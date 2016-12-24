Bakan Soylu aÃ§Ä±kladÄ± Karlov suikastÄ± hakkÄ±nda flaÅŸ geliÅŸme

Siirt ValiliÄŸi giriÅŸinde ÅŸeref defterini imzaladÄ±ktan sonra basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapan Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, suikasta uÄŸrayan Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§i hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Andrey Karlov suikasti ile ilgili konuÅŸan bakan Bakan Soylu, "Rusya büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik olarak gerçekleÅŸtirilmiÅŸ olan alçak saldÄ±rÄ±ya kadar, 7 Haziran seçimlerine kadar süre gelen ve aslÄ±nda tek bir çizgiyi takip eden aynÄ± yönetmen tarafÄ±ndan sahnelenen bir tiyatronun son perdeleri olduÄŸunu söylemek istiyorum. PKK, FETÖ (FetullahçÄ± Terör Örgütü) ve DEAÅž ise sadece bu tiyatronun sahnedeki aktörleridir. SayÄ±n basÄ±n mensuplarÄ±, Suriye ve Irak'taki iç karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ±n bize nasÄ±l yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± herkesin malumudur. YaÅŸananlar insanlÄ±k adÄ±na utanç verici üzüntü verici ve vicdanlarÄ±n yaralayÄ±cÄ± mahiyettedir. Bu hadiselere doÄŸrudan sÄ±nÄ±r komÅŸusu olmamÄ±z hasebiyle hem ciddi bir göç dalgasÄ±na hem de bu karÄ±ÅŸÄ±klÄ±k ve istikrarsÄ±zlÄ±ktan beslenen örgütlerin zaman zaman ülkemiz içindeki faaliyetlerine ve yaptÄ±klarÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmaktayÄ±z. Hatta bu eylemle dünyanÄ±n çok uzak ülkelerine sirayet etmekte, gözyaÅŸlarÄ±na sebep olmaktadÄ±r.

"TÜRKÄ°YE'NÄ°N KÖTÜ NÄ°YET BESLEDÄ°ÄžÄ° TEK BÄ°R KOMÅžUSU YOKTUR"

AçÄ±kça ifade etmek isterim ki Türkiye'nin OrtadoÄŸu'daki tek ve en büyük hedefi barÄ±ÅŸÄ±n ve istikrarÄ±n hakim olmasÄ±dÄ±r. Türkiye'nin kötü niyet beslediÄŸi tek bir komÅŸusu yoktur. Elbette firik ayrÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±z, olaylara farklÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±z söz konusu olabilir. Meselelerin çözümüne yönelik yaklaÅŸÄ±mlarÄ±mÄ±z da farklÄ± olabilir. Ancak bunun komÅŸularÄ±mÄ±za karÅŸÄ± bir art niyet veya kapalÄ± bir kapÄ± olarak yorumlamak asla doÄŸru deÄŸil. Bu coÄŸrafyada bizim bizden baÅŸka seçeneÄŸimiz yoktur, olamayacaktÄ±r. Ülke yönetimleri arasÄ±nda sorunlar yaÅŸansa bile bu coÄŸrafyanÄ±n insanlarÄ± birbirleriyle gerek ticari gerek insani iliÅŸkileri doÄŸrudan akrabalÄ±k iliÅŸkileri kültür, gelenek ve medeniyet birliÄŸi vardÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla bu demogratif ve sosyal yapÄ± yönetim noktasÄ±ndaki herkese sorumluluk yüklemektedir. Ä°ÅŸte Türkiye ve Rusya'da bu sorumluluÄŸun farkÄ±nda olan OrtadoÄŸu'nun fotoÄŸrafÄ±nÄ± iyi okuyan iki eski komÅŸu ülkedir.

"Ä°KÄ° ÜLKE KÖKLÜ BÄ°R BÄ°RÄ°KÄ°ME SAHÄ°P"

SayÄ±n büyükelçinin uÄŸradÄ±ÄŸÄ± hain saldÄ±rÄ± aslÄ±nda OrtadoÄŸu'da barÄ±ÅŸÄ±nÄ±n önüne geçmek isteyen bir zihniyet, ortaya koyduÄŸu karanlÄ±k bir senaryonun uzantÄ±sÄ±dÄ±r. Ancak her iki ülkede bu tuzaÄŸÄ± düÅŸmeyecek kadar köklü bir siyasi birikime ve güçlü bir liderliÄŸe sahiptir. Hali hazÄ±rda gördüÄŸümüz irade bu yöndedir ve geleceÄŸe de umut vermektedir. Bu vesileyle komÅŸunuz Rusya'ya huzurlarÄ±nÄ±zda bir kez daha baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum" diye konuÅŸtu.

"ÇOK ÖNEMLÄ° BÄ°LGÄ°LERE ULAÅžILDI"

Andrey Karlov suikasti ile ilgili de bilgi veren Bakan Soylu, çok önemli delilere ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Elim terörist eylem sonucu ülkemizin emanetinde olan Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov ile ilgili sizin vasÄ±tanÄ±zla kamuoyuna paylaÅŸmak isterim. Andrey Karlov'un bir terör eylemi neticesinde katledilmesi olayÄ±nÄ±n soruÅŸturmasÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini ve çok ayrÄ±ntÄ±lÄ±, çok önemli bilgilere ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sizlerle paylaÅŸmak istiyorum. SoruÅŸturma çok yönlü devam ediyor.

"ÜLKE Ä°ÇÄ° VE DIÅžI TÜM BAÄžLANTILARINA ULAÅžILMAYA ÇALIÅžILIYOR"

Rusya Federasyonu'n gönderdiÄŸi görevlilerle birlikte emniyet mensubumuz, savcÄ±mÄ±z gerekli çalÄ±ÅŸmalarÄ± tüm titizlikle ortaya koyuyor. Åžunun altÄ±nÄ± çizmek isterim ki sorumlu bir iÅŸbirliÄŸi gerçekleÅŸtiriliyor. Gelinen nokta ile ilgili çok ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir deÄŸerlendirme yapmam gerek soruÅŸturmanÄ±n selameti açÄ±sÄ±ndan, gerek soruÅŸturmanÄ±n ulaÅŸacaÄŸÄ± nokta açÄ±sÄ±ndan çok faydalÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmek isterim; ancak hem ülke için hem ülke dÄ±ÅŸÄ± tüm baÄŸlantÄ±lara ulaÅŸÄ±lmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kamuoyu ile paylaÅŸmak isterim" dedi.

"FETÖ BAÄžLANTISI TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°"

Öldürülen teröristin FETÖ baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n çok net ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Bakan Soylu, ÅŸunlarÄ± söyledi:"Bir nokta çok net, teröristin FETÖ ile iliÅŸkisi açÄ±k olarak görülüyor. ve teröristin çocukluÄŸu anÄ±ndan itibaren görev alanÄ± dahil olmak üzere nasÄ±l bir hayat çizgisi ortaya koyduÄŸu çok net ve açÄ±ktÄ±r. Son bir buçuk yÄ±ldaki farklÄ± baÄŸlantÄ±lar oluÅŸturma hedefi ve bir takÄ±m saptÄ±rma hedefi yapÄ±lan soruÅŸturmada açÄ±k bir ÅŸekilde belirlenmektedir. Hedef saptÄ±rma konusunda ortaya koymaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±n aslÄ±nda ne kadar da eÄŸreti durduÄŸu çok nettir. Bu konuda bir ÅŸey daha belirtmek isterim; ÅŸahsi yetkinlikten ziyade teröristin bir akÄ±l kurgusu sonucu orada olduÄŸu da çok nettir. Bizim görevimiz tüm bu olaylarÄ± açÄ±ÄŸa çÄ±karabilmek, baÅŸta Rusya Federasyonu'na, dostumuz olan Rus halkÄ±na sorumluluÄŸumuzu yerine getirmektir. SoruÅŸturmanÄ±n ilerleyen sefahatinde emniyet ve yargÄ± bu konuyu detayÄ± ile olgunluÄŸa eriÅŸtiÄŸinde sizinle paylaÅŸacaktÄ±r".

Bakan Soylu'nun basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Emniyet Genel Müdürü Selami AltÄ±nok, Jandarma Genel KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar Güner, Van Jandarma AsayiÅŸ Kolordu KomutanÄ± Korgeneral Arif Çetin, AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±m Yasin Aktay hazÄ±r bulundu.