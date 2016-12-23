HDP'li vekil Pervin Buldan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP Ä°stanbul milletvekili Pervin Buldan ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

TBMM BaÅŸkanvekili ve HDP Ä°stanbul milletvekili Pervin Buldan, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Buldan, sosyal medya hesabÄ±ndan "GözaltÄ±na alÄ±ndÄ±k" yazarak durumu doÄŸruladÄ±. Buldan'Ä±n Ä°stanbul'daki evinde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. BakÄ±rköy Adliyesi'nde ifade veren Buldan, ifade verme iÅŸleminin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

HDP: EVÄ°NDE GÖZALTINA ALDILAR

HDP Genel Merkezi, TBMM BaÅŸkanvekili ve HDP Ä°stanbul Milletvekili Pervin Buldan'Ä±n bu sabah Ä°stanbul'da evinde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Öte yandan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nadir YÄ±ldÄ±rÄ±m da geliÅŸmeyi sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu.BakÄ±rköy Adliyesi'nde ifade veren Buldan, ifade verme iÅŸleminin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

HDP'DEN Ä°KÄ°NCÄ° AÇIKLAMA GELDÄ°

Bu geliÅŸmenin ardÄ±ndan HDP Genel Merkezi de Buldan'Ä±n serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. HDP BasÄ±n Bürosu'ndan bu sabah saat 09:12'de yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamayla, Pervin Buldan'Ä±n Ä°stanbul'daki evinden gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirilerek, "TBMM BaÅŸkanvekili, Ä°stanbul Milletvekilimiz Pervin Buldan, bu sabah Ä°stanbul'da evinden hukuksuzca gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r" denilmiÅŸti. HDP'den saat 10: 43'te ikinci bir açÄ±klama yapÄ±larak, Buldan'Ä±n serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu. HDP BasÄ±n Bürosu'ndan yapÄ±lan ikinci açÄ±klamada ise "Bu sabah Ä°stanbul'daki evinden hukuksuzca gözaltÄ±na alÄ±nan TBMM BaÅŸkanvekili, Ä°stanbul Milletvekilimiz Pervin Buldan, bÄ±rakÄ±ldÄ±" denildi.