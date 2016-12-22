Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 22/12/2016 20:49

Gazeteci Can DÃ¼ndar hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Can DÃ¼ndar

Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem gazetesinin bir gÃ¼nlÃ¼k 'nÃ¶betÃ§i eÅŸ genel yayÄ±n yÃ¶netmenliÄŸini' Ã¼stlendiÄŸi gerekÃ§esiyle gazeteci Can DÃ¼ndar hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca hazÄ±rlanan iddianameye göre, "terör örgütlerinin açÄ±klamalarÄ±nÄ± basmak veya yayÄ±nlamak" suçundan gazeteci Can Dündar'Ä±n bir yÄ±ldan üç yÄ±la kadar hapsi isteniyor.

Ä°stanbul 22. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen duruÅŸmada, halen yurtdÄ±ÅŸÄ±nda bulunan Can Dündar'Ä± avukatÄ± Abbas YalçÄ±n temsil etti.

Anadolu AjansÄ±'nÄ±n (AA) haberinde, "MÄ°T tÄ±rlarÄ± davasÄ±nda hapis cezasÄ± almasÄ±ndan sonra yurt dÄ±ÅŸÄ±na gitmesi ve yakÄ±n zamanda dönmeyeceÄŸine dair basÄ±na yansÄ±yan beyanlarÄ± nedeniyle kaçtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden mahkeme heyeti, Dündar hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lmasÄ±na karar vererek, duruÅŸmayÄ± erteledi" ifadeleri yer aldÄ±.Dündar'Ä±n avukatÄ± Abbas YalçÄ±n ise," Müvekkilimin yurtdÄ±ÅŸÄ± adresini celse arasÄ±nda bildireceÄŸim. Bu ÅŸekilde savunmasÄ±nÄ± alabilirsiniz" dedi.

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El Bab

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber bitirecektir dedi

Vodafone Arena'da ÅŸuan oynanan "YÄ±ldÄ±zlar KarmasÄ±" dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä± Ã¶ncesi konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Son 1,5 yÄ±la baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kesintisiz mÃ¼cadeleyle dolu bir dÃ¶nem yaÅŸÄ±yoruz. Fakat ÅŸuna inanÄ±yorum. Polisimiz, askerimiz, kÃ¶y korucularÄ±mÄ±z ve bu millet terÃ¶rÃ¼ bir ve beraber olarak bitirecektir. Yeter ki bir olalÄ±m, iri olalÄ±m, kardeÅŸ olalÄ±m, hep birlikte TÃ¼rkiye olalÄ±m" dedi.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ±n dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã§aldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Vodafone Arena'daki ÅŸehit ve gazi ailelerine dayanÄ±ÅŸma maÃ§Ä±nÄ± dÃ¼dÃ¼k Ã§alarak baÅŸlattÄ±.