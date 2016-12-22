Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 22/12/2016 10:46

TÃ¼rk jetleri El Bab'daki kritik hedefleri bombalamaya devam ediyor


TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ±nda El Bab'da yaÅŸanan son geliÅŸmelerin ardÄ±ndan hedefler bombalanÄ±yor.

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin yürüttüÄŸü FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ±nda dün El Bab'da yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmalarda 14 askerimiz ÅŸehit olmuÅŸtu. ÇatÄ±ÅŸmalarda 138 DEAÅž'lÄ± terörist öldürülmüÅŸtü. Türk jetleri, DEAÅž'Ä±n elindeki El Bab'da kritik öneme sahip hedefleri bombalamaya devam ediyor.

JETLERE TOPÇU BÄ°RLÄ°KLER DE DESTEK VERÄ°YOR

DEAÅž'Ä±n karargah olarak kullandÄ±ÄŸÄ± hastanenin vurulduÄŸu El Bab'daki hava bombardÄ±mana topçu birlikleri de destek veriyor.

BOMBARDIMANIN GÖRÜNTÜLERÄ° KAMERADA

Türk askerleri ve ÖSO tarafÄ±ndan kuÅŸatÄ±lan El Bab'daki DEAÅž hedeflerine yönelik bombardÄ±manÄ±n görüntüleri de ortaya çÄ±ktÄ±.Dünkü yoÄŸun çatÄ±ÅŸmalar El Bab kasabasÄ±na bakan hakim tepede olmasÄ± nedeniyle kritik önemdeki eski hastane binasÄ± çevresinde yaÅŸandÄ±. Terör örgütü DEAÅž'Ä±n iki yÄ±ldÄ±r kontrolü altÄ±ndaki eski hastane binasÄ±nÄ± silah ve cephane deposu olarak kullandÄ±ÄŸÄ±, konumu nedeniyle teröristlerin buraya büyük önem verdiÄŸi, yÄ±ÄŸÄ±nak yaptÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Teröristlerin burayÄ± kaybetmemek için bombalÄ± araçlar hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bildiriliyor.

EL BAB'IN ÖNEMÄ°

El Bab kasabasÄ± terör örgütü DEAÅž'Ä±n kalesi olarak bilinen Rakka ve Halep sahasÄ±nÄ±n geçiÅŸ noktasÄ± olmasÄ± sebebiyle stratejik öneme sahip.

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber bitirecektir dedi

Vodafone Arena'da ÅŸuan oynanan "YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±" dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä± Ã¶ncesi konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Son 1,5 yÄ±la baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kesintisiz mÃ¼cadeleyle dolu bir dÃ¶nem yaÅŸÄ±yoruz. Fakat ÅŸuna inanÄ±yorum. Polisimiz, askerimiz, kÃ¶y korucularÄ±mÄ±z ve bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber olarak bitirecektir. Yeter ki bir olalÄ±m, iri olalÄ±m, kardeÅŸ olalÄ±m, hep birlikte TÃ¼rkiye olalÄ±m" dedi.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ±n dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã§aldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Vodafone Arena'daki ÅŸehit ve gazi ailelerine dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ± dÃ¼dÃ¼k Ã§alarak baÅŸlattÄ±.


BeÅŸiktaÅŸ'taki saldÄ±rÄ± iÃ§in Polislere acÄ±yacak deÄŸiliz diyen uzman gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

Edirne'de KOSGEB Åžubesi'nde uzman Serkan Ã–zgÃ¼cÃ¼, Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸ'taki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonra Twitter'daki hesabÄ±ndan 'Polislere acÄ±yacak deÄŸiliz' paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunduÄŸu iÃ§in adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±larak, gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.