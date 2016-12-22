SuikastÃ§Ä± polisin ailesi kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ± cenazesi ortada kaldÄ±

Rusya'nÄ±n Ankara bÃ¼yÃ¼kelÃ§isini Ã¶ldÃ¼ren suikastÃ§Ä± polisin ailesinin serbest kaldÄ±klarÄ± halde cenazeye gidip almadÄ±klarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ailenin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Çeltikçi'nin Mahalle MuhtarÄ± Önder AÅŸçÄ±, "Sabah aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z habere göre AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n 6 kiÅŸilik ailesinin serbest kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylendi. Åžu anda saat 16.00 olmasÄ±na raÄŸmen aileyle hiçbir baÄŸlantÄ± kuramadÄ±k. Telefonlara da ulaÅŸÄ±lmÄ±yor. Bu konuyla ilgili ne gelecek, ne olacak bunu da bilemiyoruz. Cenazeyi almaya da baÅŸvuru yapan olmadÄ±. Bize de öyle bir bilgi gelmedi. Mahallede bir sessizlik var" dedi.

"ÇOCUKKEN BÖYLE DEÄžÄ°LDÄ°"

KomÅŸularÄ±ndan 60 yaÅŸÄ±ndaki Hüseyin Yoldan, aileyi yakÄ±ndan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "AltÄ±ntaÅŸ ailesi yÄ±llardan beri bizim yan komÅŸumuzdur. Krediyle ev aldÄ±lar onu ödüyorlardÄ±. Ä°yi bir aileydi. Polis olan oÄŸullarÄ± da ara sÄ±ra izinli olduÄŸunda mahalleye gelirdi. Polis olduÄŸu için ancak burada görebiliyorduk. Çocukken böyle deÄŸildi. Böyle bir olay yapacak kapasitede biri deÄŸildi. Demek ki orada kafasÄ±nÄ± yÄ±kadÄ±lar. DuyduÄŸumuzda ÅŸok yaÅŸadÄ±k. Åžu ana kadar buraya gelen giden yok" dedi.

ESKÄ° POLÄ°S ARKADAÅžI GÖZALTINDA

AA'nÄ±n haberine göre ise Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, Büyükelçi Karlov'un öldürülmesiyle ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sürüyor. BaÅŸsavcÄ±vekili Necip Cem Ä°ÅŸçimen'in koordinasyonunda yürütülen soruÅŸturmada, saldÄ±rgan AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n meslekten ihraç edilen arkadaÅŸÄ± komiser A.K, Ä°stanbul'da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸündeki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan Ankara'ya getirilen A.K'nin cep telefonunda FETÖ mensuplarÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± ByLock bulunduÄŸu iddia ediliyor. SaldÄ±rgan ile aynÄ± ÅŸubede çalÄ±ÅŸan ve 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan KHK'lar ile emniyet teÅŸkilatÄ±ndan ihraç edilen A.K'nin Ä°stanbul'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

3 ARKADAÅžI GÖZALTINDA

SavcÄ±lÄ±k yetkilileri, AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n gözaltÄ±ndaki ailesinin serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, A.K'nin yanÄ± sÄ±ra gözaltÄ±nda bulunan saldÄ±rganÄ±n ev arkadaÅŸlarÄ± Avukat S.Ö. ve Çevik Kuvvet Åžube MüdürlüÄŸünde görevli polis memuru S.B'nin iÅŸlemlerinin sürdüÄŸünü bildirdi.