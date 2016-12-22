TSK El Bab'ta 138 DEAÅž'lÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±

TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda 138 DAEÅž'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼lÃ¼rken 67 hedef de imha edildi.

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)dün DEAÅž'Ä±n kontrolündeki El Bab kentinin batÄ±sÄ±na dayanÄ±rken, bölgeden acÄ± haberler geldi. TSK'nÄ±n açÄ±klamasÄ±na göre dün yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmalarda, DEAÅž'Ä±n düzenlediÄŸi intihar saldÄ±rÄ±larÄ± sonucunda 14 asker ÅŸehit düÅŸtü, 33 asker de yaralandÄ±. Bu acÄ± geliÅŸmeyle birlikte, 120'inci gününe giren FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ±nda verilen ÅŸehit sayÄ±sÄ± 35'e yükseldi.

67 HEDEF VURULDU, 138 DEAÅž'LI ÖLDÜRÜLDÜ

TSK tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Hava Kuvvetlerimize ait savaÅŸ uçaklarÄ±nca yapÄ±lan hava taarruzlarÄ± sonucunda 67 hedef vurularak imha edilmiÅŸ; ayrÄ±ca ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ±mÄ±zla açÄ±lan ateÅŸlerle çok sayÄ±da DEAÅž hedefi etkisiz hale getirilmiÅŸtir. AçÄ±lan ateÅŸler ve meydana gelen çatÄ±ÅŸmalar sonucunda 138 DEAÅž teröristi etkisiz hale getirilmiÅŸtir" denildiAçÄ±klamada, TSK ve müttefiki muhalif güçlerin Halep-El Bab yolunu kestiÄŸi kaydedilirken, "FÄ±rat KalkanÄ± HarekâtÄ± kapsamÄ±nda kuÅŸatÄ±lmÄ±ÅŸ olan El Bab meskûn mahallinin kontrol edilmesine yönelik harekat devam etmektedir" denildi.

FIRAT KALKANI ÅžEHÄ°TLERÄ° GAZÄ°ANTEP'E GETÄ°RÄ°LDÄ°

FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ± kapsamÄ±nda Suriye'de bulunan ve dün IÅžÄ°D saldÄ±rÄ±larÄ± ile ÅŸehit düÅŸen 14 askerin cenazesi Gaziantep Adli TÄ±p Kurumu'na getirildi. YapÄ±lacak iÅŸlemlerin ardÄ±ndan ÅŸehitlerin memleketlerine uÄŸurlanmasÄ± bekleniyor.

ERDOÄžAN: EL BAB KUÅžATILDI

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Arnavutluk CumhurbaÅŸkanÄ± Bujar NiÅŸani ile düzenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda El Bab'daki geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdi.Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar ile görüÅŸtüÄŸünü belirten ErdoÄŸan ÅŸunlarÄ± söyledi:"Åžu anda El Bab tamamÄ±yla ÖSO ve askerimiz tarafÄ±ndan kuÅŸatma altÄ±ndadÄ±r. Tabii, DEAÅž artÄ±k orada son havliyle her türlü yola baÅŸvuruyor. CanlÄ± bomba olarak el yapÄ±mÄ± bombalarla her türlü saldÄ±rÄ±yÄ± yapÄ±yor. Son kÄ±sÄ±mda tabi maalesef birkaç ÅŸehidimiz oldu yaralÄ±larÄ±mÄ±z oldu. Ama artÄ±k El Bab'Ä±n Halep'le olan yol hattÄ± tamamiyle ÖSO ve askerin kontrolü altÄ±nda. Temenni ederim ki El Bab, çok daha uzamadan tamamÄ±yla düÅŸer ve El Bab'Ä±n kendi insanÄ±, halkÄ± kendi topraklarÄ±na yerleÅŸme imkanÄ± bulmuÅŸ olur."

PARTÄ°LERDEN Ä°LK TEPKÄ°LER

TBMM Anayasa Komisyonunda, AK Parti'nin anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin tümü üzerindeki görüÅŸmeler sürüyor.GörüÅŸmelerde, Anayasa Komisyonu BaÅŸkanvekili ReÅŸat Petek FÄ±rat KalkanÄ± Operasyonunda 14 ÅŸehit ve 33 yaralÄ± olduÄŸuna iliÅŸkin TSK'nÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± duyurdu. Petek, ÅŸehit olanlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.ReÅŸat Petek daha sonra siyasi parti temsilcilerine söz verdi.