Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 23/12/2016 13:30

SuikastÃ§Ä± polisin telefonundaki ÅŸifrelerin Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in Apple'a baÅŸvuruldu iddiasÄ±


Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n telefonundaki 4 ayrÄ± ÅŸifre tespitinin ardÄ±ndan Apple'dan bu ÅŸifrelerin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in baÅŸvuruda bulunulduÄŸu iddia edildi.

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu öldüren ve vurularak etkisiz hale getirilen Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n telefonunun incelenmesine devam ediliyor.SuikatçÄ± AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n telefonunda 4 ayrÄ± ÅŸifre tespit edildiÄŸi ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.The Hacker News isimli internet sitesi ise yeni bir iddia ortaya attÄ±.

APPLE'DAN TALEP EDÄ°LDÄ° Ä°DDÄ°ASI

Türkiye ve Rusya'nÄ±n AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n iPhone 4S marka telefonunun ÅŸifresinin kÄ±rÄ±lmasÄ± için Apple'dan talepte bulunduÄŸu öne sürüldü. Apple, daha önce ABD'nin San Bernardino ÅŸehrindeki terör saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± FBI'Ä±n zanlÄ±nÄ±n telefonununa ilÅŸikin ÅŸifre kÄ±rma talebini reddetmiÅŸti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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libya uÃ§ak

Libya'da 118 yolcu taÅŸÄ±yan uÃ§ak kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±

Afriqiyah HavayollarÄ±nÄ±n Libyaâ€™da iÃ§ hat seferini gerÃ§ekleÅŸtiren ve 118 kiÅŸi taÅŸÄ±yan uÃ§aÄŸÄ± kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±


Ä°ÅŸte suikastÃ§Ä± polisin son telefon konuÅŸmasÄ±

Rusya'nÄ±n Ankara bÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'u silahlÄ± saldÄ±rÄ±yla Ã¶ldÃ¼ren Ã§evik kuvvet polisinin son telefon konuÅŸmasÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.


Cengiz, PYD, PKK ve Ä°ÅžÄ°D'e karÅŸÄ± milis harekatÄ± kapasitemiz var

Avrasya TÃ¼rk Dernekleri Federasyonu'nun terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± ile ilgili bildiri yayÄ±nladÄ±.