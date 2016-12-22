Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§i son yolculuÄŸuna uÄŸurlanÄ±yor

Rusya'nÄ±n Ankara bÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi sonucunda cenazesi Rusya'ya gÃ¶nderildi.

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu öldürülmesinin ardÄ±ndan bugün Moskova'da cenaze töreni düzenleniyor. Karlov için ilk tören Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda gerçekleÅŸtirildi.

PUTÄ°N DE TÖRENE KATILDI

Törene Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ve Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov da katÄ±ldÄ±. Rusya BaÅŸbakanÄ± Dmitriy Medvedev de DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki veda töreninde yer aldÄ±.Karlov'un cenaza töreni KurtarÄ±cÄ± Ä°sa Katedrali'nde düzenlenecek. Putin'in buradaki törene de katÄ±lmasÄ± bekleniyor. Putin, Karlov'un cenaze törenine katÄ±lmak için yÄ±llÄ±k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ± ertelemiÅŸti.

LAVROV: Ä°LÄ°ÅžKÄ°LER ETKÄ°LENMEZ

Öte yandan törende kÄ±sa bir açÄ±klama yapan Lavrov, saldÄ±rÄ±nÄ±n iki ülkenin iliÅŸkilerini etkilemeyeceÄŸini yineledi.Karlov'un naaÅŸÄ± SalÄ± günü EsenboÄŸa HavalimanÄ±'nda düzenlenen devlet töreniyle uÄŸurlanmÄ±ÅŸtÄ±. AyrÄ±ca Karlov'a ülkesinde "Rusya kahramanÄ±" unvanÄ± verilmiÅŸti.