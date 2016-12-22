BeÅŸiktaÅŸ'taki saldÄ±rÄ± iÃ§in Polislere acÄ±yacak deÄŸiliz diyen uzman gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

Edirne'de KOSGEB Åžubesi'nde uzman Serkan Ã–zgÃ¼cÃ¼, Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸ'taki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonra Twitter'daki hesabÄ±ndan 'Polislere acÄ±yacak deÄŸiliz' paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunduÄŸu iÃ§in adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±larak, gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

KOSGEB Edirne Åžubesi'nde uzman olarak çalÄ±ÅŸan Serkan Özgücü, Ä°stanbul'da 38'i'si polis 44 kiÅŸinin ÅŸehit olduÄŸu terör saldÄ±rÄ±sÄ± ardÄ±ndan 'Serkan Edir' adÄ±yla kullandÄ±ÄŸÄ± Twitter hesabÄ±nda, 'Polislere acÄ±yacak deÄŸiliz. Hele Çevik Kuvvetse para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± düzenin bekçiliÄŸini yapÄ±yorlarsa baÅŸlarÄ±na bir ÅŸey gelince aÄŸlamayacaklar' diye yazdÄ±.

ADLÄ° KONTROL ÅžARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Edirne Emniyet MüdürlüÄŸü ekiplerince yazÄ±nÄ±n tespit edilmesi ardÄ±ndan mahkeme kararÄ±yla Serkan Özgücü'nün evine Terörle Mücadele Åžubesi ve Çevik Kuvvet Åžubesi ekiplerince baskÄ±n düzenlendi. Özgücü, 'Terör propagandasÄ± yapmak, suçu ve suçluyu övmek' suçlamasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ± ve polisteki soruÅŸturmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme Özgücü'yü adli kontrol ÅŸartÄ± ile serbest bÄ±raktÄ±.

GÖREVÄ°NDEN UZAKLAÅžTIRILDI

Edirne ValiliÄŸi, Serkan Özgücü'nün görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, ÅŸöyle dedi:"Ä°stanbul'da Çevik Kuvvet Polislerine yönelik bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m nedeniyle gözaltÄ±na alÄ±narak çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± adli makamlar tarafÄ±ndan adli kontrol ve yurtdÄ±ÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± kararÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±lan; KOSGEB te KOBÄ° uzmanÄ± olarak çalÄ±ÅŸan S.Ö., KOSGEB BaÅŸkanlÄ±k makamÄ± tarafÄ±ndan yürütülen idari soruÅŸturma kapsamÄ±nda görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."