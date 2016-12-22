Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 22/12/2016 09:08

FÄ±rat KalkanÄ±'nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen askerlerin kimlikleri belli oldu


FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'da El Bab'a giren askerden 14'Ã¼ ÅŸehit dÃ¼ÅŸerken 33'Ã¼ de yaralandÄ±.

Suriye'nin El Bab bölgesindeki FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'na katÄ±lan askerlere DEAÅž 3 ayrÄ± intihar saldÄ±rÄ±sÄ± düzenledi. SaldÄ±rÄ±larda 14 asker ÅŸehit düÅŸtü, 33 asker yaralandÄ±. Åžehit askerlerin memleketleri ve kimliklerli belli olmaya baÅŸladÄ±.AcÄ± haberler ailelere verilirken yürek burkan manzaralar yaÅŸandÄ±. Her evde ayrÄ± bir hikaye her evde ayrÄ± bir acÄ± vardÄ±.

BÄ°NBAÅžI BÜLENT ALBAYRAK - KOCAELÄ°

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, El Bab ve çevresindeki çatÄ±ÅŸmalarda ÅŸehit olan Piyade BinbaÅŸÄ± Bülent Albayrak'Ä±n Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaÅŸayan babasÄ±na acÄ± haber iletildi. Evli ve bir çocuk babasÄ± olan ÅŸehit binbaÅŸÄ±nÄ±n annesinin, Marmara Depremi'nde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi öÄŸrenildi.

UZMAN ÇAVUÅž BURAK BOZ - KONYA

Åžehit olan Uzman ÇavuÅŸ Burak Boz'un Konya'nÄ±n EreÄŸli ilçesinde yaÅŸayan ailesine acÄ± haber iletildi. Cinler Mahallesi'nde bulunan ÅŸehidin babaevine acÄ± haberi, askeri yetkililer saÄŸlÄ±k ekipleri eÅŸliÄŸinde verdi. Haberi duyan ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± ve komÅŸularÄ±, eve gelerek ÅŸehidin babasÄ± Özkan ve annesi Gülhan Boz'u teselli etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. Åžehit Uzman ÇavuÅŸ Burak Boz'un iki kÄ±z, bir erkek kardeÅŸi bulunduÄŸu ve 7 yÄ±llÄ±k asker olduÄŸu öÄŸrenildi.

KOMANDO ASTSUBAY GÖKHAN ÖZÜPEK - KIRKLARELÄ°

El Bab ve çevresinde bombalÄ± araçlarla yapÄ±lan intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan 23 yaÅŸÄ±ndaki Komando Astsubay Göktan Özüpek'in KÄ±rklareli'nde yaÅŸayan ailesine acÄ± haber iletildi. AcÄ± haberi alÄ±nca baygÄ±nlÄ±k geçiren anne Sevim Özüpek'e, saÄŸlÄ±k ekipleri müdahale etti. Türk bayraÄŸÄ± asÄ±lan eve gelen ÅŸehidin yakÄ±nlarÄ± ve komÅŸularÄ±, taziyelerini iletti. Komando Astsubay Göktan Özüpek'in geçen ay baÅŸÄ±nda evlendiÄŸi Ankara'da hemÅŸire olarak görev yapan eÅŸi Merve Özüpek'e de bilgi verildiÄŸi öÄŸrenildi. Åžehidin babasÄ±nÄ±n ise yaklaÅŸÄ±k 13 yÄ±l önce geçirdiÄŸi trafik kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi.

UZMAN ÇAVUÅž ALÄ° YILMAZ - BURDUR

ÇatÄ±ÅŸmalarda ÅŸehit edilen Uzman ÇavuÅŸ Ali YÄ±lmaz'Ä±n dede ocaÄŸÄ±na acÄ± haber ulaÅŸtÄ±. KaramanlÄ± ilçesine baÄŸlÄ± Hürriyet Mahallesi FidanlÄ±k Caddesinde bulunan dede evine acÄ± haberi, saÄŸlÄ±k ekipleri ve askeri yetkililer tarafÄ±ndan verildi. Åžehidin dede evine ve mahalleye Türk bayraÄŸÄ± asÄ±ldÄ±. YÄ±lmaz'Ä±n niÅŸanlÄ± olduÄŸu öÄŸrenildi.

UZMAN ÇAVUÅž OKTAY DURAK - YOZGAT

Piyade Uzman ÇavuÅŸ Oktay Durak'Ä±n(29) Yozgat'taki baba evine de ateÅŸ düÅŸtü. AcÄ± haberi alan aile üyeleri yÄ±kÄ±ldÄ±.

UZMAN ÇAVUÅž AKIN ACAR - TEKÄ°RDAÄž/ÇORLU

ÇatÄ±ÅŸmalarda ÅŸehit düÅŸen Uzman ÇavuÅŸ AkÄ±n Acar'Ä±n (23) TekirdaÄŸ Çorlu'daki baba evinde de yas var.

ASTSUBAY KIDEMLÄ° ÇAVUÅž ÖNDER PINAR - ELAZIÄž

Åžehit Astsubay KÄ±demli ÇavuÅŸ Önder PÄ±nar'Ä±n (24) ElazÄ±ÄŸ'daki baba ocaÄŸÄ±na acÄ± haber ulaÅŸtÄ±.

FERHAT DEMÄ°R - BURSA

Suriye'nin El Bab bölgesinde devam eden FÄ±rat KalkanÄ± operasyonu kapsamÄ±nda yaÅŸanan acÄ± olayÄ±n ateÅŸi Bursa'ya da düÅŸtü. BursalÄ± Ferhat Demir, dün yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmada ÅŸehit oldu. AcÄ± haber ailesine güçlükle verildi.

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber bitirecektir dedi

Vodafone Arena'da ÅŸuan oynanan "YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±" dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä± Ã¶ncesi konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Son 1,5 yÄ±la baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kesintisiz mÃ¼cadeleyle dolu bir dÃ¶nem yaÅŸÄ±yoruz. Fakat ÅŸuna inanÄ±yorum. Polisimiz, askerimiz, kÃ¶y korucularÄ±mÄ±z ve bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber olarak bitirecektir. Yeter ki bir olalÄ±m, iri olalÄ±m, kardeÅŸ olalÄ±m, hep birlikte TÃ¼rkiye olalÄ±m" dedi.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ±n dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã§aldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Vodafone Arena'daki ÅŸehit ve gazi ailelerine dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ± dÃ¼dÃ¼k Ã§alarak baÅŸlattÄ±.


BeÅŸiktaÅŸ'taki saldÄ±rÄ± iÃ§in Polislere acÄ±yacak deÄŸiliz diyen uzman gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

Edirne'de KOSGEB Åžubesi'nde uzman Serkan Ã–zgÃ¼cÃ¼, Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸ'taki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonra Twitter'daki hesabÄ±ndan 'Polislere acÄ±yacak deÄŸiliz' paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunduÄŸu iÃ§in adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±larak, gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.