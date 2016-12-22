Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 22/12/2016 10:46

SuikastÃ§Ä± polisin taktÄ±ÄŸÄ± rozetin sÄ±rrÄ± Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼


Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren polis AltÄ±nbaÅŸ'Ä±n koruma polisi rozeti taktÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ tarafÄ±ndan öldürülmesiyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. AltÄ±nbaÅŸ'Ä±n suikastÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi yere dikkat çekmeden girmek için koruma polisi rozeti taktÄ±ÄŸÄ± da belirlendi. Öte yandan gözaltÄ±na alÄ±nan suikastçÄ±nÄ±n ailesi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Rusya'nÄ±n ankara Büyükelçisi Karlov, 19 aralÄ±k'ta Çankaya ÇaÄŸdaÅŸ sanatlar Merkezi'nde sergi açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda öldürülmüÅŸtü.Tetikçi çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ (22) serginin yapÄ±lacaÄŸÄ± merkezin yanÄ±ndaki otelde 5 gün önce yer ayÄ±rtmÄ±ÅŸtÄ±. suikast günü de otele giriÅŸ yapmÄ±ÅŸtÄ±.

ORTAYA ÇIKAN GERÇEK!

Dün ortaya çÄ±kan gerçek herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±: Elçinin o gece 19.00'da sergiye geleceÄŸini Çankaya ÇaÄŸdaÅŸ sanatlar Merkezi yönetimi bile o gün 16.30'da öÄŸrenmiÅŸti.Oysa tetikçi suikastten 3 gün önce 16 aralÄ±k'ta aynÄ± siyah kÄ±yafetle merkeze gelmiÅŸ ve keÅŸif yapmÄ±ÅŸtÄ±.

KORUMA ROZETÄ° TAKMIÅž!

Katliam gecesi suikastçÄ± Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n ceketinin yakasÄ±ndaki polis rozeti detayÄ± yeni ortaya çÄ±ktÄ±. Bu rozeti sadece Emniyet Koruma dairesi'nde görevli polisler takÄ±yor. ankara'da bu rozeti tüm görevliler tanÄ±yor. YakasÄ±nda olan polise tüm yollar açÄ±lÄ±yor.

TELEFONUNDA 4 AYRI ÅžÄ°FRE

Katil Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cep telefonunda çözülmesi çok zor ÅŸekilde ÅŸifrelenmiÅŸ 4 ayrÄ± program bulundu. Åžifreler çözüldü. BaÄŸlantÄ±lar araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

CENAZE 15 GÜNDE TESLÄ°M ALINMAZSA...

Katil Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n Ankara Adli TÄ±p Kurumu'nda bulunan cenazesini almaya hiçbir yakÄ±nÄ± gelmedi. Katilin Söke'deki babasÄ±, annesi ve kÄ±zkardeÅŸi 2 gündür gözaltÄ±nda. Cenaze 15 gün teslim alÄ±nmazsa kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verilecek.

AÄ°LESÄ° SERBEST BIRAKILDI

Rusya Büyükelçisi Karlov'u vuran polis Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n, AydÄ±n'Ä±n Söke ve KuÅŸadasÄ± ilçelerinde gözaltÄ±na alÄ±nan anne, baba, kÄ±z kardeÅŸ ve 3 akrabasÄ±, mahkemeye sevk edilmeden serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber bitirecektir dedi

Vodafone Arena'da ÅŸuan oynanan "YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±" dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä± Ã¶ncesi konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Son 1,5 yÄ±la baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kesintisiz mÃ¼cadeleyle dolu bir dÃ¶nem yaÅŸÄ±yoruz. Fakat ÅŸuna inanÄ±yorum. Polisimiz, askerimiz, kÃ¶y korucularÄ±mÄ±z ve bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber olarak bitirecektir. Yeter ki bir olalÄ±m, iri olalÄ±m, kardeÅŸ olalÄ±m, hep birlikte TÃ¼rkiye olalÄ±m" dedi.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ±n dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã§aldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Vodafone Arena'daki ÅŸehit ve gazi ailelerine dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ± dÃ¼dÃ¼k Ã§alarak baÅŸlattÄ±.


BeÅŸiktaÅŸ'taki saldÄ±rÄ± iÃ§in Polislere acÄ±yacak deÄŸiliz diyen uzman gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

Edirne'de KOSGEB Åžubesi'nde uzman Serkan Ã–zgÃ¼cÃ¼, Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸ'taki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonra Twitter'daki hesabÄ±ndan 'Polislere acÄ±yacak deÄŸiliz' paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunduÄŸu iÃ§in adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±larak, gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.