KaÃ§Ä±rÄ±lan Libya uÃ§aÄŸÄ±ndaki yolcunun o bayraÄŸÄ± sallamasÄ± ÅŸok etti

Malta'ya kaÃ§Ä±rÄ±lan 118 kiÅŸiyi taÅŸÄ±yan Libya uÃ§aÄŸÄ±ndan tahliye edilen yolculardan biri Kaddafi dÃ¶neminde kullanÄ±lan Libya BayraÄŸÄ±'nÄ± neden salladÄ±ÄŸÄ± merak ediliyor.

118 kiÅŸiyi taÅŸÄ±yan Libya uçaÄŸÄ± iki saldÄ±rgan tarafÄ±ndan kaçÄ±rÄ±ldÄ±. KaçÄ±rÄ±lan uçak Malta Luqa HavaalanÄ±na iniÅŸ yaptÄ±. UçaÄŸÄ± kaçÄ±ran iki saldÄ±rgan uçaÄŸÄ± havaya uçurmakla tehdit etti.Malta basÄ±nÄ± ise korsanlarÄ±n Kaddafi yanlÄ±sÄ± olduÄŸunu iddia etti. Korsanlar yaÅŸanan pazarlÄ±klar sonucunda Seyfülislam Kaddafi'nin cezaevinden bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettiler.

YOLCULAR SERBEST BIRAKILDI

Bu geliÅŸmenin ardÄ±ndan korsanlar uçaktaki kadÄ±n ve çocuklarÄ± serbest bÄ±raktÄ±lar. Malta BaÅŸbakanÄ± da kadÄ±n ve çocuklarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±. Ä°lerleyen dakikalarda ise diÄŸer yolcular da serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

KADDAFÄ° DÖNEMÄ°NDEKÄ° BAYRAÄžI SALLAYARAK Ä°NDÄ°

Tahliye edilen yolculardan birinin Kaddafi döneminde kullanÄ±lan Libya BayraÄŸÄ±'nÄ± sallamasÄ± ve geri uçaÄŸa dönmesi dikkat çekti. Libya Devlet Televizyonu ise yolcunun kurulma aÅŸamasÄ±nda olan Kaddafi yanlÄ±sÄ± partinin propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.