Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem gazetesinin bir gÃ¼nlÃ¼k 'nÃ¶betÃ§i eÅŸ genel yayÄ±n yÃ¶netmenliÄŸini' Ã¼stlendiÄŸi gerekÃ§esiyle gazeteci Can DÃ¼ndar hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca hazÄ±rlanan iddianameye göre, "terör örgütlerinin açÄ±klamalarÄ±nÄ± basmak veya yayÄ±nlamak" suçundan gazeteci Can Dündar'Ä±n bir yÄ±ldan üç yÄ±la kadar hapsi isteniyor.

Ä°stanbul 22. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen duruÅŸmada, halen yurtdÄ±ÅŸÄ±nda bulunan Can Dündar'Ä± avukatÄ± Abbas YalçÄ±n temsil etti.

Anadolu AjansÄ±'nÄ±n (AA) haberinde, "MÄ°T tÄ±rlarÄ± davasÄ±nda hapis cezasÄ± almasÄ±ndan sonra yurt dÄ±ÅŸÄ±na gitmesi ve yakÄ±n zamanda dönmeyeceÄŸine dair basÄ±na yansÄ±yan beyanlarÄ± nedeniyle kaçtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden mahkeme heyeti, Dündar hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lmasÄ±na karar vererek, duruÅŸmayÄ± erteledi" ifadeleri yer aldÄ±.Dündar'Ä±n avukatÄ± Abbas YalçÄ±n ise," Müvekkilimin yurtdÄ±ÅŸÄ± adresini celse arasÄ±nda bildireceÄŸim. Bu ÅŸekilde savunmasÄ±nÄ± alabilirsiniz" dedi.