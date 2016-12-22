Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 22/12/2016 20:36

TSK El Bab'dan Ã§ekiliyor mu

El Bab

Sosyal medyada yer alan haberlere gÃ¶re TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri El Bab'dan Ã§ekilme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Askeri kaynaklar bu iddialara aÃ§Ä±klÄ±k getirdi

Askeri kaynaklar, bazÄ± sosyal medya hesaplarÄ±nda yer alan "FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Özgür Suriye Ordusu'na destek veren TSK unsurlarÄ±nÄ±n El Bab bölgesinden çekilme faaliyeti içinde olduÄŸu" iddiasÄ±nÄ±n gerçek dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu belirtti. Yetkililer, bu ve benzeri sosyal medya yalanlarÄ±na itibar edilmemesi gerektiÄŸini bildirdi.

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Can DÃ¼ndar

Gazeteci Can DÃ¼ndar hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem gazetesinin bir gÃ¼nlÃ¼k 'nÃ¶betÃ§i eÅŸ genel yayÄ±n yÃ¶netmenliÄŸini' Ã¼stlendiÄŸi gerekÃ§esiyle gazeteci Can DÃ¼ndar hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber bitirecektir dedi

Vodafone Arena'da ÅŸuan oynanan "YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±" dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä± Ã¶ncesi konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Son 1,5 yÄ±la baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kesintisiz mÃ¼cadeleyle dolu bir dÃ¶nem yaÅŸÄ±yoruz. Fakat ÅŸuna inanÄ±yorum. Polisimiz, askerimiz, kÃ¶y korucularÄ±mÄ±z ve bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber olarak bitirecektir. Yeter ki bir olalÄ±m, iri olalÄ±m, kardeÅŸ olalÄ±m, hep birlikte TÃ¼rkiye olalÄ±m" dedi.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ±n dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã§aldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Vodafone Arena'daki ÅŸehit ve gazi ailelerine dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ± dÃ¼dÃ¼k Ã§alarak baÅŸlattÄ±.