Libya'da 118 yolcu taÅŸÄ±yan uÃ§ak kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±

Afriqiyah HavayollarÄ±nÄ±n Libyaâ€™da iÃ§ hat seferini gerÃ§ekleÅŸtiren ve 118 kiÅŸi taÅŸÄ±yan uÃ§aÄŸÄ± kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±

KaçÄ±rÄ±lan uçak Malta Luqa HavaalanÄ±na iniÅŸ yaptÄ±. Ä°ki saldÄ±rgan, uçaÄŸÄ± havaya uçurmakla tehdit ediyor. UçaÄŸÄ± kaçÄ±ranlarÄ±n Kaddafi yanlÄ±larÄ± olduÄŸu iddiasÄ± da var. Libya'nÄ±n Sebha kentinden sabah yerel saatle 10.10'da Trablus'a gitmek üzere havaalanan uçak yerel saatle 11.32'de Malta'nÄ±n Luqa HavaalanÄ±na iniÅŸ yaptÄ±.

LÄ°BYA'DA UÇAK KAÇIRILDI, Ä°LK AÇIKLAMA

Malta BaÅŸbakanÄ± Joseph Muscat, Twitter'da "KaçÄ±rÄ±lma ihtimaliyle Malta’ya yönlendirilen Libya iç hat uçuÅŸu hakkÄ±nda bilgilendirildim. Güvenlik ve acil durum ekiplerimiz teyakkuzda" yazdÄ±.

Malta basÄ±nÄ± korsanlarÄ±n Libya'nÄ±n devrik lideri Muammer Kaddafi yanlÄ±sÄ± olduÄŸunu iddia ediyor. Ancak henüz korsanlarÄ±n talepleri net olarak bilinmiyor. Emniyet yetkilileri, Malta'da havaalanÄ±nda bekleyen uçaÄŸÄ±n etrafÄ±nda güvenlik önlemleri almÄ±ÅŸ durumda.

Reuters, Afriqiyah havayollarÄ±na ait A320 model uçaÄŸÄ±n etrafÄ±nda özel tim askerlerinin olduÄŸunu duyurdu. Yolcu uçaÄŸÄ±nÄ±n çevresinde operasyon için hazÄ±rlÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ±'nÄ±n korsanlarla pazarlÄ±klarÄ± yürüttüÄŸü ileri sürüldü.

OlayÄ±n ardÄ±ndan havaalanÄ±ndaki tüm uçuÅŸlar iptal edildi. Malta’ya inmesi planlanan bazÄ± uçaklarÄ±n ise Ä°talya’nÄ±n Sicilya adasÄ±na yönlendirildiÄŸi açÄ±klandÄ±. Uçakta 82 erkek 28 kadÄ±n ve bir bebek olmak üzere 111 yolcu ve 7 mürettebat bulunduÄŸu açÄ±klandÄ±.

EL BOMBASI Ä°DDÄ°ASI

Ä°ngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan iddiaya göre saldÄ±rganlarÄ±n birinin elinde el bombasÄ± bulunuyor. BaÅŸka bir iddiaya göre saldÄ±rganlar yolcularÄ± serbest bÄ±rkacaklarÄ±nÄ± ancak uçuÅŸ personelini bÄ±rakmayacaklarÄ±nÄ± söylediler.