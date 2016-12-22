Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 22/12/2016 09:24

SuikastÃ§Ä± polisin ailesi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±


Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isini Ã¶ldÃ¼ren MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n ailesi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°fadelerinin alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±lar.

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu öldürülmesine iliÅŸkin AydÄ±n'da gözaltÄ±na alÄ±nan saldÄ±rganÄ±n annesi, babasÄ±, ablasÄ±, 2 dayÄ±sÄ± ve yengesi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Karlov'un öldürülmesine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan saldÄ±rganÄ±n annesi Hamidiye ve babasÄ± Esrafil AltÄ±ntaÅŸ, üvey ablasÄ± Seher Ö, dayÄ±larÄ± Hasan F. ve Hüseyin F. ile yengesi Sevinç F'nin AydÄ±n Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesindeki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.

Ä°FADELERÄ°NÄ°N ARDINDAN SERBEST BIRAKILDILAR

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 AralÄ±k'ta silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu öldürmesinin ardÄ±ndan ölü ele geçirilen Ankara Çevik Kuvvet Åžube MüdürlüÄŸünde görevli polis memuru Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n Söke ilçesinde yaÅŸayan annesi, babasÄ±, kÄ±z kardeÅŸi ve 3 yakÄ±nÄ± gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber bitirecektir dedi

Vodafone Arena'da ÅŸuan oynanan "YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±" dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä± Ã¶ncesi konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Son 1,5 yÄ±la baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kesintisiz mÃ¼cadeleyle dolu bir dÃ¶nem yaÅŸÄ±yoruz. Fakat ÅŸuna inanÄ±yorum. Polisimiz, askerimiz, kÃ¶y korucularÄ±mÄ±z ve bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber olarak bitirecektir. Yeter ki bir olalÄ±m, iri olalÄ±m, kardeÅŸ olalÄ±m, hep birlikte TÃ¼rkiye olalÄ±m" dedi.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ±n dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã§aldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Vodafone Arena'daki ÅŸehit ve gazi ailelerine dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ± dÃ¼dÃ¼k Ã§alarak baÅŸlattÄ±.


BeÅŸiktaÅŸ'taki saldÄ±rÄ± iÃ§in Polislere acÄ±yacak deÄŸiliz diyen uzman gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

Edirne'de KOSGEB Åžubesi'nde uzman Serkan Ã–zgÃ¼cÃ¼, Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸ'taki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonra Twitter'daki hesabÄ±ndan 'Polislere acÄ±yacak deÄŸiliz' paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunduÄŸu iÃ§in adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±larak, gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.