Cengiz, PYD, PKK ve Ä°ÅžÄ°D'e karÅŸÄ± milis harekatÄ± kapasitemiz var

Avrasya TÃ¼rk Dernekleri Federasyonu'nun terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± ile ilgili bildiri yayÄ±nladÄ±.

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Gen. BÅŸk. Ä°smail Cengiz; “Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸ’ta, ardÄ±ndan Kayseri’de ve Ankara’da nihayet bugün El-Bab’ta meydana gelen kalleÅŸce terror saldÄ±rÄ±larÄ±, Türk Milletinin sabrÄ±nÄ± taÅŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r, sabÄ±r denen ÅŸey kalmamÄ±ÅŸtÄ±r, Hainlerin cezasÄ± en aÄŸÄ±r ÅŸekilde verilmeli; terror merkezleri olarak bilinen Suriye’deki PYD ve Irak’taki PKK merkezleri yerle bir edilmelidir” dedi.

“Ä°ç ve dÄ±ÅŸ düÅŸmanlar ve içimizdeki hainlerin yek vücut olarak gÄ±rtlaÄŸÄ±mÄ±zÄ± sÄ±kmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ±” vurgulayan Cengiz; “Türkiye’ye sÄ±ÄŸÄ±nan soydaÅŸlar olarak biz devletimizin emrindeyiz. Ne zaman bize görev verilirse BayÄ±r-Bucak’ta, Telafer’de, Halep’te, Tuzhurmatu’da, Kerkük’te, KarabaÄŸ’da savaÅŸ vermeye hazÄ±rÄ±z. Gerekli lojistik destek saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± takdirde; Irak ve Suriye’deki kardeÅŸlerimizle birlikte soydaÅŸlar olarak PYD, PKK ve Ä°ÅžÄ°D güçlerine karÅŸÄ± milis harekatÄ± yapabilecek kapasiteye sahibiz” dedi.

Gereken düzenleme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± takdirde, bölücü teröristlerin cirit attÄ±ÄŸÄ± GüneydoÄŸu Anadolu bölgesine Afganistan’dan, Özbeksitan’dan ve DoÄŸu Türkistan’dan Suriye’ye gelen binlerce Özbek, Türkmen ve Uygur Türklerini yerleÅŸtirebileceklerini belirten Federasyon BaÅŸkanÄ± Cengiz; “sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zÄ±n hemen ötesinde bizi sÄ±rtÄ±mÄ±zdan hançerlemek için bekleyen hainleri ve onlarÄ±n uÅŸaklarÄ±nÄ± daha ne kadar seyretmeye devam edeceÄŸiz? Bu hainlere daha ne kadar tahammül göstereceÄŸiz? SabÄ±r bitmiÅŸtir, sabÄ±r taÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r artÄ±k” diyerek CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’a seslenen Cengiz; PKK ve PYD merkezlerini ve yapÄ±lan saldÄ±rÄ±larda tüm teröristleri imha etmeye davet ederek, Türkiye’ye sÄ±ÄŸÄ±nan soydaÅŸlarÄ±n, göçmenlerin hem Türkiye’de, hem Irak, hem Suriye’de hem de Avrupa’da TÜRK DEVLETÄ°’nin emrinde olduÄŸunu” söyledi.