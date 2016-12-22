SuikastÃ§Ä± polisin arkasÄ±nda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± notta yazanlar polisi ÅŸaÅŸkÄ±na Ã§evirdi

Rus elÃ§iyi Ã¶ldÃ¼ren polisin arkasÄ±nda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± notta, "ABD ve Rusya'nÄ±n sonu yakÄ±ndÄ±r. ArtÄ±k kÄ±yam vaktidir" yazÄ±p arkasÄ±ndan Arap aksanÄ±yla "Allahu Akbar" diye yazmasÄ± Ã§eliÅŸkili bulundu.

Rus elçi Karlov'un katili Mevlüt AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n arkasÄ±nda bir not bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Notta "ABD ve Rusya'nÄ±n sonu yakÄ±ndÄ±r. ArtÄ±k kÄ±yam vaktidir" yazdÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Tamamen dikkatleri baÅŸka yöne çevirme amaçlÄ± hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen notta AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n Arap aksanÄ± ile "Allahu Akbar" diye yazmasÄ± çeliÅŸkili bulundu.

"ABD VE RUSYA'NIN SONU YAKIN"

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca Karlov'un katili Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n, arkasÄ±nda bir not bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Tamamen dikkatleri baÅŸka yöne çevirme amaçlÄ± hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen notta, AydÄ±n doÄŸumlu AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n Arap aksanÄ± ile "Allahu Akbar" diye yazmasÄ± çeliÅŸkili bulundu. Eylemin "Allah'Ä±n kelamÄ±nÄ± yükseltmek" amaçlÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulanan notta, Ä°slama karÅŸÄ± açÄ±lan en vahÅŸi HaçlÄ± savaÅŸÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±ndan bahsedildi. Notta, "ABD ve Rusya'nÄ±n sonu yakÄ±ndÄ±r. ArtÄ±k kÄ±yam vaktidir. Beldelerimizde güveni hissetmedikçe sizler beldelerinizde güvende olmayacaksÄ±nÄ±z" denildi.

TEK DÄ°NÄ° Ä°ÇERÄ°KLÄ° KÄ°TAP BULUNDU

SaldÄ±rganÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± evde yapÄ±lan mizansen notla sÄ±nÄ±rlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Arap asÄ±llÄ± bir yazarÄ±n kitabÄ± ve not dÄ±ÅŸÄ±nda ciddi bir bulguya rastlanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ileri sürüldü. Bulunan tek dini içerikli kitapla saldÄ±rganÄ±n radikalleÅŸmesinin mümkün olmayacaÄŸÄ±, bunun ancak saldÄ±rÄ±nÄ±n arkasÄ±ndaki güçleri gizlemek amaçlÄ± kurgulanarak evde bulundurulduÄŸu üzerinde duruluyor.