Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 23/12/2016 18:32

KaÃ§Ä±rÄ±lan Libya uÃ§aÄŸÄ±ndaki yolcunun o bayraÄŸÄ± sallamasÄ± ÅŸok etti


Malta'ya kaÃ§Ä±rÄ±lan 118 kiÅŸiyi taÅŸÄ±yan Libya uÃ§aÄŸÄ±ndan tahliye edilen yolculardan biri Kaddafi dÃ¶neminde kullanÄ±lan Libya BayraÄŸÄ±'nÄ± neden salladÄ±ÄŸÄ± merak ediliyor.

118 kiÅŸiyi taÅŸÄ±yan Libya uçaÄŸÄ± iki saldÄ±rgan tarafÄ±ndan kaçÄ±rÄ±ldÄ±. KaçÄ±rÄ±lan uçak Malta Luqa HavaalanÄ±na iniÅŸ yaptÄ±. UçaÄŸÄ± kaçÄ±ran iki saldÄ±rgan uçaÄŸÄ± havaya uçurmakla tehdit etti.Malta basÄ±nÄ± ise korsanlarÄ±n Kaddafi yanlÄ±sÄ± olduÄŸunu iddia etti. Korsanlar yaÅŸanan pazarlÄ±klar sonucunda Seyfülislam Kaddafi'nin cezaevinden bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettiler.

YOLCULAR SERBEST BIRAKILDI

Bu geliÅŸmenin ardÄ±ndan korsanlar uçaktaki kadÄ±n ve çocuklarÄ± serbest bÄ±raktÄ±lar. Malta BaÅŸbakanÄ± da kadÄ±n ve çocuklarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±. Ä°lerleyen dakikalarda ise diÄŸer yolcular da serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

KADDAFÄ° DÖNEMÄ°NDEKÄ° BAYRAÄžI SALLAYARAK Ä°NDÄ°

Tahliye edilen yolculardan birinin Kaddafi döneminde kullanÄ±lan Libya BayraÄŸÄ±'nÄ± sallamasÄ± ve geri uçaÄŸa dönmesi dikkat çekti. Libya Devlet Televizyonu ise yolcunun kurulma aÅŸamasÄ±nda olan Kaddafi yanlÄ±sÄ± partinin propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±

SavcÄ±lÄ±k Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler hakkÄ±nda bilgi istiyor

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ IÅžÄ°D'in yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± videoda TÃ¼rk askerlerinin yakÄ±larak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin doÄŸru olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirlemek iÃ§in savcÄ±lÄ±k bilgi istedi

erdoÄŸan ve putin

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Putin iki Ã¶nemli konuyu gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼


Åžehit dÃ¼ÅŸen Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Acar'Ä±n annesi tabuta Ã¶rtÃ¼len bayraÄŸÄ± istedi

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda terÃ¶ristler tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen 16 askerden biri olan Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ 23 yaÅŸÄ±ndaki AkÄ±n Acar'Ä± annesi gÃ¶zyaÅŸlarÄ±yla uÄŸurlarken, tabuta Ã¶rtÃ¼len TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ± istedi.