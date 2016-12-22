Bakan aÃ§Ä±kladÄ± ÅŸehit sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re ÅŸehit sayÄ±sÄ± 16'ya yÃ¼kseldi

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda dün terör örgütü DEAÅž'Ä±n bomba yüklü araçlarla düzenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 14 asker ÅŸehit olmuÅŸ, 18'i aÄŸÄ±r 33 asker yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, TBMM'de FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile ilgili bilgiler veriyor. Bakan IÅŸÄ±k, ÅŸehit sayÄ±sÄ±nÄ±n 16'ya yükseldiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k'Ä±n sözlerinden satÄ±rbaÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

-Dün hayatÄ±nÄ± kaybeden 16 ÅŸehidimize rahmet, gazilerimize acil ÅŸifalar diliyorum.

-FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ± meÅŸru müdafaa hakkÄ±mÄ±za ithafen, terör koridorunun oluÅŸmasÄ±nÄ± engellemek için baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. DEAÅž'Ä±n saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± misliyle mukabele etsek de, sÄ±nÄ±rÄ±n derinliklerine gizlenebilmekteydi. Suriye'den kaynaklanan terörden en fazla etkilenen ülke biz olduk. Yüzlerce vatandaÅŸÄ±mÄ±z hayatÄ±nÄ± kaybetti. Türkiye sadece DEAÅž'a karÅŸÄ± deÄŸil, bazÄ± üçüncü ülkelerden silah temin eden PKK/PYD/YPG'ye karÅŸÄ± da büyük mücadele vermektedir. Suriye'deki iç savaÅŸta 600 bin kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, ülke nüfusunun yarÄ±sÄ±nÄ± evini barkÄ±nÄ± terk etmek zorunda olduÄŸunu biliyoruz.

-Cerablus, Er Rai ve DEAÅž açÄ±sÄ±ndan büyük sembolik önem taÅŸÄ±yan DabÄ±k'Ä±n kurtarÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± mühimdir. Böylece 2 bin kilometre civarÄ±nda bir alan teröristlerden temizlenmiÅŸ, 225 meskun mahal özgürleÅŸtirilmiÅŸtir.

1005 TERÖRÄ°ST ETKÄ°SÄ°Z HALE GETÄ°RÄ°LDÄ°

-Bugüne kadar FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda DEAÅž terör örgütünden 1005 terörist etkisiz hale getirilmiÅŸtir. AyrÄ±ca DEAÅž’a ait 4 tank, 29 havan, 41’i silahlÄ± 97 araç, 621 bina ve 61 savunma mevzii, 28 komuta merkezi, 17 cephanelik imha edilmiÅŸ, 11 bombalÄ± araç tesirsiz hale getirilmiÅŸtir. PKK/PYD/YPG teröristlerinin 299’u etkisiz hale getirilmiÅŸtir. Bu operasyonlar sÄ±rasÄ±nda PKK/PYD/YPG’ye ait 14 bina, 4 savunma mevzii, 5 araç ve 1 Drone da imha edilmiÅŸtir.

-Mevcut aÅŸamada El Bab'Ä±n DEAÅž'tan temizlenmesi için büyük mücadele verilmektedir. El Bab'tan sonra sÄ±ranÄ±n Rakka'ya geleceÄŸini bilen DEAÅž burada ciddi bir direnç göstermektedir. Kuzeyinden ve batÄ±sÄ±nda devam eden kuÅŸatma, azami hassasiyetle icra edilmektedir. Sivil nüfusa sahip bir yerleÅŸim yeri olduÄŸu için azami dikkat gösterilmektedir. DEAÅž ise kalleÅŸçe hareket etmektedir.