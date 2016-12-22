Ali Ä°smail Korkmaz davasÄ±nda polislere verilen cezaya yargÄ±taydan onay

Gezi ParkÄ± eylemlerine katÄ±lan Ali Ä°smail Korkmaz'Ä±n dÃ¶vÃ¼lerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi sonucu sanÄ±k polis memurlarÄ±na 10 yÄ±l hapis cezasÄ± yargÄ±tay tarafÄ±ndan onandÄ±.

YargÄ±tay 1. Ceza Dairesi, EskiÅŸehir'deki Gezi ParkÄ± eylemlerinde üniversite öÄŸrencisi Ali Ä°smail Korkmaz'Ä±n dövülerek öldürülmesi davasÄ±nda, sanÄ±k polis memurlarÄ± Mevlüt SaldoÄŸan'a verilen 10 yÄ±l 10 ay ve YalçÄ±n Akbulut'a verilen 10 yÄ±l hapis cezasÄ±nÄ± onadÄ±.YargÄ±tay tarafÄ±ndan daha önce usul yönünden bozulan dava dosyasÄ±, Kayseri 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince usul eksiklerinin giderilmesinin ardÄ±ndan yeniden Yüksek Mahkemeye geldi.SanÄ±klardan Mevlüt SaldoÄŸan ve YalçÄ±n Akbulut'un cezasÄ±nÄ±n 10 yÄ±l ve üzerinde olmasÄ± nedeniyle bu kiÅŸiler yönünden temyiz duruÅŸmasÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. DuruÅŸmada sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ± dinleyen heyet, dosya üzerindeki temyiz incelemesini tamamlayarak kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Ä°KÄ° POLÄ°SE 10'AR YIL HAPÄ°S ONANDI

YargÄ±tay 1. Ceza Dairesi, sanÄ±k polis memuru SaldoÄŸan'a verilen 10 yÄ±l 10 ay, sanÄ±k polis memuru Akbulut'a verilen 10 yÄ±l hapis cezasÄ± ile diÄŸer sanÄ±klara verilen hapis cezalarÄ±nÄ± onadÄ±.Daire, sanÄ±k polis memuru Ebubekir Harlar'a, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan verilen hapis cezasÄ±nÄ± ise eksik ceza tayininden bozdu. Daire, Harlar'Ä±n, "suçun yardÄ±mcÄ±sÄ±" deÄŸil "faili" olduÄŸuna karar verdi.Yerel Mahkeme, Harlar'a 8 yÄ±l hapis cezasÄ± vermiÅŸ, fiil tam olarak gerçekleÅŸmediÄŸi için cezayÄ± önce yüzde 50, ardÄ±ndan da altÄ±da bir oranÄ±nda iyi hal indirimiyle 3 yÄ±l 4 aya düÅŸürmüÅŸtü. Harlar'Ä±n, tutuklu kaldÄ±ÄŸÄ± süre göz önüne alÄ±narak tahliyesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.SanÄ±k polis memurlarÄ± Hüseyin Engin ve Åžaban GökpÄ±nar hakkÄ±ndaki beraat kararlarÄ± da onandÄ±.

DAVANIN GEÇMÄ°ÅžÄ°

EskiÅŸehir'de 2 Haziran 2013'te Gezi ParkÄ± odaklÄ± eylemlerde darbedilen üniversite öÄŸrencisi Ali Ä°smail Korkmaz'Ä±n, 10 Temmuz'da tedavi gördüÄŸü hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle ilgili dava, güvenlik nedeniyle Kayseri'ye alÄ±narak, Kayseri 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülmüÅŸtü.21 Ocak 2015'te karar açÄ±klanan davada, tutuklu sanÄ±k polis memuru Mevlüt SaldoÄŸan'a, "Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan, suçun iÅŸleniÅŸ biçimi, meydana gelen sonucun aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± göz önüne alÄ±narak, 13 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi. Ä°yi hal nedeniyle altÄ±da bir oranÄ±nda indirim yapÄ±lan ceza 10 yÄ±l 10 aya düÅŸürüldü.Tutuksuz yargÄ±lanan polis memuru YalçÄ±n Akbulut'a ise "Ölüme neden olma" suçundan 12 yÄ±l hapis cezasÄ± verilirken, iyi hal nedeniyle yapÄ±lan indirimle ceza 10 yÄ±l olarak açÄ±klandÄ±.Tutuklu sanÄ±klar Ä°smail ve Ramazan Koyuncu ile Muhammet Vatansever'e "Kasten yaralayarak ölüme neden olma" suçundan verilen sekizer yÄ±l hapis cezasÄ± ise altÄ±da bir oranÄ±nda uygulanan iyi hal indirimiyle 6 yÄ±l sekizer aya indirildi.Tutuklu sanÄ±k Ebubekir Harlar, "Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 8 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. Fiil tam olarak gerçekleÅŸmediÄŸi için ceza önce yüzde 50, ardÄ±ndan da altÄ±da bir oranÄ±nda iyi hal indirimiyle 3 yÄ±l 4 aya düÅŸürüldü. Harlar'Ä±n, tutuklu kaldÄ±ÄŸÄ± süre göz önüne alÄ±narak tahliyesine karar verildi.Tutuksuz yargÄ±lanan sanÄ±k polis memurlarÄ± Hüseyin Engin ve Åžaban GökpÄ±nar ise beraat etti.

SAVCI VE AÄ°LE TEMYÄ°Z ETMÄ°ÅžTÄ°

Kayseri Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Mehmet Kalkan, 10 yÄ±l 10 ay hapis cezasÄ± verilen sanÄ±klardan polis memuru Mevlüt SaldoÄŸan hakkÄ±ndaki karara itiraz etti. Ali Ä°smail Korkmaz'Ä±n ailesi de sanÄ±klara "Kasten adam öldürme" suçundan ceza verilmesi istemiyle yerel mahkeme kararÄ±nÄ± temyiz etti.YargÄ±tay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararÄ±nÄ± usul yönünden bozmuÅŸ, tutuklu sanÄ±klarÄ±n tahliye taleplerini ise reddetti.Bozma kararÄ± nedeniyle yeniden görülen davada, Kayseri 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi usul eksiklerini gidererek, aynÄ± kararÄ± verdi.AyrÄ±ca, Afyon Cazaevinde tutuklu bulunan sivil sanÄ±klar, Ä°smail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Muhammet Vatansever'in tutuklu bulunduklarÄ± süre göz önünde bulundurularak tahliyelerine karar verildi.Usul yönünden bozulmasÄ± nedeniyle usul eksiklerinin giderilmesinin ardÄ±ndan dosya, yeniden YargÄ±tay 1. Ceza Dairesine geldi.