kontrolü altÄ±nda. Temenni ederim ki El Bab, çok daha uzamadan tamamÄ±yla düÅŸer ve El Bab’Ä±n kendi insanÄ±, halkÄ± kendi topraklarÄ±na yerleÅŸme imkanÄ± bulmuÅŸ olur.”

DEAÅž’a ait Amak ajansÄ± ise TSK ve müttefiklerinin El Bab’Ä±n batÄ±sÄ±ndaki eskiden hastane olarak kullanÄ±lan binaya yönelik geniÅŸ çaplÄ± taarruzunun püskürtüldüÄŸünü iddia etti. Örgüt TSK ve ÖSO’nun kaybÄ±nÄ±n 50 olduÄŸunu iddia etti. DEAÅž’Ä±n kontrolündeki El Bab kasabasÄ±, Halep ve Rakka sahasÄ±nÄ±n geçiÅŸ noktasÄ± olmasÄ± itibariyle stratejik önem taÅŸÄ±yor. El Bab merkezinin hemen batÄ±sÄ±ndaki eski hastane binasÄ± ise, kasabaya bakan bir tepe üzerine kurulu.

BABA OCAKLARINA ATEÅž DÜÅžTÜ

Suriye’de ÅŸehit düÅŸen Uzman ÇavuÅŸ AkÄ±n Acar’Ä±n TekirdaÄŸ’Ä±n Çorlu ilçesindeki annesi Hanife Acar, karÅŸÄ±sÄ±nda kaymakam ve polisi görünce “OÄŸluma bir ÅŸey oldu, siz bundan geldiniz. Biliyorum” diyerek fenalÄ±k geçirdi. AcÄ±lÄ± anneye saÄŸlÄ±k ekipleri müdahale etti. ElazÄ±ÄŸlÄ± ÅŸehit Astsubay KÄ±demli ÇavuÅŸ Önder PÄ±nar’Ä±n ailesi acÄ± haberle yÄ±kÄ±lÄ±rken baba evine Türk bayraklarÄ± asÄ±ldÄ±. Uzman ÇavuÅŸ Oktay Durak’Ä±n ÅŸehit olduÄŸu haberini memleketi Yozgat’Ä±n ÇalÄ±yÄ±ralan ilçesine baÄŸlÄ± Çukurören köyündeki ailesine ulaÅŸtÄ±.

-"ÇATIÅžMALAR DEVAM EDÄ°YOR"

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ da bugün FÄ±rat KalkanÄ± Operasyonu sÄ±rasÄ±nda 14 ÅŸehit, 33 yaralÄ± bulunduÄŸunu belirterek, ÅŸehitlere Allah'tan rahmet diledi.

"MekanlarÄ± cennet olsun. Ailelerine, TSK'ya, milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r diliyorum. YaralÄ±lar da acil ÅŸifalar diliyorum." diyen BozdaÄŸ, ÅŸöyle devam etti:

"Türkiye, ülkemizin ve milletimizin bekasÄ± için üzerine düÅŸenleri kararlÄ± ÅŸekilde yapacaktÄ±r ve buna yapmaya devam edecektir. Suriye, Irak'ta olup bitenler Türkiye'nin ulusal güvenliÄŸi ile doÄŸrudan ilgili olduÄŸu için orada yürüyen operasyonlar insanÄ±mÄ±zÄ±n güvenliÄŸini saÄŸlamaya yöneliktir. Türkiye'nin ve Türk milletinin güvenliÄŸini saÄŸlamak ve ülkemize yönelik tehdidi ortadan kaldÄ±rmak maksadÄ±yla yürüyen bir operasyon. Bu operasyonun siyasi saiklerle deÄŸerlendirmeye tabi tutulmasÄ±nÄ± doÄŸru görmüyorum. Çünkü bunun üzerinde hepimizin hassasiyetle durmasÄ± gerekir. Bu operasyon sÄ±rasÄ±nda 138 DEAÅž'lÄ± terörist de etkisiz hale getirilmiÅŸtir.

ÇATIÅžMALAR DEAÅž'IN HAKÄ°M TEPESÄ°NDE YOÄžUNLAÅžMIÅžTI

2 yÄ±ldÄ±r terör örgütü DEAÅž mensuplarÄ± tarafÄ±ndan barÄ±nma ve mühimmat deposu olarak kullanÄ±lan ve teröristlerin kale gibi gördüÄŸü El Bab'a hakim Akil Tepesi'ndeki ÅŸehir hastanesi öÄŸle saatlerinde çatÄ±ÅŸmalar yoÄŸunlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.ÖÄŸle saatlerinde yapÄ±lan açÄ±klamada 4 askerimizin ÅŸehit olduÄŸu, çok sayÄ±da teröristin de öldürüldüÄŸü bilgisi verilmiÅŸti. AkÅŸam saatlerinde yapÄ±lan yeni açÄ±klama ile ÅŸehit sayÄ±sÄ±nÄ±n 14'e yükseldiÄŸi duyruldu. Buna karÅŸÄ±lÄ±k, öldürülen DEAÅž'lÄ± terörist sayÄ±sÄ± da 138 olarak açÄ±klandÄ±. ÇatÄ±ÅŸmalarda 33 askerimizinde yaralandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. DEAÅž'lÄ± teröristler, 3 farklÄ± intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n düzenlendiÄŸi açÄ±klandÄ±.SavaÅŸ uçaklarÄ±, obüs ve topçu birlikleri teröristleri aÄŸÄ±r ÅŸekilde vurmuÅŸtu.