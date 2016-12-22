TÃ¼rk jetleri El Bab'daki kritik hedefleri bombalamaya devam ediyor

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ±nda El Bab'da yaÅŸanan son geliÅŸmelerin ardÄ±ndan hedefler bombalanÄ±yor.
Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin yürüttüÄŸü FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ±nda dün El Bab'da yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmalarda 14 askerimiz ÅŸehit olmuÅŸtu. ÇatÄ±ÅŸmalarda 138 DEAÅž'lÄ± terörist öldürülmüÅŸtü. Türk jetleri, DEAÅž'Ä±n elindeki El Bab'da kritik öneme sahip hedefleri bombalamaya devam ediyor.
JETLERE TOPÇU BÄ°RLÄ°KLER DE DESTEK VERÄ°YOR
DEAÅž'Ä±n karargah olarak kullandÄ±ÄŸÄ± hastanenin vurulduÄŸu El Bab'daki hava bombardÄ±mana topçu birlikleri de destek veriyor.
BOMBARDIMANIN GÖRÜNTÜLERÄ° KAMERADA
Türk askerleri ve ÖSO tarafÄ±ndan kuÅŸatÄ±lan El Bab'daki DEAÅž hedeflerine yönelik bombardÄ±manÄ±n görüntüleri de ortaya çÄ±ktÄ±.Dünkü yoÄŸun çatÄ±ÅŸmalar El Bab kasabasÄ±na bakan hakim tepede olmasÄ± nedeniyle kritik önemdeki eski hastane binasÄ± çevresinde yaÅŸandÄ±. Terör örgütü DEAÅž'Ä±n iki yÄ±ldÄ±r kontrolü altÄ±ndaki eski hastane binasÄ±nÄ± silah ve cephane deposu olarak kullandÄ±ÄŸÄ±, konumu nedeniyle teröristlerin buraya büyük önem verdiÄŸi, yÄ±ÄŸÄ±nak yaptÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Teröristlerin burayÄ± kaybetmemek için bombalÄ± araçlar hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bildiriliyor.
EL BAB'IN ÖNEMÄ°
El Bab kasabasÄ± terör örgütü DEAÅž'Ä±n kalesi olarak bilinen Rakka ve Halep sahasÄ±nÄ±n geçiÅŸ noktasÄ± olmasÄ± sebebiyle stratejik öneme sahip.