SavcÄ±lÄ±k Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler hakkÄ±nda bilgi istiyor

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ IÅžÄ°D'in yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± videoda TÃ¼rk askerlerinin yakÄ±larak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin doÄŸru olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirlemek iÃ§in savcÄ±lÄ±k bilgi istedi

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± 2 Türk askerinin IÅžÄ°D tarafÄ±ndan yakÄ±larak öldürüldüÄŸüne iliÅŸkin görüntüler üzerine soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. YurtdÄ±ÅŸÄ±nda Türk vatandaÅŸlarÄ±na yönelik iÅŸlenen suçlara yönelik soruÅŸturmalardan sorumlu Ankara SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, MÄ°T MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±, Emiyet Ä°stihbarat Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na yazÄ± yazdÄ±. YazÄ±da görüntülerin doÄŸru olup olmadÄ±ÄŸÄ±, öldürülenlerin Türk askeri olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlenmesi istendi. AyrÄ±ca öldüren IÅžÄ°D’lilerin Türkçe konuÅŸmasÄ±nÄ± dikkate alan savcÄ±lÄ±k suçu iÅŸleyenlerin de Türk vatandaÅŸÄ± olabileceÄŸi gerekçesiyle kimliklerinin tespiti talimatÄ±nÄ± verdi. SavcÄ±lÄ±k, muhataplarÄ±ndan yanÄ±t bekliyor.