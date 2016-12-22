BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m TerÃ¶rle mÃ¼cadele TÃ¼rkiye'nin beka mÃ¼cadelesi dedi

AK Parti 114. GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "TerÃ¶rle mÃ¼cadelemiz hem kendi topraklarÄ±mÄ±z iÃ§inde hem de sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶tesinde bÃ¼tÃ¼n ÅŸiddetiyle devam ediyor" dedi.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti 114. GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸuyor.YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:"Terörle mücadelemiz hem kendi topraklarÄ±mÄ±z içinde hem de sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ±n ötesinde bütün ÅŸiddetiyle devam ediyor. Bu nedenle de zaman zaman ÅŸehitlerimiz oluyor. Dün maalesef FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± çerçevesinde El Bab'Ä± kuÅŸatan ve hakim yerlerini ele geçiren silahlÄ± kuvvetlerimizin kahraman askerlerine alçak terör örgütünün pususu ve intihar saldÄ±rÄ±sÄ± neticesinde 14 yiÄŸit evladÄ±mÄ±zÄ± ÅŸehit verdik, yaralÄ±larÄ±mÄ±z var. Åžehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine ve milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, gazilerimize acil ÅŸifalar Mevlam'dan niyaz ediyorum.

"TERÖRLE MÜCADELE TÜRKÄ°YE'NÄ°N BEKA MÜCADELESÄ°"

Terörle mücadele, Türkiye'nin beka mücadelesidir, varlÄ±k mücadelesidir. Türkiye'nin birliÄŸinin, beraberliÄŸinin, kardeÅŸliÄŸinin daim olmasÄ± adÄ±na verilen büyük bir savaÅŸtÄ±r. Birlik ve bütünlüÄŸümüzü her zaman muhafaza edeceÄŸiz, terörün Türkiye'yi vesayet altÄ±na almasÄ±na asla izin vermeyeceÄŸiz."

"TERÖR DÜNYANIN BAÅžININ BELASI"

YÄ±ldÄ±rÄ±m, Almanya ve Türkiye'deki terör saldÄ±rÄ±larÄ±na iliÅŸkin de ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:"Bütün bu saldÄ±rÄ±lar göstermektedir ki teröre karÅŸÄ± hiçbir ülke 'Biz güvenliyiz' diyemez. Terör, dünyanÄ±n baÅŸÄ±nÄ±n belasÄ±dÄ±r. O sebepten Türkiye'nin maruz kaldÄ±ÄŸÄ± terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± sadece Türkiye'nin meselesi olarak görmek fahiÅŸ bir hatadÄ±r. Irak ve Suriye'ye yerleÅŸmiÅŸ olan terör örgütlerinin sadece Türkiye'yi tehdit ettiÄŸine inananlar yanÄ±lÄ±rlar. Terör dünyanÄ±n ortak sorunudur, uluslararasÄ± toplum terör karÅŸÄ±sÄ±nda ikircikli söylemi bir kenara bÄ±rakmalÄ± ve tamamen aynÄ± tavrÄ± almalÄ±dÄ±r."