SuikastÃ§Ä± polisin ailesi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isini Ã¶ldÃ¼ren MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n ailesi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°fadelerinin alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±lar.
Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu öldürülmesine iliÅŸkin AydÄ±n'da gözaltÄ±na alÄ±nan saldÄ±rganÄ±n annesi, babasÄ±, ablasÄ±, 2 dayÄ±sÄ± ve yengesi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Karlov'un öldürülmesine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan saldÄ±rganÄ±n annesi Hamidiye ve babasÄ± Esrafil AltÄ±ntaÅŸ, üvey ablasÄ± Seher Ö, dayÄ±larÄ± Hasan F. ve Hüseyin F. ile yengesi Sevinç F'nin AydÄ±n Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesindeki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.
Ä°FADELERÄ°NÄ°N ARDINDAN SERBEST BIRAKILDILAR
Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 AralÄ±k'ta silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu öldürmesinin ardÄ±ndan ölü ele geçirilen Ankara Çevik Kuvvet Åžube MüdürlüÄŸünde görevli polis memuru Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n Söke ilçesinde yaÅŸayan annesi, babasÄ±, kÄ±z kardeÅŸi ve 3 yakÄ±nÄ± gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.