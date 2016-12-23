Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 23/12/2016 09:43

HDP'li vekil Pervin Buldan gÃ¶zaltÄ±nda


TBMM BaÅŸkanvekili ve HDP Ä°stanbul milletvekili Pervin Buldan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu.

TBMM BaÅŸkanvekili ve HDP Ä°stanbul milletvekili Pervin Buldan, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Buldan, sosyal medya hesabÄ±ndan "GözaltÄ±na alÄ±ndÄ±k" yazarak durumu doÄŸruladÄ±. Buldan'Ä±n Ä°stanbul'daki evinde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. HDP Genel Merkezi, TBMM BaÅŸkanvekili ve HDP Ä°stanbul Milletvekili Pervin Buldan'Ä±n bu sabah Ä°stanbul'da evinde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

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BÃ¼yÃ¼kelÃ§iye suikast dÃ¼zenleyen saldÄ±rganÄ±n anne ve babasÄ±nÄ±n ifadesi ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'a suikast dÃ¼zenleyen MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan anne ve babasÄ± dahil 6 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Anne ve babasÄ±nÄ±n polise verdiÄŸi ifadeleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±.


SuikastÃ§Ä± polis darbe gecesi bakÄ±n neredeymiÅŸ

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesini araÅŸtÄ±ran Rus heyet MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi gecesinde DiyarbakÄ±r'da olduÄŸu, sonra Erbil'e giderek CIA ofisi civarÄ±nda sinyal alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.


Akil DaÄŸÄ±'nda DAEÅž'e karÅŸÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± bÃ¶yle anlattÄ±

FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'la Akil DaÄŸÄ±'nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± gÃ¼venlik uzmanÄ± Abdullah AÄŸar'a anlattÄ±.