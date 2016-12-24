CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± ÅŸok eden ikram

Maltepe'de Sosyal GÃ¼venlik Kurumu'nun Åžehit Erol OlÃ§ok KampÃ¼sÃ¼'nÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a Ã§ay ikramÄ± edildi. ErdoÄŸan memnuniyetini dile getirdi.

Maltepe'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Åžehit Erol Olçok Kampüsü'nün açÄ±lÄ±ÅŸ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla düzenlenen törenle hizmete girdi. BaÄŸlarbaÅŸÄ± Mahallesi'nde yapÄ±mÄ± tamamlanan Åžehit Erol Olçok Kampüsü'nün açÄ±lÄ±ÅŸÄ±na ErdoÄŸan'Ä±n yanÄ± sÄ±ra BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya, Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ, AK Parti Ä°l BaÅŸkanÄ± Selim Temurci, Erol Olçok'un kardeÅŸi Cevat Olçuk ile diÄŸer protokol üyeleri ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±. SaygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±yla baÅŸlayan tören, Kuran-Ä± Kerim okunmasÄ±yla devam etti. AçÄ±lÄ±ÅŸta ilk konuÅŸmayÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu yaptÄ±.

ERDOÄžAN'A ÇAY Ä°KRAM EDÄ°LDÄ°

MüezzinoÄŸlu'nun konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda protokolün hemen yanÄ±ndaki bir binadan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a sürpriz bir çay ikramÄ± yapÄ±ldÄ±. ProgramÄ± balkondan takip eden daire sakinleri, ErdoÄŸan ve protokol üyelerine bir tepsi ile çay gönderdi. Ä°kramÄ± geri çevirmeyen ErdoÄŸan, çayÄ±nÄ± yudumladÄ±ktan sonra balkondaki vatandaÅŸlara dönerek memnuniyetini gösterdi.

AVRASYA TÜNELÄ°NÄ° KULLANDI

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, çayÄ±nÄ± bitirdikten sonra kürsüye gelerek konuÅŸmasÄ±nÄ± yaptÄ±. ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda sÄ±k sÄ±k 'Åžehitler Ölmez Vatan Bölünmez', 'Dik dur eÄŸilme bu millet seninle', 'Vur de vuralÄ±m, öl de ölelim' sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±. KonuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Recep Tayyip ErdoÄŸan ve protokol üyeleri Åžehit Erol Olçok Kampüsü'nün açÄ±lÄ±ÅŸ kurdelesini birlikte kesti. Maltepe'deki programÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ErdoÄŸan, Avrasya Tüneli'ni kullanarak Haliç Kongre Merkezi'ne geldi.