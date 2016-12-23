Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 23/12/2016 18:45

TSK bu kez de DAEÅž'i toplantÄ±dayken vurdu 18 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼


TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda El Bab bÃ¶lgesinde Ã¼st dÃ¼zey yetkililerinin toplantÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± karargahÄ± vurdu, 18 terÃ¶rist etkisiz bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK), FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda El Bab bölgesinde üst düzey DEAÅž'lÄ± teröristlerin toplantÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± karargah binasÄ±nÄ±n vurulduÄŸunu, 18 teröristin öldürüldüÄŸünü açÄ±kladÄ±.TSK'dan yapÄ±lan açÄ±klamada, halen Özgür Suriye Ordusu tarafÄ±ndan kuÅŸatÄ±lmÄ±ÅŸ bulunan El Bab Meskün Mahallinde, aralarÄ±nda üst düzey yöneticilerinin de bulunduÄŸu DEAÅž grubunun toplantÄ± halinde olduÄŸu istihbaratÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± üzerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaÅŸ uçaklarÄ± ile 22-23 AralÄ±k 2016 gecesi düzenlenen hava harekatÄ± sonucunda, toplantÄ± yapÄ±lan karargah binasÄ± imha edilerek 18 DEAÅž terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiÄŸi vurgulanarak görevlerini baÅŸarÄ±yla icra eden savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n emniyetle üslerine dönmdükleri vurgulandÄ±.

OPERASYON DEVAM EDÄ°YOR

Söz konusu harekatÄ± müteakip, "DEAÅž TÖ mensuplarÄ±nÄ±n emir seviyesinde büyük kayÄ±plar verdiÄŸi, çok sayÄ±da ölü ve yaralÄ±larÄ± olduÄŸu" yönündeki bilgilerin teröristler arasÄ±ndaki görüÅŸmelere de yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± tespit edildiÄŸine dikkat çekilerek, "TSK tarafÄ±ndan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bölgesinde devam eden olumsuz hava koÅŸullarÄ±na raÄŸmen, Özgür Suriye Ordusunun havadan ve karadan desteklenmesine devam edilmektedir" denildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±

SavcÄ±lÄ±k Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler hakkÄ±nda bilgi istiyor

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ IÅžÄ°D'in yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± videoda TÃ¼rk askerlerinin yakÄ±larak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin doÄŸru olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirlemek iÃ§in savcÄ±lÄ±k bilgi istedi

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Åžehit dÃ¼ÅŸen Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Acar'Ä±n annesi tabuta Ã¶rtÃ¼len bayraÄŸÄ± istedi

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda terÃ¶ristler tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen 16 askerden biri olan Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ 23 yaÅŸÄ±ndaki AkÄ±n Acar'Ä± annesi gÃ¶zyaÅŸlarÄ±yla uÄŸurlarken, tabuta Ã¶rtÃ¼len TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ± istedi.