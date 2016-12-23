El Bab'ta yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonla ilgili TSK'dan flaÅŸ aÃ§Ä±klama

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda El Bab'ta yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonla ilgili TSK tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±

TSK'dan yapÄ±lan açÄ±klamada, Türk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan, DEAÅž baÅŸta olmak üzere terör örgütlerinin yarattÄ±ÄŸÄ± tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliÄŸimizi artÄ±rmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadÄ±yla; 24 AÄŸustos 2016 tarihinde baÅŸlatÄ±lan “FIRAT KalkanÄ± HarekâtÄ±nÄ±n” Türkiye'nin uluslararasÄ± hukuktan kaynaklanan haklarÄ± ve BM SözleÅŸmesinin 51’inci maddesinde yer alan MeÅŸru Müdafaa HakkÄ± ile BM’nin DEAÅž’la mücadeleye yönelik almÄ±ÅŸ olduÄŸu kararlar çerçevesinde sürdürüldüÄŸü vurgulandÄ±.

23 AralÄ±k 2016 günü saat 07.00’a kadar meydana gelen geliÅŸmeler ile ilgili olduÄŸu belirtilen bilgilendirmede, muhalif unsurlardan oluÅŸan Özel Görev Kuvvet GruplarÄ± tarafÄ±ndan, havadan ve karadan saÄŸlanan yoÄŸun ateÅŸ desteÄŸi ile Bab’Ä±n ele geçirilmesine yönelik planlÄ± harekâtÄ±n icrasÄ±na devam edildiÄŸi kaydedildi.

1 DRONE ELE GEÇÄ°RÄ°LDÄ°

Gün içerisinde yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmalarda; iki DEAÅž terör örgütünün ölü olarak ele geçirildiÄŸi belirtildi. AçÄ±klamada, terör örgütü PYD/PKK'ya ait olduÄŸu tespit edilen 1 Drone ele geçirildiÄŸi de ifade edildi.

Hedef tespit vasÄ±talarÄ± ile tespit edilen 143 DEAÅž terör örgütü hedefinin ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ± ile ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafÄ±ndan, Bab bölgesinde tespit edilen DEAÅž terör örgütüne ait toplam 51 hedef ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak 22 DEAÅž terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiÄŸi, DEAÅž TÖ unsurlarÄ±nca barÄ±nma, silah mevzi, savunma mevzi maksatlÄ± kullanÄ±lan 37 bina, üç cephanelik ve bir lojistik merkezinin imha edildiÄŸi ifade edildi.

Koalisyon Güçleri tarafÄ±ndan hava harekâtÄ± icra edilmediÄŸine dikkat çekildi.

AçÄ±klamada "DEAÅž terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek saÄŸlayan patlayÄ±cÄ± madde tespit ve imha timlerimiz tarafÄ±ndan harekâtÄ±n baÅŸÄ±ndan bu güne kadar, çoÄŸu tuzaklanmÄ±ÅŸ 2 bin 208 EYP ve 42 mayÄ±nÄ±n kontrollü olarak etkisiz hale getirildi" denildi.

AçÄ±klamada "Terör örgütleri tarafÄ±ndan kullanÄ±lan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doÄŸuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtÄ±na destek veren Türk SilahlÄ± Kuvvetleri, bölgede yaÅŸayan sivil halkÄ±n zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir" denildi.