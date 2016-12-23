Akil DaÄŸÄ±'nda DAEÅž'e karÅŸÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± bÃ¶yle anlattÄ±

FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'la Akil DaÄŸÄ±'nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± gÃ¼venlik uzmanÄ± Abdullah AÄŸar'a anlattÄ±.

20 AralÄ±k'Ä± 21 AralÄ±k'a baÄŸlayan gece silah ve mühimmatlarÄ±nÄ± alan askerlerin hedefi, DEAÅž'Ä±n üs haline getirdiÄŸi hastaneydi. Her taraf mayÄ±nlÄ±ydÄ±.Mehmetçik, gece 02.00 sÄ±ralarÄ±nda Akil DaÄŸÄ±'ndaki hastaneye sÄ±zmayÄ± baÅŸardÄ±. ÇatÄ±ÅŸmalarda 16 asker ÅŸehit düÅŸtü, 33 asker yaralandÄ±. Güvenlik uzmanÄ± Abdullah AÄŸar, yaralÄ± askerlerin anlattÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸöyle yazdÄ±:"Her taraf mayÄ±n, bubi-tuzaÄŸÄ±, EYP doluydu. Her yerde dikenli tel vardÄ±. Çamur, kaygan bir de. Aç kalalÄ±m, donalÄ±m, çok da vay vay, yeter ki Akil DaÄŸÄ±'nÄ± ve oradaki tahkim hastaneyi alalÄ±m.

"GÖÄžÜS GÖÄžÜSE GIRTLAK GIRTLAÄžA GÄ°RDÄ°K BÄ°RBÄ°RÄ°MÄ°ZE"

Hepsine raÄŸmen bastÄ±k herifleri. KÄ±zÄ±lca kÄ±yamet koptu daracÄ±k alanlarda. GöÄŸüs göÄŸüse, gÄ±rtlak gÄ±rtlaÄŸa girdik birbirimize... TutunamadÄ±lar bile.Korkuyla, panikle kaçÄ±ÅŸtÄ±lar dört bir yana, saklanmaya, saklandÄ±klarÄ± yerlerden taramaya, atmaya çalÄ±ÅŸtÄ±lar. Biz de onlarÄ± göme göme ele geçirdik hastane bölgesini. BunlarÄ±n hepsini de gece güne kavuÅŸmadan, 3-6 aralÄ±ÄŸÄ±nda güneÅŸ doÄŸmadan yaptÄ±k.

"SAATLERCE ÅžARAPNEL, MERMÄ° UÇUÅžTU HER BÄ°R YANDA"

SaÄŸ kalanlar kaybolup gittiler karanlÄ±kla. Sonra güneÅŸ doÄŸdu. Tekrar saldÄ±rÄ±ya geçtiler. Ne varsa attÄ±lar ellerinde. Saatlerce hiç durmadÄ±. Saatlerce ÅŸarapnel, mermi uçuÅŸtu her bir yanda. Roketler, havanlar, mermiler paralandÄ± içimizde, her bir yanÄ±mÄ±zda, tepemizde.

"MERMÄ° SAÄžANAÄžINDA 4 ÅžEHÄ°T, 15 YARALI VERDÄ°K"

BÄ±rakÄ±n mermiyi, onlarca roket geçti baÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n üstünden. ÖÄŸlene kadar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu mermi saÄŸanaÄŸÄ±nda 4 ÅŸehit, 15 yaralÄ± verdik. Tahliye ettik, gönderdik ÅŸehit ve gazilerimizi.KomandolarÄ±mÄ±z geldi sonra. YanÄ±mÄ±za geliÅŸleri bile çok sancÄ±lÄ±, sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± ve tehlikeliydi. Mermi yaÄŸmuru altÄ±nda yaptÄ±lar sÄ±zmalarÄ±nÄ±, yaklaÅŸmalarÄ±nÄ±. OnlarÄ±n geliÅŸiyle bir an olsun nefes almak istedik ya, o da olmadÄ±. Onlar da direkt daldÄ±lar çatÄ±ÅŸmaya, hep beraber vuruÅŸmaya baÅŸladÄ±k.

"BOMBALI ARAÇLA SALDIRDILAR, 10 ÅžEHÄ°T 20 YARALI"

BombalÄ± araçla yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± ise askerler ÅŸöyle anlattÄ±:"Çok soÄŸuktu hava. Kar yaÄŸmaya baÅŸladÄ±. Zaten yaÅŸtÄ±k, çamurluyduk, Ä±slaktÄ±k, kanlÄ±ydÄ±k. Teröristler sustu bir ara. Onlar susunca biz de sustuk. Zaten tepeyi tutmuÅŸ, artÄ±k elimizde kalsÄ±n diye savunuyorduk.Dün gece hiç uyumamÄ±ÅŸtÄ±k. Gündüz de uyumamÄ±ÅŸtÄ±k. ArtÄ±k acÄ±dan, yorgunluktan, uykusuzluktan, çatÄ±ÅŸmanÄ±n hÄ±ÅŸmÄ±ndan, hÄ±rstan, gözlerimiz yanÄ±yordu, acÄ±yordu. AkÅŸam yine uyumayacaktÄ±k. Gece de uyumayacaktÄ±k. 'NöbetleÅŸe uyuyalÄ±m' dedik. FÄ±rsat bulmuÅŸ, aÄŸÄ±rlÄ±k yapmasÄ±n diye yanÄ±mÄ±za aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z azÄ±cÄ±k yiyecekleri hem paylaÅŸÄ±yor, hem ufak lokmalarla yiyorduk.

Kar ise yaÄŸmaya devam ediyordu. Bir de üÅŸüyorduk. Tekrar çatÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±. Bir de nefes aldÄ±rmayan patlamalar. Ama biz, Akil DaÄŸÄ±'nÄ±n hengamesine çoktan alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±k. Akil DaÄŸÄ± öyle bir yer ki; üstündesin, 15 metre aÅŸaÄŸÄ±sÄ±nÄ± göremiyorsun. Dipler hepten ölü bölge.Bir de çok geniÅŸ, tüm alanÄ± tutmak çok zor. Herkes bir yerde, çatÄ±ÅŸmalar devam ediyor. Özellikle az kiÅŸiyiz, zaten sÄ±zma yaptÄ±k, uçtayÄ±z, kalplerine saplanmÄ±ÅŸÄ±z, bir de sÄ±zma az kiÅŸiyle yapÄ±lÄ±r, hâlâ sÄ±zmanÄ±n o safhasÄ±ndayÄ±z.Üstüne bir de her taraf ev, her evden ateÅŸ geliyor. OrtalÄ±k bir kez daha kÄ±zÄ±lca kÄ±yamet. Bir de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±. Pus. Ve bir bombalÄ± araç çÄ±ktÄ±.AramÄ±za daldÄ±. Sonra iki boÄŸuk patlama daha. 10 ÅŸehit, 20 yaralÄ±. Tabur komutanÄ±mÄ±z, canÄ±mÄ±z, binbaÅŸÄ±mÄ±z da ÅŸehit oldu."Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k dün Meclis'te yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada ÅŸehit sayÄ±sÄ±nÄ±n 16'ya yükseldiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.