Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§iye yÃ¶nelik suikastta kÃ¶stebek ÅŸÃ¼phesi

Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§inin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor. SavcÄ±lÄ±k, bÃ¼yÃ¼kelÃ§inin sergiye korumasÄ±z gittiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde haber verilmiÅŸ olabilme ihtimalini araÅŸtÄ±rÄ±yor.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikasta iliÅŸkin yürütülen soruÅŸturmada önemli bilgilere ulaÅŸtÄ±. SavcÄ±lÄ±k, büyükelçinin sergiye korumasÄ±z gittiÄŸi yönünde "içeriden" haber verilmiÅŸ olabileceÄŸi ihtimali üzerinde duruyor. Rus heyet, büyükelçilik içinde "köstebek" olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±racak. SaldÄ±rganÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± Iphone 4S marka telefonun 4 haneli ÅŸifresinin henüz kÄ±rÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Rus heyetin bu konuda teknik destek vermeyi teklif ettiÄŸi kaydedildi.

Ä°KÄ°NCÄ° REZERVASYON

Edinilen bilgiye göre, etkinliÄŸin davetiyeleri 13 AralÄ±k'ta ilgililere gönderilmeye baÅŸlandÄ±. 200 civarÄ±nda kiÅŸiye davetiye gitti. SuikastçÄ± AltÄ±ntaÅŸ, 14 AralÄ±k'ta ÇaÄŸdaÅŸ Sanatlar Merkezi'nin (ÇSM) arkasÄ±nda bulunan Best Otel'i arayarak, 16-17 AralÄ±k tarihleri için rezervasyon yaptÄ±rdÄ±. Bu da AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n saldÄ±rÄ± için en geç 14 AralÄ±k'ta talimatlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n 15 AralÄ±k'ta normal bir ÅŸekilde mesaisine gittiÄŸi deÄŸerlendiriliyor. AltÄ±ntaÅŸ, 16 AralÄ±k'ta bir maÄŸazadan 250 TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda kredi kartÄ± ile saldÄ±rÄ± günü giyeceÄŸi takÄ±m elbiseyi aldÄ±. AynÄ± gün ÇSM'ye giderek, keÅŸif yaptÄ±. KeÅŸif faaliyetinin ardÄ±ndan oteli tekrar arayan AltÄ±ntaÅŸ, ilk rezervasyonunu iptal ettirerek 19 AralÄ±k tarihi için yeni rezervasyon yaptÄ±rdÄ±.

DOKTORUN KOMÄ°SER ENÄ°ÅžTESÄ°, FETÖ SORUÅžTURMASI KAPSAMINDA Ä°HRAÇ EDÄ°LMÄ°Åž

AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n etkinliÄŸin kesin tarihini ÇSM'de keÅŸif yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada öÄŸrendikten sonra rezervasyon tarihinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gittiÄŸi ihtimali üzerinde duruluyor. AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n saldÄ±rÄ± günü yani 19 AralÄ±k sabahÄ± Demetevler Onkoloji Hastanesi'ne gidip "KarnÄ±m aÄŸrÄ±yor" ÅŸikâyetiyle rapor aldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Raporu veren doktor gözaltÄ±na alÄ±ndÄ± ve ifadesine baÅŸvuruldu. Doktorun komiser eniÅŸtesinin, FETÖ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda meslekten ihraç edildiÄŸi öÄŸrenildi.Hastaneden aldÄ±ÄŸÄ± raporu Çevik Kuvvet Åžube MüdürlüÄŸü'ne giderek teslim eden AltÄ±ntaÅŸ, daha sonra Keçiören'de Avukat S.Ö. ile birlikte kaldÄ±ÄŸÄ± evine uÄŸradÄ±. Buradan siyah takÄ±m elbisesini, silahÄ±nÄ± ve yedek mühimmatÄ±nÄ± alan AltÄ±ntaÅŸ, öÄŸleden sonra spor kÄ±yafetli bir ÅŸekilde taksi ile daha önce rezervasyon yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± otele giderek suikast hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti. TÄ±raÅŸ olup takÄ±m elbisesini giyen AltÄ±ntaÅŸ, 17.30 sularÄ±nda otelden yaya olarak ayrÄ±larak, etkinlik saatine kadar bir mekânda bekledi.

ARKASINDA KORUMA GÄ°BÄ° DURDU

Büyükelçi Karlov ve beraberindekiler, 17.45 sÄ±ralarÄ±nda ÇSM'ye gitti. SuikasçÄ± AltÄ±ntaÅŸ, saat 18.00'e doÄŸru, Büyükelçi Karlov'dan dakikalar sonra ÇSM'ye giriÅŸ yaptÄ±. Polis kimliÄŸini gösteren ve Karlov'un korumasÄ± olduÄŸunu söyleyen AltÄ±ntaÅŸ, salona geçti. AltÄ±ntaÅŸ, 19.05'te konuÅŸmak için kürsüye çÄ±kan Karlov'a, bir süre arkasÄ±nda koruma gibi durduktan sonra yerli üretim Canik55 TP9 modeli beylik tabancasÄ±nÄ± çekerek kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±.AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n, polis okuluna girdiÄŸi 2012 öncesinde de FETÖ ile irtibatÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Örgütle iktisatlÄ± olduÄŸu gerekçesiyle koleji kapatÄ±lan dayÄ± Hasan F.'nin yönlendirmesiyle polis olduÄŸu ifade edilen AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n, polis okulunda çevresinde bulunan kiÅŸilerin hepsinin FETÖ ile irtibatlÄ± olduÄŸu ve bu kiÅŸilerin 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan meslekten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

KÖSTEBEK ÅžÜPHESÄ°

FETÖ mensubu olduÄŸu belirlenen ve suikast talimatÄ±nÄ± örgütteki abisinden aldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n sorumlusunun kim olduÄŸu araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n büyükelçilikten biriyle baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±na da bakÄ±lacak. Bu çerçevede, büyükelçinin sergiye korumasÄ±z gittiÄŸinin haber verilmiÅŸ olabileceÄŸi ihtimali üzerinde duruluyor. SoruÅŸturmaya dahil olan Rus heyetin, büyükelçilik içinde "köstebek" olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±racaÄŸÄ± kaydedildi.