CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber bitirecektir dedi

Vodafone Arena'da ÅŸuan oynanan "YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±" dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä± Ã¶ncesi konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Son 1,5 yÄ±la baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kesintisiz mÃ¼cadeleyle dolu bir dÃ¶nem yaÅŸÄ±yoruz. Fakat ÅŸuna inanÄ±yorum. Polisimiz, askerimiz, kÃ¶y korucularÄ±mÄ±z ve bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber olarak bitirecektir. Yeter ki bir olalÄ±m, iri olalÄ±m, kardeÅŸ olalÄ±m, hep birlikte TÃ¼rkiye olalÄ±m" dedi.

ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±klamalarÄ± ÅŸöyle: "Türkiye, terörle mücadelede tarihinin en zor dönemlerinden birini yaÅŸÄ±yor. Terör örgütleri, gözlerini kan ve kin bürümüÅŸ bir ÅŸekilde önlerine çÄ±kan herkese katletmeye, can acÄ±tmaya, göz yaÅŸÄ± döktürmeye gayret ediyor. Önceki hafta sonu burada stadÄ±mÄ±zÄ±n üst tarafÄ±nda, biri araçla, biri canlÄ± bomba olarak 2 hain saldÄ±rÄ± yaÅŸadÄ±k. BeÅŸiktaÅŸ-Bursaspor maçÄ±ndan sonra gerçekleÅŸen bu saldÄ±rÄ±larda 37'si polis, 44 ÅŸehit ve 238 yaralÄ± verdik. GeçtiÄŸimiz hafta sonu da Kayseri'de çarÅŸÄ± iznine çÄ±kan askerlerimizi taÅŸÄ±yan halk otobüsüne bombalÄ± saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtirildi. 14 asker ÅŸehit oldu, 60 yaralÄ± var. Önceki gece de Ankara'da Rus Elçi'si Karlov alçakça suikast sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti. AyrÄ±ca dün sabah Suriye'de El Bab'da 15 ÅŸehidimiz var, bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda da bini aÅŸkÄ±n DEAÅž'lÄ±yÄ± orada askerimiz ve ÖSO öldürdü"

"BEDELÄ°NÄ° ÖDERSÄ°NÄ°Z VE ÖDÜYORSUNUZ"

"Son 1,5 yÄ±la baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kesintisiz mücadeleyle dolu bir dönem yaÅŸÄ±yoruz. Fakat ÅŸuna inanÄ±yorum. Polisimiz, askerimiz, köy korucularÄ±mÄ±z ve bu millet terörü bir ve beraber olarak bitirecektir. Yeter ki bir olalÄ±m, iri olalÄ±m, kardeÅŸ olalÄ±m, hep birlikte Türkiye olalÄ±m. Ve benim milletimden ricam ÅŸudur. Biz tek milletiz. Türküyle, Kürdüyle, AbazasÄ±yla, BoÅŸnaÄŸÄ±yla 80 milyon tek millet. Biz tek bayrak, ÅŸehidimizin kanÄ±nÄ±n rengi, hilal baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n ifadesi, her yÄ±ldÄ±z bir ÅŸehittir. BayraklarÄ± bayrak yapan üstündeki kandÄ±r. Toprak eÄŸer uÄŸrunda ölen varsa vatandÄ±r. GüneydoÄŸu'da ÅŸöyle olacakmÄ±ÅŸ, burada böyle olacakmÄ±ÅŸ, bedelini ödersiniz ve ödüyorsunuz. 780 bin kilometrekare ile tek vatan ve tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti'nden baÅŸka bizim devletimiz yok.""Tüm sponsor firmalara özellikle teÅŸekkür ediyorum. Bütün bunlar bizim birliÄŸimizin, beraberliÄŸimizin niÅŸanesi olsun diliyorum. Hepinize iyi akÅŸamlar diliyorum" Müsabakadan elde edilecek tribün gelirleri, Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla terör saldÄ±rÄ±larÄ±nda ÅŸehit ve gazi olanlarÄ±n ailelerine baÄŸÄ±ÅŸlanacak.