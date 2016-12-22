Saddam'Ä±n kÄ±zÄ± babasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili ilk kez konuÅŸtu

Irak'Ä±n idam edilen eski lideri Saddam HÃ¼seyin'in kÄ±zÄ±, babasÄ±nÄ±n yakalanma anÄ±nÄ± yansÄ±tan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri hiÃ§bir zaman izlemediÄŸini sÃ¶yledi.

Irak'Ä±n 2003'teki ABD iÅŸgalinin ardÄ±ndan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ürdün'ün baÅŸkenti Amman'dan telefonla CNN'e konuÅŸan Raghad, "Ölümüne iliÅŸkin detaylar çirkin ve acÄ±lÄ±ydÄ±. Fakat ÅŸerefli bir ölümdü." dedi.BabasÄ±nÄ±n ölümünün kendisine, çocuklarÄ±na, kÄ±z kardeÅŸlerine ve onlarÄ±n çocuklarÄ±na da gurur verdiÄŸini söyleyen Raghad, ülkesinde yaÅŸanan kaosun sorumlusu olarak ABD'yi gösterdi.

TRUMP HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

48 yaÅŸÄ±ndaki Raghad, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a çÄ±kacak olan Cumhuriyetçi Donald Trump'Ä±n seleflerinden farklÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± umduÄŸunu da sözlerine ekledi.Raghad'Ä±n Trump'la ilgili düÅŸünceleri ÅŸöyle: "Bu adam liderliÄŸe henüz geldi. Görünen o ki, bu adam yüksek derecede politik hassasiyete sahip. Bu da, ondan önce gelenden çok farklÄ± olduÄŸunu gösteriyor. Bilhassa Irak mevzuunda diÄŸerlerinin hatalarÄ±nÄ± ifÅŸa etti. Bu da Irak'ta yapÄ±lan hatalarÄ±n ve babama yapÄ±lanlarÄ±n farkÄ±nda olduÄŸu anlamÄ±na geliyor."Trump, baÅŸkanlÄ±k kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda Irak iÅŸgaline karÅŸÄ± olduÄŸunu savunmuÅŸtu. Ancak o yÄ±llarda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarda iÅŸgalden yana tutum almÄ±ÅŸtÄ±.Saddam Hüseyin'in iyi bir insan olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Trump, eski Irak liderinin 'teröristlerle' mücadelesini övmüÅŸtü.

BAÄžDAT'IN Ä°DDÄ°ASINI YALANLADI

Siyasete müdahil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Irak'ta hiçbir grup ya da partiyi desteklemediÄŸini söyleyen Raghad, Irak hükümeti tarafÄ±ndan babasÄ±nÄ±n Baas Partisi'ni desteklemekle suçlanÄ±yor. BaÄŸdat Yönetimi, Ürdün'den Raghad'Ä±n iadesini istiyor.Irak tarafÄ±ndan dinci terör örgütü IÅžÄ°D'i desteklemekle de suçlanan Raghad, bu iddialarÄ± kesin bir dille yalanladÄ±: "Tabii ki bu grupla ya da aÅŸÄ±rÄ±lÄ±kçÄ± hiçbir grupla baÄŸlantÄ±m yok. Üstelik ailemin ideolojisiyle o aÅŸÄ±rÄ±lÄ±kçÄ± gruplarÄ±nki arasÄ±nda hiçbir benzerlik yok. Bunun kanÄ±tÄ± ise, bu gruplar Irak'ta biz ülkeden ayrÄ±ldÄ±ktan sonra ve egemenliÄŸimiz bittikten sonra güçlendi."