SuikastÃ§Ä± polisin telefonundaki ÅŸifrelerin Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in Apple'a baÅŸvuruldu iddiasÄ±

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n telefonundaki 4 ayrÄ± ÅŸifre tespitinin ardÄ±ndan Apple'dan bu ÅŸifrelerin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in baÅŸvuruda bulunulduÄŸu iddia edildi.

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu öldüren ve vurularak etkisiz hale getirilen Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n telefonunun incelenmesine devam ediliyor.SuikatçÄ± AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n telefonunda 4 ayrÄ± ÅŸifre tespit edildiÄŸi ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.The Hacker News isimli internet sitesi ise yeni bir iddia ortaya attÄ±.

APPLE'DAN TALEP EDÄ°LDÄ° Ä°DDÄ°ASI

Türkiye ve Rusya'nÄ±n AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n iPhone 4S marka telefonunun ÅŸifresinin kÄ±rÄ±lmasÄ± için Apple'dan talepte bulunduÄŸu öne sürüldü. Apple, daha önce ABD'nin San Bernardino ÅŸehrindeki terör saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± FBI'Ä±n zanlÄ±nÄ±n telefonununa ilÅŸikin ÅŸifre kÄ±rma talebini reddetmiÅŸti.