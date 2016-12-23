Åžehit dÃ¼ÅŸen Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Acar'Ä±n annesi tabuta Ã¶rtÃ¼len bayraÄŸÄ± istedi

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda terÃ¶ristler tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen 16 askerden biri olan Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ 23 yaÅŸÄ±ndaki AkÄ±n Acar'Ä± annesi gÃ¶zyaÅŸlarÄ±yla uÄŸurlarken, tabuta Ã¶rtÃ¼len TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ± istedi.

Suriye'de sürdürülen FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nde teröristlerin saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan 16 askerden Piyade Uzman ÇavuÅŸ 23 yaÅŸÄ±ndaki AkÄ±n Acar'Ä±, annesi Hanife Acar, "Güle güle meleÄŸim canÄ±m oÄŸlum. Senin yeÅŸil gözlerine doyamadÄ±m. NasÄ±l kurban ettiler seni" diye gözyaÅŸlarÄ±yla son yolculuÄŸuna uÄŸurladÄ±.

AÄ°LESÄ° GÖZYAÅžLARIYLA KARÅžILADI

Suriye'deki FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda ÅŸehit olan askerlerden Uzman ÇavuÅŸ AkÄ±n Acar, memleketi TekirdaÄŸ'Ä±n Çorlu Ä°lçesi'nde düzenlenen törenle son yolcuÄŸuna uÄŸurlandÄ±. AKUT gönüllüsü de olan ÅŸehit Uzman ÇavuÅŸ AkÄ±n'Ä±n cenazesi sabah saatlerinde Devlet Hastanesi'nden alÄ±narak Kazimiye Mahallesi'ndeki evine getirildi. Åžehidi, evinde annesi Hanife Acar ile yakÄ±nlarÄ± gözyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda karÅŸÄ±ladÄ±.

AKUT HEYETÄ° DE KATILDI

Evdeki duanÄ±n ve helallik alÄ±nmasÄ±ndan sonra ÅŸehit Uzman ÇavuÅŸ AkÄ±n'Ä±n cenazesi HacÄ± Mehmet Åžirikçi Camisi'ne getirildi. Buradaki törene Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, TekirdaÄŸ Valisi Mehmet Ceylan, 5'inci Kolordu ve Garnizon KomutanÄ± Tümgeneral Åženol Alparslan, CHP TekirdaÄŸ Milletvekili Emre Köprülü, Ak Parti Milletvekili Metin Akgün, TekirdaÄŸ BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir Albayrak, Çorlu KaymakamÄ± Levent KÄ±lÄ±ç, Çorlu Belediye BaÅŸkanÄ± Ünal Baysan ile Ä°zmir'den gelen AKUT Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Saydun GökÅŸin beraberinde 35 kiÅŸilik bir heyetle, ÅŸehidin yakÄ±nlarÄ± ile vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±. AKUT BaÅŸkanÄ± GökÅŸin, "Åžehit Acar AKUT gönüllüsü ve bizim bilgi iletiÅŸimimize bakÄ±yordu. Uzun bir süre Ä°zmir'de birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±k. Daha sonar askerlik görevini yapmak için orduya katÄ±ldÄ±. Maalesef ÅŸehit oldu, bizlerde Türkiye'nin bir çok yöresindeki AKUT ekibi ile cenazeye geldik" dedi.

TABUTA ÖRTÜLEN TÜRK BAYRAÄžINI Ä°STEDÄ°

2 çocuk annesi Hanife Acar, musalla taÅŸÄ±nda ÅŸehit oÄŸlunun tabutuna sarÄ±larak, "Ben seni böyle mi görecektim? MeleÄŸim canÄ±m. Güzel yavrum benim, yeÅŸil gözlerine doyamadÄ±m ben. Sen bana nasÄ±l bakÄ±yorsun öyle, canÄ±m benim içim yanÄ±yor. Ä°çim sÄ±zlÄ±yor. Güle güle meleÄŸim canÄ±m oÄŸlum. Senin yeÅŸil gözlerine doyamadÄ±m. NasÄ±l kurban ettiler seni" diye gözyaÅŸlarÄ± döktü. Anne Acar, tabutun yanÄ±nda bulunan komutana, "OÄŸlumun tabutundaki bu Türk bayraÄŸÄ±nÄ± istiyorum. OÄŸlumun evinde Atatürk ve Türk bayraÄŸÄ± köÅŸesi vardÄ±. O çok severdi bayraÄŸÄ±nÄ± ve Atatürk'" dedi. Komutan da, "Bu bayraÄŸÄ± size vereceÄŸiz, merak etmeyin" dedi. Åžehidin polis memuru babasÄ± Muzafer Acar'Ä±n ise 4 yÄ±l önce vefat ettiÄŸi belirtildi.