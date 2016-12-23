BÃ¼yÃ¼kelÃ§iye suikast dÃ¼zenleyen saldÄ±rganÄ±n anne ve babasÄ±nÄ±n ifadesi ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'a suikast dÃ¼zenleyen MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan anne ve babasÄ± dahil 6 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Anne ve babasÄ±nÄ±n polise verdiÄŸi ifadeleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast yapan saldÄ±rganÄ±n AydÄ±n'Ä±n Söke ilçesinde gözaltÄ±na alÄ±nan ve bugün serbest bÄ±rakÄ±lan anne ve babasÄ±nÄ±n ifadeleri ortaya çÄ±ktÄ±.Åžüphelilere, "Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ ile ne zaman görüÅŸtükleri, bahse konu olayla ilgili kendilerine bilgi verilip verilmediÄŸi ya da imada bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±, herhangi bir terör örgütü, dini grup ve cemaatle baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±" gibi sorular yöneltildi.

SON KONUÅžMASINDA ANNESÄ°NE "HAKKINI HELAL ET" DEDÄ°

Ä°fadesinde, saldÄ±rÄ±nÄ±n olduÄŸu gün oÄŸlunun 16.30'da kendisini aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorduÄŸunu belirten anne Hamidiye AltÄ±ntaÅŸ, ÅŸunlarÄ± anlattÄ±."O ara müsait deÄŸildim, misafirlikteydim. Kendisi bana 'anne ne yapÄ±yorsun' diye sordu. Daha sonra müsait olunca kendisini arayacaÄŸÄ±mÄ± söyleyince 'tamam anne Allah'a emanet ol, hakkÄ±nÄ± helal et' diyerek telefonu kapattÄ±. OÄŸlum polislik sÄ±navlarÄ±na hazÄ±rlanÄ±rken herhangi bir dershaneye gitmedi. Benim çocuÄŸum içine kapanÄ±k sessiz ve sakin bir çocuktu."

"POLÄ°S OLDUKTAN SONRA Ä°BADETLERÄ°NE DAHA DÜÅžKÜN OLMAYA BAÅžLADI"

Baba Esrafil AltÄ±ntaÅŸ da olayÄ±n olduÄŸu gün oÄŸluyla konuÅŸtuÄŸunu, kendisine, telefon hattÄ±na kontör yüklediÄŸini söylediÄŸini aktardÄ±. Telefon konuÅŸmasÄ±nda oÄŸluna çalÄ±ÅŸÄ±p çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorduÄŸunu belirten AltÄ±ntaÅŸ, ifadesinde ÅŸunlara yer verdi:"Bana izinli olduÄŸunu, ÅŸu an çarÅŸÄ±da gezdiÄŸini, yemek yiyeceÄŸini söyledi. Kendisi annesini ve beni her gün olmasa da 2 günde bir arardÄ±. KonuÅŸmasÄ±nda anormal bir durum söz konusu deÄŸildi. Ä°zmir RüÅŸtü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulunu kazandÄ±ktan sonra Sercan B. isimli öÄŸrenciyle samimiyet kurdu. Polis olduktan sonra ibadetlerine daha düÅŸkün olmaya, içine kapanmaya ve sessizleÅŸmeye baÅŸladÄ±. Ä°zmir polis okulunda okuduÄŸu esnada en samimi arkadaÅŸÄ± Sercan B. isimli ÅŸahÄ±stÄ±. Hatta seçme imkanÄ±n varsa Ä°zmir'de kalmasÄ±nÄ± söylememe raÄŸmen Sercan'Ä±n Ankara'ya gitmesinden dolayÄ± burayÄ± seçmiÅŸ, bu ÅŸahÄ±sla aynÄ± evde kaldÄ±lar."

SUÄ°KAST SONRASI AÄ°LESÄ° GÖZALTINA ALINMIÅžTI

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u 19 AralÄ±k'ta silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu öldüren ve düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen Ankara Çevik Kuvvet Åžube MüdürlüÄŸünde görevli polis memuru Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n Söke ilçesinde yaÅŸayan annesi, babasÄ±, kÄ±z kardeÅŸi ve 3 yakÄ±nÄ± gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, ÅŸüpheliler ifadelerinin ardÄ±ndan bugün serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.