SuikastÃ§Ä± polisin taktÄ±ÄŸÄ± rozetin sÄ±rrÄ± Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren polis AltÄ±nbaÅŸ'Ä±n koruma polisi rozeti taktÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ tarafÄ±ndan öldürülmesiyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. AltÄ±nbaÅŸ'Ä±n suikastÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi yere dikkat çekmeden girmek için koruma polisi rozeti taktÄ±ÄŸÄ± da belirlendi. Öte yandan gözaltÄ±na alÄ±nan suikastçÄ±nÄ±n ailesi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Rusya'nÄ±n ankara Büyükelçisi Karlov, 19 aralÄ±k'ta Çankaya ÇaÄŸdaÅŸ sanatlar Merkezi'nde sergi açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda öldürülmüÅŸtü.Tetikçi çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ (22) serginin yapÄ±lacaÄŸÄ± merkezin yanÄ±ndaki otelde 5 gün önce yer ayÄ±rtmÄ±ÅŸtÄ±. suikast günü de otele giriÅŸ yapmÄ±ÅŸtÄ±.

ORTAYA ÇIKAN GERÇEK!

Dün ortaya çÄ±kan gerçek herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±: Elçinin o gece 19.00'da sergiye geleceÄŸini Çankaya ÇaÄŸdaÅŸ sanatlar Merkezi yönetimi bile o gün 16.30'da öÄŸrenmiÅŸti.Oysa tetikçi suikastten 3 gün önce 16 aralÄ±k'ta aynÄ± siyah kÄ±yafetle merkeze gelmiÅŸ ve keÅŸif yapmÄ±ÅŸtÄ±.

KORUMA ROZETÄ° TAKMIÅž!

Katliam gecesi suikastçÄ± Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n ceketinin yakasÄ±ndaki polis rozeti detayÄ± yeni ortaya çÄ±ktÄ±. Bu rozeti sadece Emniyet Koruma dairesi'nde görevli polisler takÄ±yor. ankara'da bu rozeti tüm görevliler tanÄ±yor. YakasÄ±nda olan polise tüm yollar açÄ±lÄ±yor.

TELEFONUNDA 4 AYRI ÅžÄ°FRE

Katil Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cep telefonunda çözülmesi çok zor ÅŸekilde ÅŸifrelenmiÅŸ 4 ayrÄ± program bulundu. Åžifreler çözüldü. BaÄŸlantÄ±lar araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

CENAZE 15 GÜNDE TESLÄ°M ALINMAZSA...

Katil Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n Ankara Adli TÄ±p Kurumu'nda bulunan cenazesini almaya hiçbir yakÄ±nÄ± gelmedi. Katilin Söke'deki babasÄ±, annesi ve kÄ±zkardeÅŸi 2 gündür gözaltÄ±nda. Cenaze 15 gün teslim alÄ±nmazsa kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verilecek.

AÄ°LESÄ° SERBEST BIRAKILDI

Rusya Büyükelçisi Karlov'u vuran polis Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n, AydÄ±n'Ä±n Söke ve KuÅŸadasÄ± ilçelerinde gözaltÄ±na alÄ±nan anne, baba, kÄ±z kardeÅŸ ve 3 akrabasÄ±, mahkemeye sevk edilmeden serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.