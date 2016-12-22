Putin'in kahraman niÅŸanÄ±nÄ± verdiÄŸi bÃ¼yÃ¼kelÃ§i son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

Rusya'nÄ±n Ankara bÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov suikastÄ±n ardÄ±ndan hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. BugÃ¼n Rusya'da dÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶reniyle son yolculuÄŸuna uÄŸurlanan elÃ§iye Putin, kahraman niÅŸanÄ±nÄ± verdi.

Ankara'da suikasta kurban giden Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için bugün Moskova'da cenaze töreni düzenlendi.Karlov için ilk tören DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda düzenlendi. Rus geleneklerine göre açÄ±k tabutta yatan cenazenin baÅŸÄ±nda ÅŸeref kÄ±tasÄ± askerleri nöbet tutarken, Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, BaÅŸbakan Dmitri Medvedev ve diÄŸer ziyaretçiler tabutun önüne çiçek bÄ±raktÄ±lar.

"100 YILDIR BÖYLE TÖREN OLMADI"

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± kastederek "Burada 100 yÄ±ldÄ±r böyle bir tören olmadÄ±" dedi.Rus Ortodoks Kilisesi PatriÄŸi Kirill tarafÄ±ndan yönetilen dini tören ise KurtarÄ±cÄ± Ä°sa Katedrali'nde yapÄ±ldÄ±.

PUTÄ°N KAHRAMAN NÄ°ÅžANINI VERDÄ°

Karlov (62), Sovyetler BirliÄŸi döneminde mesleÄŸe girmiÅŸ bir diplomattÄ± ve 1990'lar ve 2000'li yÄ±llarda Kuzey ve Güney Kore'de görev yaptÄ±ktan sonra 2013 yÄ±lÄ±nda Türkiye'ye atanmÄ±ÅŸtÄ±. Putin, Karlov'a ülkenin en yüksek niÅŸanÄ± olan "Rusya'nÄ±n KahramanÄ±" niÅŸanÄ±nÄ± verdi.Putin bugün düzenleyeceÄŸi büyük basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ± Karlov'un cenazesine katÄ±lmak için iptal etmiÅŸti.Karlov, pazartesi akÅŸamÄ± Ankara'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir serginin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayarak hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.