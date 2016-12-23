TerÃ¶ristler sisli havada pusu kurup 16 askeri ÅŸehit etti

Suriyeâ€™nin El Bab kentinde 16 asker ÅŸehit oldu. Askerlere saldÄ±rÄ±da terÃ¶ristler sisli havayÄ± fÄ±rsat bilip bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§lar patlatmÄ±ÅŸ

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri’nin (TSK) devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekâtÄ± kapsamÄ±nda El Bab’da 3 gün içinde 16 Mehmetçik ÅŸehit oldu. SalÄ± ve çarÅŸamba günü 14 asker ÅŸehit olurken dün de 2 asker ÅŸehit düÅŸtü. El Bab’da 14 ÅŸehidin verildiÄŸi salÄ± ve çarÅŸamba günkü çatÄ±ÅŸmalarÄ±n perde arkasÄ± biraz olsun aralandÄ±. Askeri kulislerden sÄ±zan bilgilere göre, El Bab civarÄ± ile dÄ±ÅŸ mahallelerinde operasyonu yürüten Özel Kuvvetler (Bordo Bereliler) ile komando timleri, kentin batÄ± kesiminde Åžeyh Akil Tepesi’nde terör örgütü DEAÅž’Ä±n karargâh ve cephanelik olarak kullandÄ±ÄŸÄ± eski ÅŸehir hastanesine girme planÄ±nÄ± salÄ±yÄ± çarÅŸambaya baÄŸlayan gece devreye soktu. Bu karargâh, DEAÅž’Ä±n El Bab’daki en büyük yÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ± olduÄŸu için hastanenin ele geçirilmesi durumunda, terör örgütünde ciddi bir kÄ±rÄ±lma yaÅŸanacaÄŸÄ± deÄŸerlendirildi.

HAVAN VE AÄžIR MAKÄ°NELÄ° SALDIRISI

Timler gece Åžeyh Akil Tepesi’ne sÄ±zarak bir kesimini kontrol altÄ±na aldÄ±. Ancak çarÅŸamba sabahÄ± günün aydÄ±nlanmasÄ±yla birlikte tepenin çevresinde DEAÅž mevzilerinden yoÄŸun havan, uçaksavar ve aÄŸÄ±r makineli tüfek atÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±. Türk savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n DEAÅž mevzilerine yoÄŸun bombardÄ±manÄ±na raÄŸmen atÄ±lan havan mermilerinden 4 asker ÅŸehit düÅŸtü. Tepe ve eteklerinde çatÄ±ÅŸmalar devam ederken öÄŸlen yoÄŸun sis ve kar bastÄ±rdÄ±. 10 metreye kadar düÅŸen görüÅŸ mesafesi nedeniyle yön belirlemede de sÄ±kÄ±ntÄ±lar oldu. Bu nedenle kimi zaman DEAÅž mevzilerinde teröristlerle göÄŸüs göÄŸüse çarpÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±.

KAYSERÄ° KOMANDO TAKVÄ°YE GÄ°TTÄ°

Hava durumu deÄŸiÅŸikliÄŸini fÄ±rsat bilen DEAÅž’lÄ± teröristler, bombalÄ± araçla Özel Kuvvetler’in olduÄŸu bölgeye sÄ±zdÄ±. BombalÄ± aracÄ±n patlatÄ±lmasÄ± sonucu 5 Özel Kuvvet mensubu ÅŸehit düÅŸtü. Åžeyh Akil Tepesi’ndeki timlere destek için geçen hafta terör örgütü PKK’nÄ±n hedefi olan Kayseri Komando TugayÄ±’na baÄŸlÄ± timler harekete geçti. Komando timleri, bölgeye takviyeye giderken DEAÅž yine sisi fÄ±rsat bilerek iki yerde daha bombalÄ± araç patlattÄ±. Bu saldÄ±rÄ±larda da 5 asker ÅŸehit düÅŸtü. TSK’nÄ±n FÄ±rat KalkanÄ± HarekâtÄ±’nÄ±n 121. gününe iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± bilgilendirmeye göre, dün de 2 asker ÅŸehit düÅŸtü.

Ä°NTÄ°HAR BOMBACISI GAZZE'DEN

ERBÄ°L merkezli Rudaw internet sitesinin haberine göre terör örgütü DEAÅž, El-Bab saldÄ±rÄ±sÄ±nda Türk askerlerinin ÅŸehit olmasÄ±na neden olan Filistinli intihar bombacÄ±sÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±. Örgütün iddiasÄ±na göre saldÄ±rgan, Gazze’den Suriye’ye giderek DEAÅž saflarÄ±na katÄ±ldÄ±.