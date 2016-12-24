Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 24/12/2016 19:31

SuikastÃ§Ä± polisin kÄ±z arkadaÅŸÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±


Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§iyi Ã¶ldÃ¼ren saldÄ±rgan polis memuru MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n telefonu Ã¼zerinde yapÄ±lan inceleme sonucu AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n kÄ±z arkadaÅŸÄ± da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Polis memuru Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n telefonu üzerinde yapÄ±lan incelemede, ÅŸifresinin çözülmesi için yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar sürüyor. AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n kÄ±z arkadaÅŸÄ± da soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

KORUMASIZ GÄ°DECEÄžÄ°NÄ° NASIL ÖÄžRENDÄ°

Türkiye'yi sarsan Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastÄ± soruÅŸturmasÄ±nda savcÄ±lÄ±k ve emniyet, terörist polis Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±, suikastÄ±n talimatÄ±nÄ± kimden aldÄ±ÄŸÄ± ve Karlov'un sergi açÄ±lÄ±ÅŸÄ±na korumasÄ±z gideceÄŸini nasÄ±l öÄŸrendiÄŸini araÅŸtÄ±rÄ±yor.

ÅžÄ°FRENÄ°N ÇÖZÜLMESÄ° GÜÇ

Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n 4 haneli olduÄŸu tespit edilen telefonunun ÅŸifresi çözülmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. SavcÄ±lÄ±k yetkilileri, AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n ÅŸifresindeki 4 haneden birini 'harf' olarak belirlediÄŸini, bunun da ÅŸifrenin çözülmesini güçleÅŸtirdiÄŸini bildirdi. SavcÄ±lÄ±k yetkilileri, ÅŸifrenin çözülmesi konusunda yazÄ±lÄ±m firmasÄ±yla temas kurularak yardÄ±m talep edileceÄŸini belirttiler.

5 KÄ°ÅžÄ°LÄ°K RUS HEYETÄ°

Büyükelçi Karlov'a yönelik soruÅŸturmada Rusya'dan gelen 5 kiÅŸilik heyetin de etkin görev aldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Rusya'dan gelen heyetin içinde 1 savcÄ±, 1'i emniyet amiri 2 polis, 1 psikolog ve 1 tercümanÄ±n bulunduÄŸu belirtildi. Yetkililer, Rusya BüyükelçiliÄŸindeki görevli personelin ifade iÅŸleminin Rus heyetinde yer alan kiÅŸilerce alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ±, ifadelerin daha sonra Türk makamlarÄ±yla paylaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söylediler. Rusya heyetinin içinde görev yapan polis amirinin Moskova metrosundaki patlamada da görev aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

SEVGÄ°LÄ°SÄ° GÖZALTINDA

SaldÄ±rganÄ±n HTS (telefon trafiÄŸi) kayÄ±tlarÄ±ndan en çok görüÅŸtüÄŸü kiÅŸiler listesine yönelik incelemede bir kadÄ±n da tespit edildi. Tespit edilen kiÅŸinin KÄ±rÄ±kkale'de olduÄŸu belirlendi. Bu kadÄ±nÄ±n, AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n sevgilisi olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n son dönemde sÄ±k sÄ±k görüÅŸtüÄŸü kÄ±z arkadaÅŸÄ± sorguya alÄ±ndÄ±. Sorguda, AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n baÄŸlantÄ±larÄ±, görüÅŸtüÄŸü kiÅŸiler, saldÄ±rÄ± hakkÄ±nda kendisiyle herhangi bir ÅŸeyler paylaÅŸÄ±p paylaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± ve ideolojisine yönelik sorularÄ±n yöneltildiÄŸi bildirildi.

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