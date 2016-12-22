TSK El Bab'dan Ã§ekiliyor mu

Sosyal medyada yer alan haberlere gÃ¶re TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri El Bab'dan Ã§ekilme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Askeri kaynaklar bu iddialara aÃ§Ä±klÄ±k getirdi
Askeri kaynaklar, bazÄ± sosyal medya hesaplarÄ±nda yer alan "FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Özgür Suriye Ordusu'na destek veren TSK unsurlarÄ±nÄ±n El Bab bölgesinden çekilme faaliyeti içinde olduÄŸu" iddiasÄ±nÄ±n gerçek dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu belirtti. Yetkililer, bu ve benzeri sosyal medya yalanlarÄ±na itibar edilmemesi gerektiÄŸini bildirdi.