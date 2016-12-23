HDP'li vekil Pervin Buldan gÃ¶zaltÄ±nda

TBMM BaÅŸkanvekili ve HDP Ä°stanbul milletvekili Pervin Buldan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu.

TBMM BaÅŸkanvekili ve HDP Ä°stanbul milletvekili Pervin Buldan, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Buldan, sosyal medya hesabÄ±ndan "GözaltÄ±na alÄ±ndÄ±k" yazarak durumu doÄŸruladÄ±. Buldan'Ä±n Ä°stanbul'daki evinde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. HDP Genel Merkezi, TBMM BaÅŸkanvekili ve HDP Ä°stanbul Milletvekili Pervin Buldan'Ä±n bu sabah Ä°stanbul'da evinde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.