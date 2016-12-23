Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 23/12/2016 09:45

SuikastÃ§Ä± polis darbe gecesi bakÄ±n neredeymiÅŸ


Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesini araÅŸtÄ±ran Rus heyet MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi gecesinde DiyarbakÄ±r'da olduÄŸu, sonra Erbil'e giderek CIA ofisi civarÄ±nda sinyal alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Takvim gazetesinin haberine göre, Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesini araÅŸtÄ±ran 18 kiÅŸiden oluÅŸan Rus heyetin incelemelerinde ilginç bilgiler ortaya çÄ±ktÄ±.Rus istihbaratÄ±nda görevli bir korgeneralden aldÄ±ÄŸÄ± bilgilere göre Rus uzmanlar, AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n telefonunda dört kademeli güvenlik korumasÄ± buldu. Dört ÅŸifreyi de çözen uzmanlar katilin geçmiÅŸe yönelik tüm hareketlerini adÄ±m adÄ±m tespit etti.

ERBÄ°L'DE 'SESSÄ°Z' 7 SAAT

YapÄ±lan incelemelerde 15 Temmuz 2016 darbe giriÅŸimi günü Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n DiyarbakÄ±r'da görevli olduÄŸu belirlendi. Ä°ddiaya göre, FETÖ'den tutuklanan amiri Kahraman Sezer'den iki günlük izin aldÄ± ve mesai saati sonunda 386 kilometre yol katederek Erbil'e gitti. AltÄ±ntaÅŸ'tan en son Erbil'deki hükümet binasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda bulunan CIA ofisi civarÄ±nda sinyal alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ileri sürüldü. Sonraki 7 saat cep telefonundan sinyal çÄ±kmadÄ±. AltÄ±ntaÅŸ, 7 saat sonra tekrar cep telefonunu kullanmaya baÅŸladÄ± ve Ankara'ya döndü. 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


BÃ¼yÃ¼kelÃ§iye suikast dÃ¼zenleyen saldÄ±rganÄ±n anne ve babasÄ±nÄ±n ifadesi ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'a suikast dÃ¼zenleyen MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan anne ve babasÄ± dahil 6 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Anne ve babasÄ±nÄ±n polise verdiÄŸi ifadeleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±.


HDP'li vekil Pervin Buldan gÃ¶zaltÄ±nda

TBMM BaÅŸkanvekili ve HDP Ä°stanbul milletvekili Pervin Buldan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu.


Akil DaÄŸÄ±'nda DAEÅž'e karÅŸÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± bÃ¶yle anlattÄ±

FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'la Akil DaÄŸÄ±'nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± gÃ¼venlik uzmanÄ± Abdullah AÄŸar'a anlattÄ±.