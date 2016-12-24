Murat Boz bakÄ±n o reklam filminden kaÃ§ para kazanmÄ±ÅŸ

Ä°nÅŸaat ÅŸirketinin yeni projesinin Ã§ekimleri iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Murat Boz, 37 saniyelik reklam filminden 1.2 milyon TL kazandÄ±.

Daha önce banka ve giyim markasÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±m filmlerinde rol alan Murat Boz, ÅŸimdi de bir inÅŸaat ÅŸirketinin yeni projesi için kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçti.Son zamanlarda Dönerse Senindir filmi ile vizyonda olan ve reytinglerin zirve programÄ± O Ses Türkiye'nin jüriliÄŸi ile ekranlara gelen Murat Boz, reklamlarÄ±n da aranan ismi haline geldi. Bir inÅŸaat firmasÄ±, ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±ya yüksek bir ücretle anlaÅŸma saÄŸladÄ±.

37 SANÄ°YE Ä°ÇÄ°N 1.2 MÄ°LYON TL

Murat Boz'un, oynadÄ±ÄŸÄ± 37 saniyelik reklam filminden 1.2 milyon TL kazandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

ZÄ°RVE ELÇÄ°N'Ä°N

Ünlü ÅŸirketler, reklam filmlerinde ekranlarda yüzü taze olan isimleri seçiyor. Ekranlarda hayran kitlesine sahip ünlüler, yer aldÄ±klarÄ± projenin güncelliÄŸine göre fiyatlarÄ±nÄ± etkiliyor. Ä°ÅŸte son zamanlarda reklam anlaÅŸmasÄ± imzalayan tanÄ±nmÄ±ÅŸ simalar ve aldÄ±klarÄ± ücretler:

Elçin Sangu - 2 Milyon TL

Murat Boz - 1.2 Milyon TL

Ä°lker Kaleli - 1 Milyon TL

Kerem Bürsin - 1 Milyon TL

Tolga Çevik - 850 Bin TL

Serenay SarÄ±kaya - 750 Bin TL

Hande Erçel - 350 Bin TL

Gülben Ergen - 750 Bin TL

YÄ±ldÄ±z Tilbe - 250 Bin TL