Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 22/12/2016 19:39

BeÅŸiktaÅŸ'taki saldÄ±rÄ± iÃ§in Polislere acÄ±yacak deÄŸiliz diyen uzman gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±


Edirne'de KOSGEB Åžubesi'nde uzman Serkan Ã–zgÃ¼cÃ¼, Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸ'taki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonra Twitter'daki hesabÄ±ndan 'Polislere acÄ±yacak deÄŸiliz' paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunduÄŸu iÃ§in adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±larak, gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

KOSGEB Edirne Åžubesi'nde uzman olarak çalÄ±ÅŸan Serkan Özgücü, Ä°stanbul'da 38'i'si polis 44 kiÅŸinin ÅŸehit olduÄŸu terör saldÄ±rÄ±sÄ± ardÄ±ndan 'Serkan Edir' adÄ±yla kullandÄ±ÄŸÄ± Twitter hesabÄ±nda, 'Polislere acÄ±yacak deÄŸiliz. Hele Çevik Kuvvetse para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± düzenin bekçiliÄŸini yapÄ±yorlarsa baÅŸlarÄ±na bir ÅŸey gelince aÄŸlamayacaklar' diye yazdÄ±.

ADLÄ° KONTROL ÅžARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Edirne Emniyet MüdürlüÄŸü ekiplerince yazÄ±nÄ±n tespit edilmesi ardÄ±ndan mahkeme kararÄ±yla Serkan Özgücü'nün evine Terörle Mücadele Åžubesi ve Çevik Kuvvet Åžubesi ekiplerince baskÄ±n düzenlendi. Özgücü, 'Terör propagandasÄ± yapmak, suçu ve suçluyu övmek' suçlamasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ± ve polisteki soruÅŸturmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme Özgücü'yü adli kontrol ÅŸartÄ± ile serbest bÄ±raktÄ±.

GÖREVÄ°NDEN UZAKLAÅžTIRILDI

Edirne ValiliÄŸi, Serkan Özgücü'nün görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, ÅŸöyle dedi:"Ä°stanbul'da Çevik Kuvvet Polislerine yönelik bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m nedeniyle gözaltÄ±na alÄ±narak çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± adli makamlar tarafÄ±ndan adli kontrol ve yurtdÄ±ÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± kararÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±lan; KOSGEB te KOBÄ° uzmanÄ± olarak çalÄ±ÅŸan S.Ö., KOSGEB BaÅŸkanlÄ±k makamÄ± tarafÄ±ndan yürütülen idari soruÅŸturma kapsamÄ±nda görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber bitirecektir dedi

Vodafone Arena'da ÅŸuan oynanan "YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±" dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä± Ã¶ncesi konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Son 1,5 yÄ±la baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kesintisiz mÃ¼cadeleyle dolu bir dÃ¶nem yaÅŸÄ±yoruz. Fakat ÅŸuna inanÄ±yorum. Polisimiz, askerimiz, kÃ¶y korucularÄ±mÄ±z ve bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber olarak bitirecektir. Yeter ki bir olalÄ±m, iri olalÄ±m, kardeÅŸ olalÄ±m, hep birlikte TÃ¼rkiye olalÄ±m" dedi.