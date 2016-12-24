Milyonlar tek yÃ¼rek oldu 3 bin araÃ§lÄ±k konvoy oluÅŸturdu

Antalya'da taksici ve servisÃ§iler terÃ¶r olaylarÄ±na tepki iÃ§in buluÅŸtu. 3 bin araÃ§la konvoy yapan taksici ve servisÃ§iler, araÃ§larÄ±nÄ± bayraklarla donattÄ±.

Antalya Servisçiler OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Süleyman Åžahin, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Türkiye üzerinde terör oyunlarÄ± oynandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bizim baÅŸka ülkemiz yok sadece Türkiye'miz var. Vatan için ölürüz, vatan için buradayÄ±z." dedi.Türkiye'de son dönemde artan terör olaylarÄ±nÄ± kÄ±nama adÄ±na konvoy düzenlediklerini ifade eden Alkan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:"Antalya'daki 3 bin 750 taksicimiz, bin 600'e yakÄ±n servisçimiz terörü lanetliyor. YaklaÅŸÄ±k 3 bin araçla terörü kÄ±nama konvoyu yapÄ±yoruz. Ä°nÅŸallah bundan sonra ÅŸehitler olmaz, analar aÄŸlamaz. Bu bayrak inmez, vatan bölünmez. Ä°nÅŸallah bundan sonra ÅŸehitler olmaz, analar aÄŸlamaz. Bu bayrak inmez, vatan bölünmez.Gidebilecek ikinci bir vatanÄ±mÄ±z yok. Türkiye'den baÅŸka hiç bir yerde yapamayÄ±z. Onun için bu ülke bizimse hepimize sorumluluk düÅŸtüÄŸü inancÄ±ndayÄ±z. Bu inanç, bilinç ve düÅŸünceyle bu konvoyu düzenledik. KatÄ±lan herkese teÅŸekkür ediyoruz. Ä°nÅŸallah bundan sonra ÅŸehit haberi duymayÄ±z.

"BENÄ°M Ä°ÇÄ°N ÖLME, ÖLDÜRME"

Batman'da da Memur SendikalarÄ± Konfederasyonu (Memur Sen) Batman Åžubesi öncülüÄŸünce 100'ü aÅŸkÄ±n sivil toplum kuruluÅŸunun katÄ±lÄ±mÄ±yla, teröre lanet yürüyüÅŸü düzenlendi.Son dönemde artan terör saldÄ±rÄ±larÄ±na tepki göstermek amacÄ±yla gerçekleÅŸen yürüyüÅŸte teröre lanet eden binlerce kiÅŸi, ellerinde Kürtçe 'Yeter artÄ±k' anlamÄ±na gelen "Edi Besse" ve 'Benim için ölme, öldürme', 'Kürtüz, Türküz, Çerkeziz, kardeÅŸiz' pankartlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yarak 'Kahrolsun PKK, kahrolsun küresel ÅŸeytanlar, zalimler için yaÅŸasÄ±n cehennem' sloganlarÄ± attÄ±.YürüyüÅŸ sonrasÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapan Memur Sen Batman Åžube BaÅŸkanÄ± Mehmet Ergin, PKK''nÄ±n çukur eylemleri ile birlikte bölge halkÄ±na uzun yÄ±llar unutmayacaklarÄ± eziyetleri çektirdiÄŸini söyledi. Ergin, "Evlerini barklarÄ±nÄ± baÅŸlarÄ±na yÄ±kmÄ±ÅŸ pek çok il ve ilçemizi yaÅŸanmaz hale getirdiler.Hiçbir deÄŸer tanÄ±mayan terörün kanlÄ± eli elbette kÄ±rÄ±lacaktÄ±r.Yurdumuza korku salmaya çalÄ±ÅŸanlar elbet en kÄ±sa zamanda cezalarÄ±nÄ± bulacaklardÄ±r" dedi.

"ÅžEHÄ°TLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ"

Kayseri'de de sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan ÅŸehit askerler anÄ±sÄ±na düzenlenen 'Åžehide ve bayraÄŸa saygÄ±' yürüyüÅŸ ve mitingine yaklaÅŸÄ±k 70 bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±. Kayseri Cumhuriyet MeydanÄ± ve yürüyüÅŸün yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Sivas Caddesi'nde kalabalÄ±k sÄ±k sÄ±k 'Åžehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganÄ± attÄ±.Sivil toplum örgütleri ve Milli Seferberlik Platformu tarafÄ±ndan düzenlenen yürüyüÅŸ, Sivas caddesindeki bir AVM önünden baÅŸladÄ±. YaklaÅŸÄ±k 1 kilometrelik dev bayraÄŸÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yürüyüÅŸe Ak Parti Kayseri Ä°l TeÅŸkilatÄ± da destek verdi. YürüyüÅŸün ön saflarÄ±nda Ak Parti Kayseri Milletvekili Sami DedeoÄŸlu, Ä°l BaÅŸkanÄ± Cahit Özden ve ilçe belediye baÅŸkanlarÄ±, kadÄ±n kollarÄ± ve gençlik kollarÄ± yöneticileri yer aldÄ±Kayseri'de geçen hafta cumartesi günü Kayseri 1'inci Komando TugayÄ±'ndan çarÅŸÄ± izinine çÄ±kan sivil kÄ±yafetli silahsÄ±z 14 askerinin ÅŸehit olduÄŸu bombalÄ± saldÄ±rÄ± ve Suriye'nin El Bab bölgesinde ÅŸehit olarak dün Kayseri Garnizon ÅŸehitliÄŸinde topraÄŸa verilen 2 uzman çavuÅŸun anÄ±sÄ±na düzenlenen 'Åžehide ve bayraÄŸa saygÄ±' etkinliÄŸinde yürüyüÅŸ, Cumhuriyet MeydanÄ±ndaki Atatürk anÄ±tÄ± önünde sona erdi.

"TÜRKÄ°YE Ä°ÇÄ°N BAYRAÄžINI AL DA GEL"

Mersin ValiliÄŸi baÅŸta olmak üzere tüm kurumlar, belediyeler, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, esnaf odalarÄ±, oda ve borsa baÅŸkanlarÄ± ile kent ekonomisine yön verenler, son günlerde artan terör saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± alanlara indi.Tevfik SÄ±rrÄ± Gür StadÄ± önünden baÅŸlayÄ±p Cumhuriyet MeydanÄ±'nda sona eren "Türkiye için bayraÄŸÄ±nÄ± al da gel. Biz Türkiye'yiz" yürüyüÅŸü ve mitingine katÄ±lan binlerce Mersinli, teröre lanet yaÄŸdÄ±rdÄ±.

LÄ°SELÄ°LER POLÄ°SLERE SARILDI

Samsun'da düzenlenen 'Teröre hayÄ±r mitingi'ne katÄ±lanlar 100 metrelik Türk BayraÄŸÄ± taÅŸÄ±yÄ±p sloganlar atarak terörü lanetledi. Mitinge katÄ±lan bir grup lise öÄŸrencisi alanda görev yapan çevik kuvvet polislerinin önüne geçip asker selamÄ± verdi. Polisler de liseli gençlere asker selamÄ± ile karÅŸÄ±lÄ±k verdi. Liseliler ardÄ±ndan polislere sarÄ±ldÄ±.Miting kapsamÄ±nda ilk olarak Ä°stiklal Caddesi'nde bir araya gelen grup ellerine aldÄ±klarÄ± Türk BayraklarÄ± ile cadde güzergahÄ±nda yürüyüÅŸ yaptÄ±. VatandaÅŸlar 100 metrelik Türk BayraÄŸÄ± taÅŸÄ±yÄ±p 'Åžehitler ölmez vatan bölünmez' sloganÄ± atÄ±p Ä°stiklal MarÅŸÄ± okudu. 'Askerimiz ve polisimizle el ele ve gönül gönüle' 'Teröre karÅŸÄ±, askeriyle polisiyle, milletiyle, tek ses tek nefes', 'Samsun haykÄ± asker ve polisiyle gurur duyuyor' yazan afiÅŸler taÅŸÄ±dÄ±.YaklaÅŸÄ±k 5 bin kiÅŸilik gruba güzergahtaki vatandaÅŸlar da alkÄ±ÅŸlarla destek verdi. Grup yürüyüÅŸün ardÄ±ndan Cumhuriyet MeydanÄ±'na ulaÅŸtÄ±.