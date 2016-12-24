FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda yeni hedefi belli oldu

Suriye'de 24 AÄŸustostan bu yana sÃ¼ren FÄ±at KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n yeni hedefinin MÃ¼nbiÃ§ olduÄŸu sÃ¶yleniyor.

Türkiye, 24 AÄŸustos'ta baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda ÅŸu ana kadar bin 800 kilometrekarelik alanÄ± teröristlerden temizlerken, El Bab'Ä±n alÄ±nmasÄ±na yönelik harekat ise devam ediyor.

YENÄ° HEDEF MÜNBÄ°Ç

El Bab'a hakim olan Akil Tepesinde kontrolü saÄŸlayan TSK ve ÖSO, kente girmek için hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam ediyor. 20 AralÄ±k'tan bu yana devam eden hava harekatlarÄ±nda 200'ün üzerinde terörist öldürülürken, örgüte ait cephaneler ve ülserde imha edildi. 20 AÄŸustos'ta yeni bir evreye giren El Bab operasyonunda ilerleme saÄŸlanÄ±rken, bölgenin terör örgütü IÅžÄ°D'den temizlenmesinden sonra yeni hedef Münbiç olacak.

ERDOÄžAN'DAN MÜNBÄ°Ç VE RAKKA OPERASYONU AÇIKLAMASI

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan bugün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, El Bab'tan sÄ±ra Münbiç'in olduÄŸunu söyledi. CumhurbaÅŸkanÄ± ABD ile anlaÅŸma saÄŸlanmasÄ± halinde Rakka operasyonu içinde düÄŸmeye basÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n sinyalini verdi.

TÜRKÄ°YE TERÖRÄ°STLERÄ°N MÜNBÄ°Ç'TEN ÇIKARILMASINI TALEP ETMÄ°ÅžTÄ°

ABD'nin desteÄŸi ile terör örgütü PYD'nin denetimine geçen bölge daha önce bir diÄŸer terör örgütü IÅžÄ°D'in elinde bulunuyordu. Terör örgütü IÅžÄ°D ile mücadele adÄ± altÄ±nda bir diÄŸer terör örgütü olan PYD'yi kullanan Obama yönetimi, Münbiç'e yönelik operasyon baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. ABD daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada kentin alÄ±nmasÄ±ndan sonra bölgedeki PYD'lilerin geri çekileceÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Türkiye'de Obama yönetiminin sözünde durarak bölgedeki teröristlerin ABD Münbiç'ten çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti.