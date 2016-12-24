CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Darbe yapsanÄ±z ne olacak topraktan geldik topraÄŸa gideceÄŸiz dedi

Åžehit Erol OlÃ§ok KampÃ¼sÃ¼ aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, darbecilere seslendi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Åžehit Erol Olçok Kampüsü açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde konuÅŸtu. ErdoÄŸan, burada yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada darbecilere seslenerek "Darbe yapsanÄ±z ne olacak yahu. Öyle de olsa böyle de olsa topraktan geldik topraÄŸa gideceÄŸiz." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:"Buraya farklÄ± bir zenginlik katan bir kampüs. SGK'nÄ±n buraya Åžehit Erol Olçok kardeÅŸimizin ismini vermesini vefa örneÄŸi olarak görüyorum. 15 Temmuz Åžehitlerimizin her biri kalbimizde önemli yere sahip. OÄŸlu Abdullah Tayyip'le beni ve ailemi üzmüÅŸ, bir taraftan da sevindirmiÅŸtir. Ailemde 'bize de böyle ÅŸehadet nasip etsin' diyenler olmuÅŸtur.Cenaze namazlarÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m ÅŸehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Erol Olçok çok uzun yÄ±llar birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m ülkemiizn en üretken kiÅŸilerinden biri olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±m biriydi. VefatÄ± da hayatÄ± gibi sÄ±radÄ±ÅŸÄ± oldu. Darbe gecesi ilk çÄ±kan grupta yer alan darbecilerin yakasÄ±na yapÄ±ÅŸÄ±p hesap soran arkadaÅŸÄ±mÄ±z ilk ÅŸehit olanlar arasÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±r. Ama kalleÅŸçe.

Ä°DAM ÇIKIÅžI: ONLAR KARIÅžAMAZ

Ä°damla ilgili milletin talebi parlamentonun yerine getirmesi gereken taleptir. Parlamento gündemine almalÄ±dÄ±r. Gündemine alÄ±r, karar çÄ±karsa, bana geldiÄŸinde ben bunu onaylarÄ±m. Bu konu devletin insiyatifinde olan bir konu deÄŸildir. Devlet katili af yetkisine bana göre sahip deÄŸildir. Kimse söz sahibi deÄŸildir, Hans söz sahibi deÄŸildir. Kimin af yetkisi, onun evlatlarÄ±nÄ±n eÅŸinindir.

"O FETÖÅžLER ANLAYACAK"

Bize düÅŸen nedir, ÅŸehitlerimizin hatÄ±rasÄ±nÄ± yaÅŸatmaktÄ±r. Burada açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tesis de hizmetlerin yanÄ± sÄ±ra ismiyle böyle hayÄ±rlÄ± bir iÅŸe vesile olacaktÄ±r. Ä°sminin belirlenmesinde emeÄŸi geçenleri huzurlarÄ±nÄ±zda tebrik ediyorum. 15 Temmuz bize önemli dersler verdi. Tarihimizin en büyük ayÄ±plarÄ±ndan darbelerin öyle kolayca olmayacaÄŸÄ±nÄ± göstermiÅŸtir. Rahmetli Menderes'i ipe çektiler ama kimse sokaÄŸa çÄ±kmadÄ±. 3-5 kurÅŸun bomba tank uçakla bu milletin kaçacaÄŸÄ±nÄ± sanan FETÖÅž'ler durumun böyle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlayacak.

HEPSÄ° TÜRK MÄ°LLETÄ°NÄ°N CESARETÄ° KARÅžISINDA HEZÄ°METE UÄžRADI

Filanca tarihte darbe olacak. Yahu hep söylüyorum bu ten bu canda oldukça bu tenler bu canlarda oldukça ne olacak darbe yapsanÄ±z ne olacak yahu. Öyle de olsa böyle de olsa topraktan geldik topraÄŸa gideceÄŸiz. Adam Pelsinvanya'dan buraya gelemiyor ki. Kendi üzerinden istikamet verme peÅŸinde olanlar sandÄ±klarÄ± kadar kolay olmadÄ±klarÄ±nÄ± görüyorlar. Ä°nfaz ederek kendi vesayetlerini sürdürmek isteyenler 15 Temmuz'da milli irade duvarÄ±na çarptÄ±. FETÖ'den PKK'ya kadar hepsi Türk milletinin cesareti karÅŸÄ±sÄ±nda hezimete uÄŸradÄ±.Adam Pensilvanya'dan kalkÄ±p buraya gelemiyor ki. Bunlar ihanet çetesi. Türkiye direndikçe saldÄ±rÄ±larÄ±n ÅŸiddeti arttÄ±, ahlak seviyeleri düÅŸtü.

"KÄ°M NE DERSE DESÄ°N ARTIK CERABLUS'A GÄ°RECEÄžÄ°Z"

Türkiye'nin El Bab'da ne iÅŸi olduÄŸunu, orada bu kayÄ±plarÄ± ne için verdiÄŸimizi soranlar hala bu meselenin ne olduÄŸunu anlayamamÄ±ÅŸlardÄ±r. Bu gafillere bir kez daha hatÄ±rlatÄ±yorum: Gaziantep'te 56 kardeÅŸimiz ÅŸehit olduÄŸu zaman siz demiyor muydunuz nerede devlet, nerede hükümet diye. Kilis'te olduÄŸu zaman 'devlet nerede' demediniz mi? Hatta bazÄ±larÄ± utanmadan sÄ±kÄ±lmadan 'Bunlar bizim partimizin üyesi' diyecek kadar ileri gittiler. O olaydan sonra artÄ±k durmak yok dedik. Kim ne derse desin artÄ±k Cerablus'a gireceÄŸiz dedik."