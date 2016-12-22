FÄ±rat KalkanÄ±'nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen askerlerin kimlikleri belli oldu

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'da El Bab'a giren askerden 14'Ã¼ ÅŸehit dÃ¼ÅŸerken 33'Ã¼ de yaralandÄ±.

Suriye'nin El Bab bölgesindeki FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'na katÄ±lan askerlere DEAÅž 3 ayrÄ± intihar saldÄ±rÄ±sÄ± düzenledi. SaldÄ±rÄ±larda 14 asker ÅŸehit düÅŸtü, 33 asker yaralandÄ±. Åžehit askerlerin memleketleri ve kimliklerli belli olmaya baÅŸladÄ±.AcÄ± haberler ailelere verilirken yürek burkan manzaralar yaÅŸandÄ±. Her evde ayrÄ± bir hikaye her evde ayrÄ± bir acÄ± vardÄ±.

BÄ°NBAÅžI BÜLENT ALBAYRAK - KOCAELÄ°

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, El Bab ve çevresindeki çatÄ±ÅŸmalarda ÅŸehit olan Piyade BinbaÅŸÄ± Bülent Albayrak'Ä±n Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaÅŸayan babasÄ±na acÄ± haber iletildi. Evli ve bir çocuk babasÄ± olan ÅŸehit binbaÅŸÄ±nÄ±n annesinin, Marmara Depremi'nde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi öÄŸrenildi.

UZMAN ÇAVUÅž BURAK BOZ - KONYA

Åžehit olan Uzman ÇavuÅŸ Burak Boz'un Konya'nÄ±n EreÄŸli ilçesinde yaÅŸayan ailesine acÄ± haber iletildi. Cinler Mahallesi'nde bulunan ÅŸehidin babaevine acÄ± haberi, askeri yetkililer saÄŸlÄ±k ekipleri eÅŸliÄŸinde verdi. Haberi duyan ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± ve komÅŸularÄ±, eve gelerek ÅŸehidin babasÄ± Özkan ve annesi Gülhan Boz'u teselli etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. Åžehit Uzman ÇavuÅŸ Burak Boz'un iki kÄ±z, bir erkek kardeÅŸi bulunduÄŸu ve 7 yÄ±llÄ±k asker olduÄŸu öÄŸrenildi.

KOMANDO ASTSUBAY GÖKHAN ÖZÜPEK - KIRKLARELÄ°

El Bab ve çevresinde bombalÄ± araçlarla yapÄ±lan intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan 23 yaÅŸÄ±ndaki Komando Astsubay Göktan Özüpek'in KÄ±rklareli'nde yaÅŸayan ailesine acÄ± haber iletildi. AcÄ± haberi alÄ±nca baygÄ±nlÄ±k geçiren anne Sevim Özüpek'e, saÄŸlÄ±k ekipleri müdahale etti. Türk bayraÄŸÄ± asÄ±lan eve gelen ÅŸehidin yakÄ±nlarÄ± ve komÅŸularÄ±, taziyelerini iletti. Komando Astsubay Göktan Özüpek'in geçen ay baÅŸÄ±nda evlendiÄŸi Ankara'da hemÅŸire olarak görev yapan eÅŸi Merve Özüpek'e de bilgi verildiÄŸi öÄŸrenildi. Åžehidin babasÄ±nÄ±n ise yaklaÅŸÄ±k 13 yÄ±l önce geçirdiÄŸi trafik kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi.

UZMAN ÇAVUÅž ALÄ° YILMAZ - BURDUR

ÇatÄ±ÅŸmalarda ÅŸehit edilen Uzman ÇavuÅŸ Ali YÄ±lmaz'Ä±n dede ocaÄŸÄ±na acÄ± haber ulaÅŸtÄ±. KaramanlÄ± ilçesine baÄŸlÄ± Hürriyet Mahallesi FidanlÄ±k Caddesinde bulunan dede evine acÄ± haberi, saÄŸlÄ±k ekipleri ve askeri yetkililer tarafÄ±ndan verildi. Åžehidin dede evine ve mahalleye Türk bayraÄŸÄ± asÄ±ldÄ±. YÄ±lmaz'Ä±n niÅŸanlÄ± olduÄŸu öÄŸrenildi.

UZMAN ÇAVUÅž OKTAY DURAK - YOZGAT

Piyade Uzman ÇavuÅŸ Oktay Durak'Ä±n(29) Yozgat'taki baba evine de ateÅŸ düÅŸtü. AcÄ± haberi alan aile üyeleri yÄ±kÄ±ldÄ±.

UZMAN ÇAVUÅž AKIN ACAR - TEKÄ°RDAÄž/ÇORLU

ÇatÄ±ÅŸmalarda ÅŸehit düÅŸen Uzman ÇavuÅŸ AkÄ±n Acar'Ä±n (23) TekirdaÄŸ Çorlu'daki baba evinde de yas var.

ASTSUBAY KIDEMLÄ° ÇAVUÅž ÖNDER PINAR - ELAZIÄž

Åžehit Astsubay KÄ±demli ÇavuÅŸ Önder PÄ±nar'Ä±n (24) ElazÄ±ÄŸ'daki baba ocaÄŸÄ±na acÄ± haber ulaÅŸtÄ±.

FERHAT DEMÄ°R - BURSA

Suriye'nin El Bab bölgesinde devam eden FÄ±rat KalkanÄ± operasyonu kapsamÄ±nda yaÅŸanan acÄ± olayÄ±n ateÅŸi Bursa'ya da düÅŸtü. BursalÄ± Ferhat Demir, dün yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmada ÅŸehit oldu. AcÄ± haber ailesine güçlükle verildi.